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A brazil Neymar a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjében játszott Brazília-Dél-Korea mérkõzésen a dohai 974 Stadionban 2022. december 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Neymar megint botrányt okozott

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Neymar ismét elvesztette a fejét, és újabb botrányt okozott.

A közösségi médiában keringő felvételek tanúsága szerint a 34 éves játékos szóváltásba keveredett a Club do Remo vezetőségével az öltözőfolyosón, miután a Santos FC kedden 1–0-s győzelmet aratott idegenben, és ezzel bejutott a Brazil Kupa negyeddöntőjébe. Ezt követően provokatív tánccal, izmai mutogatásával, sőt, még nyelvnyújtogatással is gúnyolta a legyőzötteket.

Antonio Carlos Texeira, a Remo elnöke dühösen reagált az esetre, és semmirekellőnek nevezte Neymart.

A heves hangulatú kupamérkőzésen csereként pályára lépő Neymar készítette elő Rony győztes gólját a 74. percben.

„Az az érzésünk, hogy méltatlanul bántak velünk. A Santosnak nincs erre szüksége. Ez a semmirekellő Neymar pedig – akit gyerekek tömegei bálványoznak – bohócként viselkedett, és még provokált is minket. Csak magunkat okolhatjuk, amiért ilyen embereket bálványozunk” – mondta Texeira.

Neymar már az öltözőfolyosóra vezető úton összetűzésbe keveredett a hazai szurkolókkal, akik az egész mérkőzés alatt olyan sértő, vulgáris kifejezésekkel illették. „Kösz a támogatást” – írta gúnyosan Neymar az esetről készült videó mellé az Instagram-történetében. Megosztott egy repülőn készült képet is a „Küldetés teljesítve” felirattal és egy kacsintó emojival.

Májusban Neymar már címlapokra került viselkedésével, miután megpofozta 18 éves csapattársát, Robinho Juniort. Vasárnap a jelentős brazil sportportál, a Globo Esporte arról számolt be, hogy a Chapecoense elleni 2–2-es döntetlent követően a 34 éves szupersztár élesen kérdőre vonta két fiatal csapattársát, sőt, sértegette is őket. A hírek szerint Neymar többek között „szarnak” nevezte a 21 éves középpályást, Bontempót, és szóba került a 19 éves védő, Ananias neve is.

Instagramon közzétett videóüzenetében Neymar „teljesen hamisnak” nevezte a híresztelést, és így fogalmazott: „Mindenkinek, aki terjeszti ezt az információt: kérem, hagyják abba. Ne terjesszenek hazugságokat!”

Szerinte az öltözőben csupán „egy megbeszélés” zajlott. „Mindannyian elmondtuk a véleményünket. Számon kértük egymást, ami teljesen természetes, hiszen mindig a legjobbat várjuk el magunktól. Ambiciózusak vagyunk, és nyerni akarunk. Nem volt azonban fejmosás, és nem hibáztattuk a fiatal játékosokat.”

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett világbajnokságon Neymar korábban csak epizódszerepet játszott; a rekordbajnok Brazília a nyolcaddöntőben búcsúzott Norvégia ellen. Ezt követően Neymar bejelentette visszavonulását a válogatottól. Legutóbb azzal táplálta a pályafutása befejezésével kapcsolatos újabb találgatásokat, hogy az év végi visszavonulásról beszélt.

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