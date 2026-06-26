Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

Európa már így is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, de Magyarország középső része még ebből is kiemelkedik: ez a terület az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik – írja Facebook-bejegyzésében Ürge-Vorsatz Diána, amit a Telex szemlézett.

A klímakutató arról is írt, hogy például Írországgal vagy Anglia északabbi területeivel összehasonlítva hazánkban 5-7-szeres a melegedés üteme, azaz 0,75-1 Celsius-fok évtizedenként.

Úgy fogalmazott: „Ez hatalmas rohanás az őrületbe… A mezőgazdaságunk, a vizünk (pont ott, ahol már most is nagyon fogyóban van!), a gazdaságunk – mind nagyon meg fogja szenvedni. Itt már nem babra megy a játék. Sürgősen be kellene látni, hogy igenis húsba, pénztárcánkba és egészségünkbe mélyen belevágó ügyről van szó, és nekünk itt a kis Magyarországon az egyik legfontosabb, hogy nagyon sürgősen megállítsuk az éghajlatváltozást.”

A CEU kutatója szerint ismert, hogy az éghajlatváltozás megállítható, ha időben lépnek, akkor „még lehet úgy, hogy több legyen belőle a jólét-emelkedés, mint az áldozat.”

Az elmúlt napokban és a következőkben is extrém hőség jellemzi Európa egyre nagyobb részét, miután hőkupola alakult ki Nyugat-Európa felett. Ez gyakorlatilag egy olyan légköri kupola, ami extrém forró időjárást képes teremteni és hosszan fenntartani. A hőkupola egyre keletebbre húzódik, és Magyarországon is 40 fokot karcoló hőmérsékleteket okoz majd a hét végétől – írja a lap.