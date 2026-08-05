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Nyitókép: MTI/Balázs Attila

41,4 fokkal írta át a történelemkönyvet a szerdai hőség

Infostart / MTI

Több melegrekord is megdőlt szerdán – közölte a HugaroMet Zrt. a honlapján.

Megdőlt a valaha mért legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja: a budapesti János-hegyen reggelre csak 28 Celsius-fokig hűlt le a levegő. Az eddigi abszolút legmagasabb minimumérték 27,9 Celsius-fok volt, amelyet 2007. július 20-án Pécs, Árpádtetőn mértek – írták.

A 28 fokos reggeli adat új fővárosi, egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekordot is jelent. Az eddigi szélsőérték a fővárosban 26,6 Celsius-fok volt, amelyet 2017-ben Lágymányoson regisztráltak.

Kiemelték, hogy már szerda délelőtt több helyen meghaladta a 35 Celsius-fokot a hőmérséklet, délutánra pedig több tucatnyi állomáson emelkedett 40 Celsius-fok fölé. Mohorán és Budapest, Újpest állomáson 41,1, Hortobágy Halastón és Derekegyházon 41,2 Celsius-fokot mértek.

Az új országos napi legmagasabb maximumhőmérsékletet végül Budakalászon mutatták ki, ahol 41,4 fok volt. Az eddigi rekordot, 40 fokot 1905-ben Orosházán mérték.

A fővárosi napi legmagasabb maximumot, 41,1 fokot Újpesten regisztrálták; az eddigi legmagasabb hőmérsékletet Budapesten 1947-ben Gellérthegy állomáson regisztrálták ezen a napon: 39 Celsius-fokot.

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