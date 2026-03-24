Itt a bizonyíték, végleg megtelepedett nálunk ez a veszélyes vérszívó

Korábban is voltak arra utaló jelek, hogy a faj egész évben jelen van, és bizonyos helyeken képes áttelelni, ám a kutatók Facebook-posztja szerint most sikerült egyértelmű bizonyítékot találni – írja a 24.hu összefoglalója.

A tigrisszúnyog alapvetően melegkedvelő, eredetileg trópusi elterjedésű szúnyogfaj, ám nagyon jól tud alkalmazkodni más élőhelyekhez. A tojások akár -5, de ritkán, rövidebb ideig -10 Celsius-fokon is képesek túlélni, ez pedig elősegíti a faj mérsékelt égövi fennmaradását.

Városokban, épületek beltereiben, üvegházakban pedig nemcsak a tojások, hanem a kifejlett egyedek is áttelelhetnek, aktívak maradhatnak és táplálkozhatnak, ha a környezet ezt lehetővé teszi számukra. Az ilyen helyekről aztán a szúnyogok korábban jelenhetnek meg tavasszal, gyorsabban indulhat a szaporodásuk, ami egyúttal hosszabb szúnyogszezont is jelenthet.