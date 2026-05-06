Kezdődik a harc a Balatonnál

Biológiai, földi beavatkozással kezdődött kedden szúnyoggyérítés a törekpusztai tavaknál, Siófok közelében.
Főként a dél-balatoni területeket (Fonyód, Ordacsehi, Balatonboglár, Balatonlelle, Balonszemes, Zamárdi, Siófok, valamint Balatonakarattya és Balatonkenese) érinti a mostani gyérítés, ahol a gyorsan felmelegedő sekély víz található. Ezekben már megjelentek a szúnyoglárvák.
A használt biológiai szer rendelkezik környezet- és természetvédelmi hatósági engedélyekkel, ártalmatlan emberre, állatra.
A biológiai szúnyoggyérítést az önkormányzatokat tömörítő, 93 tagot számláló Balatoni Szövetség finanszírozza.