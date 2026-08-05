Kedden a magyar villamosenergia-rendszer terhelése a kiemelt, 18 és 22 óra közötti időszakban meghaladta az előzetesen tervezett mértéket. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton, miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt.

Éjfélkor 5501 megawatt volt a hitelesített bruttó rendszerterhelés, ami szintén meghaladta az 5467 megawattos tervet. Ez jól mutatja, mekkora az ország éjszakai alapterhelése egy ilyen időszakban – írja az economx.hu, megjegyezve: ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikált a keddi energiaspórolásról.