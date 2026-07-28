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Nyitókép: smolaw11/Getty Images

Bús Balázst is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

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ELŐZMÉNYEK

A Központi Nyomozó Főügyészségen korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezzel 33-ra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma.

Az ügyészség Bús Balázst (aki 2002 és 2006 között a kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között polgármestere volt) vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint Bús Balázs, Puskás Péter, valamint Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer önkormányzat működése körében 2008-tól egy olyan korrupciós rendszert működtettek, amely révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert, függetlenül attól, hogy az adott választási ciklust az önkormányzatot vezetve vagy ellenzékben töltötték.

Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel – Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával – Puskás Péter alpolgármester állapodott meg.

A III. kerületi önkormányzat által parkfenntartás és közterület-kezelés, valamint közétkeztetés tárgyban kötött megállapodásokra figyelemmel, a gyanúsítottak által átvett vesztegetési pénzekből 2011 és 2020 között Bús Balázs legkevesebb 150 millió forintot kapott – írta az ügyészség.

Hozzátették: Bús Balázs nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

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