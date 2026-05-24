Infostart.hu
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Széttrancsírozódott a 74 éves férfi feje, miután elütötte egy e-rolleres

Életveszélyes, kritikus állapotban, mesterséges kómában ápolják az intenzív osztályon azt a 74 éves férfit, akit egy elektromos rolleres gázolt el Óbudán, miközben a gyalogos-átkelőhelyen közlekedett – számolt be az RTL Híradó.

A gázolás akkor történt, amikor az idős férfi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladt át, hogy a közeli pékségbe menjen. A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés erejétől a férfi több métert repült, a helyszínen eszméletét vesztette, és már súlyos fejsérülésekkel, lélegeztetve szállították kórházba.

A sértett lánya a televíziós riportban elmondta, hogy édesapja külsőleg felismerhetetlenné vált a súlyos koponyasérülések miatt.

Az áldozat jelenleg sincs magánál; a családtagok folyamatosan beszélnek hozzá a kórházi ágynál,

az orvosok azonban nem biztatják a hozzátartozókat.

A szakvélemények szerint a férfi életben maradása esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett, és már nem lesz képes teljes életet élni.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított a balesetet okozó rolleres ellen. A riportban nyilatkozó szakjogász kifejtette: a gyalogos-átkelőhelyen elkövetett, súlyos vagy maradandó sérüléssel, esetleg életveszéllyel járó gázolásért a jármű vezetője letöltendő börtönbüntetést is kaphat.

baleset

óbuda

e-roller

