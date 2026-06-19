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Nyitókép: Pixabay

Sertéspestis – a kereskedőknek és a vadászoknak is üzent Bóna Szabolcs miniszter

Infostart / InfoRádió

A következő két hónapban a vásárlóknak, a boltoknak, a vadászoknak és a bankoknak is segíteniük kell a magyar sertéstartókat, mert az afrikai sertéspestis miatt válságba került az unión kívüli export – mondta az InfoRádióban Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter.

Bóna Szabolcs szakminiszter azt kéri az élelmiszerláncoktól, hogy növeljék a magyar termékek arányát, és preferálják a magyar húskészítményeket, amiben úgy látja, partnerek szeretnének és tudnak is lenni a kereskedelm szereplői.

Az InfoRádiónak nyilatkozva a vadásztársaságokhoz is megfogalmazott egy kérést az afrikai sertéspestis terjedésének megakadályozása érdekében: legyen felelős vadgazdálkodás, ha ez a helyére kerülne, és nem azzal a szemszögből közelítenék a vadtartást és az -állománybővítést, hogy tisztán a sportvadászati szempontok érvényesüljenek, akkor a vadgazdálkodás és a sertéspestis ügye egyszerre kerülhetne nyugvópontra.

Hogy mennyivel kéne gyéríteni a vaddisznóállományt, arról azt mondta, területenként teljesen változó, de vannak területek, ahol magától beáll a vadállomány-egyensúly egy egészségtelen folyamat végén: minden gradációt degradáció követ, a túlszaporodáskor betegségek szabályozza vissza a létszámot. Kétszáz hektáronként egy vaddisznó lenne a kívánatos létszám tudományos kutatások és eredmények alapján, így ennek a betegségnek és minden másnak a terjedése is kordában tartható lenne.

Szerinte Magyarország jelentős területén megtalálható úgy a vaddisznó, hogy nem is őshonos, nem normális, hogy ott van, ami vadgazdálkodási szempontból más állat esetében is gondot okoz, mivel ahol a vaddisznó megjelenik, az apróvadállomány egy része eltűnik, itt is a helyes gyakorlat és szabályozás fontos lenne, még a biodiverzitás fenntartása végett is.

A bankokkal, pénzintézetekkel is tárgyalt már a kormányzat ebben az ügyben azért, mert ilyenkor a felhalmozódó húskészletek miatt sok vállalkozó bajba kerülhet, a likviditási problémájuk kezelése több úton is megoldható:

  • ha megfelelő garanciákat kapnak a követeléseik mögé, és további szállításokra tudnak lehetőséget kapni, valamint
  • a likviditást valamilyen eszközzel segítik (forgóeszközhitelek, hitelmoratórium).

Meggyőződése, hogy az is baj, hogy nagyon hosszú a határidő a fizetésre a vágóhidak, illetve a hústermékek esetében a szállításokat követően, erre előremutató technikákat kell találni, Ausztriában vannak is ilyenek a tárcavezető szerint; a termelői szervezetek előbb fizetnek a saját tagjaiknak, mint ahogy a vágóhidakról megkapnák a saját pénzüket. A szervezeteket pedig a bankok segítségével lehet helyzetbe hozni, ennek az útját segítene megkeresni Bóna Szabolcs.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Sertéspestis – a kereskedőknek és a vadászoknak is üzent Bóna Szabolcs miniszter

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