Vörös riasztás mindenhol: a szerdainál is durvább nap következhet

Csütörtökön többnyire napos idő várható képződő gomolyfelhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül.

A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Sőt, a valaha mért legmagasabb értéket is meghaladhatja a hőmérséklet.

Az ország egész területén harmadfokú, vörös figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt.

Pénteken elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, de az ország minden pontján nem lesz csapadéktevékenység. Az északnyugati országban már aznap visszaesik több fokkal a hőmérséklet, viszont a délkeleti tájakon még pénteken is mérhetünk 35 fok feletti csúcsokat. Hétvégére mindenhol mérséklődik a kánikula, de nem szűnik meg! A jövő héten ismételten napról napra emelkedik majd a hőmérséklet.