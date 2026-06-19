Elmarad az ígért parkolási kedvezmény a fővárosban

Karácsony Gergely 2024 novemberében jelentette be, hogy megszűnhetnek a parkolóautomaták Budapesten, és 2026 júliusától a parkolási díjakat a BudapestGO alkalmazáson keresztül lehet majd rendezni. Akkor azt is közölte, hogy a változtatás célja a kényelmesebb ügyintézés, valamint egy új kedvezményrendszer bevezetése, amely a BKK-bérleteseknek olcsóbb parkolást biztosított volna.

A mostani helyzet szerint ugyan az automaták bontása már elindult, és július 1-jétől valóban csak digitális, telefonos fizetés marad, a BudapestGO-s fejlesztés viszont nem készült el. A BKK tájékoztatása alapján a rendszer fejlesztése forráshiány miatt nem indult el, és a jelenlegi állás szerint nem is készül el határidőre – számolt be a Telex.

Ez azt is jelenti, hogy a korábban beígért kedvezmény, amely a BKK-bérleteseknek a parkolási díj 25 százalékos csökkentését adta volna, egyelőre nem valósul meg. Szakértői becslések szerint a mintegy 700 milliós fejlesztés több tízezer autósnak tette volna lehetővé az olcsóbb parkolást. A parkolási díjak fizetése ugyanakkor nem szűnik meg: továbbra is elérhető marad az SMS-ben és telefonhívással történő fizetés.