Most más vétózza meg az orosz szankciókat, csaták Sulyok Tamás körül – a nap hírei

A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását - jelentette be Brüsszelben a kormányfő, a kétnapos uniós csúcstalálkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben, vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult, 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást.

Itt az ideje, hogy Sulyok Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen – közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről Brüsszelben, hogy az Alkotmánybíróság levette a napirendről Sulyok Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől: foglaljon állást arról: lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az Alaptörvényt.

Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyok Tamás köztársasági elnök és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését. Az Országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.

Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri, megyei közgyűlési elnökök fizetések befagyasztását a Tisza, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő erősítette meg Brüsszelben.

Bejelentette lemondását a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be: a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított.

A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni.

Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt közölte: a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról.

A főváros azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint ha a főváros visszakapná a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten.

Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében – közölte Magyar Péter kormányfő. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetett-e azbeszttel szennyezett kőzúzalék. A szervezet készített egy nyilvános online térképet.

A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12 százalékos emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A mintegy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már 3. éve veszteséges.

Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén kedd éjfélig. Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a vidéki nagyvárosokban és a fővárosban a lakosokat a hőségriasztás idején.

Leváltotta a Dél-pesti Centrumkórház vezetését az egészségügyi miniszter. Hegedüs Zsolt azt írta: Gondos Miklós helyett Szilágyi Örsöt kérte fel arra, hogy július elsejétől irányítsa a kórházat. Úgy fogalmazott: az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését.

Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek orosz propagandát terjesztettek.

Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcstalálkozón. Magyar Péter elmondta: csak rövid időre találkozott Volodimir Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette: az uniós zárónyilatkozatból a magyar kormány javaslatára került ki az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szól.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre

Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankcióscsomagot. A bolgár miniszterelnök az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozójára érkezve azt mondta: az újabb szankcióscsomag negatív hatással lehet a bolgár gazdaságra, továbbá Szófia nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével.

Szigorúbb fellépést követel az illegális migrációval szemben 19 uniós tagállam, köztük Magyarország. A kezdeményezést Magyar Péter is aláírta. A levélben az Olaszország és Albánia közötti visszaküldési központról szóló megállapodást példának tartják, és arra biztatnak más tagállamokat is, hogy ők is kössenek ilyen megállapodást más, unión kívüli országokkal.

Elmaradnak a mára tervezett tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen. A Fehér Ház szóvivője éjszaka jelentette be, hogy az amerikai alelnök lemondta a svájci utazását. J.D. Vance arra hivatkozott, hogy nem véglegesek még az iráni tárgyalásokra vonatkozó tervek.

Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. A megegyezés helyi idő szerint 16 órakor lépett hatályba. Az izraeli hadsereg is megerősítette a tűzszünet tényét. A Libanon déli részén állomásozó izraeli erők továbbra is ott maradnak.

Életének 96. évében elhunyt Timár Sándor Kossuth-díjas koreográfus, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Timár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.