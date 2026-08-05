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Mosolygós nő pihen a medence vízében.
Nyitókép: Getty Images/Drazen Zigic

Szűts Ildikó: így spórolnak a budapesti strandok és fürdők – a vendégek szinte észre sem veszik

InfoRádió

Számos energiatakarékossági intézkedést vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. a nagy hőség miatt – erről beszélt az InfoRádióban Szűts Ildikó, a vállalat vezérigazgatója.

„Rendkívüli a helyzet, és ez rendkívüli intézkedéseket is követelt tőlünk” – mondta az InfoRádióban Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. Mint mondta, két részre lehet bontani az intézkedéseket: egyfelől a strandok és gyógyfürdők csak este 8-ig tartanak nyitva – ahogy a korábbi hőségriadók idején is –, így aki délután 4-ig vagy 5-ig dolgozik, annak is van lehetősége eljutni és kikapcsolódni.

Másfelől az energiafelhasználásra vonatkozóan vezettek be intézkedéseket múlt hét péntektől kezdődően.

A vállalat egy 10 napos csomagot állított össze, aminek eredményeképpen a budapesti fürdők és strandok több mint 32 ezer kWh-val kevesebb energiát fogyasztanak.

Ennek részeként egyrészt felfüggesztették a szaunák és gőzkabinok működését, lévén most jóval kevesebben is igénylik ezek használatát. Másrészt délután 5 után kikapcsolják az élmény- és vízi attrakciós elemeket, például a hullámgépet a Palatinuson, ami egy igencsak „energiazabáló” berendezés. Harmadrészt pedig ideiglenesen felfüggesztették a Fővárosi Közgyűlés kérésére létrehozott, este 10 óráig való nyitva tartást, aminek értelmében egy-egy fürdő késő estig várja a látogatókat. Szűts Ildikó szerint ezzel is jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani.

A víztakarékossággal kapcsolatban a vezérigazgató kijelentette, hogy természetesen ez is nagyon fontos része a mostani helyzet kezelésének. A strandok körül jelentős zöldfelületek találhatók – például a Palatinus területe is több hektár –, amik szintén hozzájárulnak a vendégélményhez. Ezeket igyekeznek minél ritkábban, legfeljebb heti háromszor locsolni, hogy a látogatók továbbra is leülhessenek a fűbe, de a fenntartásuk kevesebb vizet igényeljen.

A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. vezérigazgatója arról is beszélt, hogy

miután a fürdők, strandok alapszolgáltatásai így is 98 százalékban elérhetők, így nem tartották indokoltnak a jegyárak csökkentését, vagyis jelentős bevételkieséssel sem számolnak.

Attól már sokkal inkább tart a vállalat vezetése, hogy a korábbi évek hőhullámaihoz hasonlóan a legmelegebb napokon visszaesik a látogatottság, mivel a legtöbben inkább el sem indulnak otthonról. De mint Szűts Ildikó mondta, a vendégforgalom alakulása a következő napokban derül majd ki. Megjegyezte, hétfőn és kedden viszonylag nagy volt az érdeklődés, bár nem kiemelkedően. Ebből arra következtet, hogy sokak számára jelent kihívást kilépni az utcára, elindulni a strandra.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Szűts Ildikó: így spórolnak a budapesti strandok és fürdők – a vendégek szinte észre sem veszik

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Szűts Ildikó: így spórolnak a budapesti strandok és fürdők – a vendégek szinte észre sem veszik

Szűts Ildikó: így spórolnak a budapesti strandok és fürdők – a vendégek szinte észre sem veszik
Számos energiatakarékossági intézkedést vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. a nagy hőség miatt – erről beszélt az InfoRádióban Szűts Ildikó, a vállalat vezérigazgatója.
 

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