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Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedd este

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A Mavir keddi adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia-rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet.

Kedden a magyar villamosenergia-rendszer terhelése a kiemelt, 18 és 22 óra közötti időszakban meghaladta az előzetesen tervezett mértéket. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton, miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt.

Éjfélkor 5501 megawatt volt a hitelesített bruttó rendszerterhelés, ami szintén meghaladta az 5467 megawattos tervet. Ez jól mutatja, mekkora az ország éjszakai alapterhelése egy ilyen időszakban – írja az economx.hu, megjegyezve: ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikált a keddi energiaspórolásról.

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