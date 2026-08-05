Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk

Mindig is nyáron volt a fesztivál, és sokszor előfordult, hogy nagyon meleg napok voltak, 30 fok fölötti hőmérsékletek, de azért ez a mostani 40 körüli vagy afölötti tényleg már az extrém kategória – mondta Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál főszervezője az InfoRádióban, hozzátéve: igaz, attól még, hogy ilyen melegek voltak, eddig nem a mostanihoz hasonló aszály vagy hogy a Duna vízszintje ennyire lent legyen, hogy emiatt akár az áramtermelés is kockázatossá váljon, vagy hogy fölmerüljön, hogy kell-e majd korlátozni a vízhozamot.

„Ezek olyan kihívások, amikkel eddig direktben nem szembesültünk, és az csak egy véletlen szerencse, hogy nekünk még mindig a legrosszabb helyzetekre kellett megpróbálnunk felkészülni, ezért,

hogy túlbiztosítsuk egy picit a rendezvényt, korábban is minden évben béreltünk aggregátorokat, hogy ha esetleg nem lenne elég áram, akkor legyen mire átkapcsolni”

– hangsúlyozta. Gerendai Károly elmondta: próbáltak minél többet tenni az elmúlt években, hogy csökkentsék a rendezvény környezeti lábnyomát, és ennek érdekében számos fejlesztés történt. Úgyhogy most, ezeknek hála, kevésbé kell attól félniük, hogy ha „ne adj' Isten” a szélsőséges körülmények ilyen problémákat okoznak, akkor az veszélyeztetné a rendezvényt.

A kérdésre, hogy meglepte-e, mennyien „betámadták” a Szigetet, illetve hogy sokan azt mondták, hogy esetleg meg kellene fontolni az elhalasztását vagy törlését, Gerendai Károly úgy fogalmazott: „ebben az országban már nehezen lepik meg az embert, hiszen

mindig is voltak olyan hangok, amik így vagy úgy a Sziget ellen szóltak, vagy megpróbálták valahogy betolni a politikai közegbe a Szigetet,

és ezen keresztül támadni embereket”.

Hozzátette: „azt gondolom, hogy most is alapvetően ez a céljuk a támadásoknak, mert nem hiszem, hogy a Szigettel van valójában baja bárkinek, hiszen egyébként miért zavar az valakit, hogy ha más emberek jól érzik magukat. Itt inkább arról van szó, hogy lehetett megint egy olyan fogást találni adott esetben a politikán, ahol különben arról beszélnek, hogy korlátozni kéne a fogyasztást. Nem tudom, akkor miért nem akarják korlátozni a rendezvényeket is. De akik ezeket a támadásokat indították, azzal nem számoltak, hogy nekünk nem kell mindenáron a központi hálózatról működtetünk. Tehát

mi nem akarunk elvenni mástól áramot. Ha kevés van, akkor majd bekapcsoljuk az aggregátorokat, és akkor arról működünk, és le tudunk válni a központi hálózatról.

De valószínűleg ezzel nem voltak tisztában azok, akik ezeket a támadásokat indították. Aztán persze egy idő után ez az egész elkezdett már extrémitásokba átmenni. Már olvastam olyat is, hogy ha nekünk vannak aggregátoraink, akkor ne használjuk, hanem adományozzuk másoknak, hogy másnak jusson, a Sziget meg maradjon el, mert minek a Sziget. Nyilván vannak ennek fokozatai, hogy még milyen extrém ötletekkel lehet előállni. Én mondtam erre, hogy nekem is vannak ilyen jó ötleteim, például hogy mindenki, aki nyaralni menne, az is mondja le a nyaralását, vagy ajánlja föl valaki másnak. Nyilván lehet extrém ötletekkel előállni, de a probléma valós abból a szempontból, hogy ezek a környezeti hatások sajnos egyre inkább érezhetők a mindennapjainkban is, hogy lehet ilyen aszályos helyzet, és előfordulhat akár áramhiány is. De mi szerencsére próbáltunk ezekre eddig is készülni, ezért minket ez most nem fog ellehetetleníteni – mondta Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál főszervezője az InfoRádió Aréna című műsorába.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.