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Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének fõtitkára beszédet mond a 20. Európai Kereskedelem Napja rendezvényen a Crowne Plaza Budapest szállodában 2024. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Energiaösszefogást hirdetett a kkv-k számára a VOSZ

Infostart / InfoRádió

A magyar kisvállalkozások is ki akarják venni a részüket az áramkrízis kezeléséből, ezért a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége meghirdette az Energiaösszefogás nevű kezdeményezést.

Közzétettek egy olyan gyakorlati tapasztalatokon alapuló anyagot, ami felsorolja, hogy milyen területeken lehet akár beruházások nélkül, máról holnapra eredményeket elérni. Második lépésben a szövetség egy kérdőívet is küldött a cégeknek, melynek a kitöltése mindössze 3-5 percet vesz igénybe.

„Ezzel két célunk van. Az egyik az az, hogy a vállalkozásoknál visszamérjük azt, hogy melyik terület az, amelyeken a legnagyobb megtakarítást lehet elérni, pontosan milyen megtakarításokat, és esetleg vannak-e olyan területek, amelyre nem gondoltunk első körben, de a vállalkozások ezt tudják alkalmazni” – mondta az InfoRádióban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Perlusz László.

A szövetség azt tervezi, hogy hétről hétre közzéteszik az energiaösszefogás barométernek az eredményeit. Ebben szerepelne, hogy hányan csatlakoztak, és hány megawattot sikerült a vállalkozásoknak ezzel megtakarítani. Egy ingyenes szolgáltatást is felajánlottak a kisvállalkozásoknak.

„Aki kitölti a kérdőívet, annak ingyenesen felajánlunk egy 80 ezer forintos piaci értékű energia auditot”

– fogalmazott Perlusz László.

El kell küldeni a vállalkozás energiaszámláit, áramszámláit, ezt a szakértők felülvizsgálják, és javaslatot tesznek arra, hogy hol látnak olyan megtakarítási lehetőséget, amit első körben akár beruházás nélkül is végre lehet hajtani, illetve látnak-e olyan területeket, ahol esetleg érdemes lenne valamilyen erőfeszítést, valamilyen beruházást tenni.

A szövetségnek eddig is volt ilyen szolgáltatása, ami már évek óta működik. Úgy látják: jellemzően 100 és 500 ezer forint közötti energiamegtakarítást lehet elérni komolyabb beruházás nélkül is, de egy-egy nagyobb vállalkozás akár több milliós energia költségmegtakarítást is elérhet. Most arra számítanak, hogy az energiaválság hatására ezt nagyon sokan igénybe fogják venni. Perlusz László szerint a kkv-knak is hosszú távú stratégiát kell készíteniük az energiagazdálkodásukra.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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