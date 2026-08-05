Készenlétben állnak Paksnál – itt a friss helyzetjelentés

A területi védelmi bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást – olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésében.

A védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban, valamint áttekintette az ivóvíz-korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által a MAVIR Zrt. adatai alapján készített tájékoztatás szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 6800 megawatt volt, amely 300 megawattal kevesebb az előre tervezett 7100 megawattnál.

A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés szerdán 6900 megawatt lehet

– jelezték hangsúlyozva, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. A paksi atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte, hogy a Balaton átlag vízállása 54 centiméter, kedden a vízszint egy centimétert csökkent. A Velencei tó vízállása 30 centiméter, és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 centiméterrel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt.

A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor -135 centiméter volt, hőmérséklete: 28,6 Celsius-fok, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további négy a kikötőben, tizenegy pedig a parton áll tartalékként.

A szivattyúzási feladatellátásra felkészülés megtörtént, azt utasításra szükség szerint meg lehet kezdeni

– tették hozzá.

A százhalombattai Mol Dunai Finomítónál a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Mol Downstream Zrt. megbízásából hat mobilszivattyút telepít és tart készenléteben. Az üzempróba sikeresen lezajlott, amennyiben szükséges, a berendezések bármikor indíthatók

A harmadfokú hőségriasztás feltételei egyértelműen fennállnak, és a jelenlegi előrejelzés alapján szerda után is fennmaradhatnak.

Jövő keddig tartós, rendkívül erős, péntekig éjszaka is csak mérsékelten csökkenő hőterheléssel kell számolni.

A szociális területen az előző jelentés óta újabb információ nem érkezett.

Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy kedden országosan 22 – a kánikula kezdete óta 91 – esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt.

Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos a HungaroMet Zrt. előrejelzési adatait figyelembe véve, az ország egész területére pénteken 24 óráig meghosszabbította a hőségriasztást.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság napi jelentése alapján kedden hét esetben történt klímával vagy léghűtővel kapcsolatos meghibásodás.

Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság felelősségi körébe tartozó, fekvőbeteg ellátó intézmények üzemeltetésében lévő klímaberendezéseknél javításokat kellett végezni a miskolci, a nagykállói, a salgótarjáni, a mezőtúri és a székesfehérvári kórházakban, valamint a fővárosban a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, a Szent Imre kórházban, az Országos Onkológiai intézetben és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiemelte: az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a HÉV-vonalakon rendeltek el sebességkorlátozást.

A MÁV-csoport a főbb vasút- és autóbuszállomásokon 16 434 palack vizet osztott, a közútkezelők pedig egy helyszínen osztottak vizet.

Belügyminisztérium tájékoztatása szerint

a tűzoltók hétfőn 76 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben – hangsúlyozták.

A Honvédelmi Minisztérium jelezte, hogy a Magyar Honvédség zacskózott ivóvíz készlete 44 710 zacskó. A főváros XXI kerületébe csütörtökön és pénteken napi ezer zacskó vizet szállít, a XI. kerületbe a Bikás parkhoz és a Móricz Zsigmond körtérre 600-600 zacskó vizet vittek.

A honvédség a csabdi-vasztélypusztai víztározóba ivóvízet szállít Szárról, Budapestről Szentendrére és Pócsmegyerről Tahitótfaluba is folyamatosan szállítják az ivóvizet.

A Területi Védelmi Bizottságok tájékoztatása szerint hétfőn 1283 helyszínen volt vízosztás, 820 helyszínen pedig párakapu üzemelt.