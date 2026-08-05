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Nyitókép: Pixabay

Megszólalt a Budapest Airport a hét eleji dugóról és a taxisokra vonatkozó új szabályról

Infostart / InfoRádió

Hétfőtől megszűnt a taxitársaságok többszöri ingyenes behajtási engedélye a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasvárójához. Várkonyi Gyula kérdezte Valentinyi Katalint, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettesét.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, hétfőtől csak naponta egyszer hajthatnak be ingyenesen, öt percre a taxitársaságok sofőrjei a ferihegyi repülőtér utasvárójához, azon túl nekik is meg kell fizetniük azt a behajtási díjat, amelyet más autósoknak is, ha megérkeznek a repülőtér előtti területre, az utashídra az indulási vagy az érkezési szintre, vagy akár a parkolóba. A taxisok tiltakoztak az intézkedés ellen.

Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy egy kivétel megszüntetéséről van szó, úgy látják, hogy ez így igazságos.

„Tehát hogyha valaki csak egyszer hoz utast a repülőtérre egy nap, akkor ezzel az ingyenes egyszeri 5 perces behajtással a taxik is tudnak élni, ugyanúgy, mint mindenki más. Amennyiben ezt az ötperces időtartamot valaki túllépi – a taxisok is túllépik, ha esetleg tovább tart az utasnak a beszállítása vagy a kiszállítása –, akkor a rendszer időarányosan számolja ki azt a behajtási díjat vagy parkolási díjat, amit kihajtáskor meg kell fizetni” – mondta.

A Budapest Airport három módszert javasolt a taxisoknak, Valentinyi Katalin ezekből különösen kettőt emelt ki.

„Amikor mikor valaki beérkezik ezekre a területekre, ott egy sorompó hoz ér. Ekkor két eset van: vagy rendelkezik bónuszkártyával – előre feltölthető kártyával –, amit behajtáskor odaérint a sorompónál a rendszerhez, majd kihajtáskor is, és a rendszer levonja a díjat a kártyáról. Fizethet bankkártyával is bárki, most már a sorompóknál is elérhető bankkártyás fizetési rendszer nagyon egyszerűen, egy érintős módszerre. A harmadik megoldás, ami szerintünk a leglassabb, ezért inkább mindenkit a kártyás fizetésre buzdítunk, az a parkolóautomatáknál történő fizetés, itt lehet készpénzt és bankkártyát is használni, de ez nyilván azzal jár, hogy az autót néhány percre le kell parkolni” – mondta a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, hogy a taxisok számára az úgynevezett bónuszkártya igénylése ingyenes, és amennyiben 50 ezer forint fölötti összeget töltenek rá, akkor 10 százalék kedvezményt kaphatnak.

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