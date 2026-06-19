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Karácsony Gergely fõpolgármester Súlyos árat fizetünk az alacsony vízdíjért - Budapest javaslatai a kormánynak címmel sajtótájékoztatót tart a Városháza parkban 2026. június 19-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Országosan katasztrofális helyzetre figyelmeztet a főpolgármester

Infostart / MTI

A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében – jelentette be Budapest főpolgármestere sajtótájékoztatóján.

Ez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt mára katasztrofális állapotba került nemcsak a főváros, de az egész ország víziközmű- hálózata; országosan a víz 25 százaléka, a fővárosban pedig 12 százaléka folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap amikor 24 óra alatt száz csőtörés történt – közölte Karácsony Gergely.

A politikus szerint az intézkedés azért halaszthatatlan, mert, ha a fővárosi vízművek csak akkor tud felelősséget vállalni a szolgáltatás garantálásáért, ha maga állapíthatja meg a díjakat.

A jelenlegi helyzet az ökológiai károk mellett pénzügyi szempontból is fenntarthatatlan. A vízközmű-társaságok a csőd szélén állnak, a bevételek a napi működésüket is alig fedezik, fejlesztésre pedig egyáltalán nem jut pénz, továbbá a rendszer igazságtalan, mert nem differenciál társadalmi csoportok, jövedelmi helyzetek szerint – sorolta.

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Kezdőlap    Belföld    Országosan katasztrofális helyzetre figyelmeztet a főpolgármester

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