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Nyitókép: Pixabay

Lassítással és festéssel védi a síneket a vasút

Infostart / MTI

A közlekedési miniszter közölte: szombattól a MÁV közel háromszáz kilométernyi vasútvonalon lassítja a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A Pécsett alkalmazott fehér festés máshol is beválhat a hőmérséklet csökkentésére, de a szakemberek dolgoznak egy tartós megoldáson.

Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet.

A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét

– írta, hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára.

Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.

Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést.

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