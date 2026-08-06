Energiaösszefogást hirdetett a kkv-k számára a VOSZ

Közzétettek egy olyan gyakorlati tapasztalatokon alapuló anyagot, ami felsorolja, hogy milyen területeken lehet akár beruházások nélkül, máról holnapra eredményeket elérni. Második lépésben a szövetség egy kérdőívet is küldött a cégeknek, melynek a kitöltése mindössze 3-5 percet vesz igénybe.

„Ezzel két célunk van. Az egyik az az, hogy a vállalkozásoknál visszamérjük azt, hogy melyik terület az, amelyeken a legnagyobb megtakarítást lehet elérni, pontosan milyen megtakarításokat, és esetleg vannak-e olyan területek, amelyre nem gondoltunk első körben, de a vállalkozások ezt tudják alkalmazni” – mondta az InfoRádióban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Perlusz László.

A szövetség azt tervezi, hogy hétről hétre közzéteszik az energiaösszefogás barométernek az eredményeit. Ebben szerepelne, hogy hányan csatlakoztak, és hány megawattot sikerült a vállalkozásoknak ezzel megtakarítani. Egy ingyenes szolgáltatást is felajánlottak a kisvállalkozásoknak.

„Aki kitölti a kérdőívet, annak ingyenesen felajánlunk egy 80 ezer forintos piaci értékű energia auditot”

– fogalmazott Perlusz László.

El kell küldeni a vállalkozás energiaszámláit, áramszámláit, ezt a szakértők felülvizsgálják, és javaslatot tesznek arra, hogy hol látnak olyan megtakarítási lehetőséget, amit első körben akár beruházás nélkül is végre lehet hajtani, illetve látnak-e olyan területeket, ahol esetleg érdemes lenne valamilyen erőfeszítést, valamilyen beruházást tenni.

A szövetségnek eddig is volt ilyen szolgáltatása, ami már évek óta működik. Úgy látják: jellemzően 100 és 500 ezer forint közötti energiamegtakarítást lehet elérni komolyabb beruházás nélkül is, de egy-egy nagyobb vállalkozás akár több milliós energia költségmegtakarítást is elérhet. Most arra számítanak, hogy az energiaválság hatására ezt nagyon sokan igénybe fogják venni. Perlusz László szerint a kkv-knak is hosszú távú stratégiát kell készíteniük az energiagazdálkodásukra.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.