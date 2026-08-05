Vitézy Dávid fontos új pozíciót hoz létre a MÁV-nál, megváltoznak a zöldfelületek

A tárcavezető szerdai Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a MÁV történetében először létrehozzák a főtájépítész pozíciót. A felkészült vezető és a szakmai csapat feladata az lesz, hogy az állomásokat és a vasúti pályákat övező zöldfelületeket a lehető legfenntarthatóbb módon, tudatosan kezeljék a közlekedés biztonságának maradéktalan garantálása mellett.

A miniszter jelezte, hogy az elmúlt 24 órában sokan írták neki, és többen fotókat is küldtek arról, hogy

a MÁV Zuglóban, a sínek mentén végzett növényzetkezelési munkák során kivágta a töltésen álló fákat. A történtekről értesülve, azonnal kérte a munkák leállítását, és a beavatkozás felülvizsgálatát.

Az idei nyár egyértelművé tette, hogy a klímaváltozás már nem távoli, elméleti probléma, hanem a mindennapok része, a Magyarország előtt álló egyik legnagyobb kihívás – írta.

Hozzátette, a közlekedés a klímaalkalmazkodás egyik kulcsterülete, a közösségi közlekedésen belül a vasút a legfenntarthatóbb közlekedési mód.