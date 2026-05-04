Drámai következménye lett egy egyszerű szúnyogcsípésnek, lebénult a magyar fiú

Fél éve tartó küzdelmen van túl az a 12 éves versenysportoló fiú, akit egy banális szúnyogcsípés juttatott a Bethesda Gyermekkórház intenzív osztályára. A nyugat-nílusi láz ritka szövődményeként fellépő gerincvelő-gyulladás miatt Béla térdtől lefelé megbénult, de a kitartó rehabilitációnak köszönhetően már újra tanul járni – írja az Index.

A vírus megtámadta a fiú idegrendszerét, édesanyja szerint egyik napról a másikra változott meg emiatt az életük, ugyanis eddig versenyszerűen küzdősportolt. A fiú napokig feküdt a kórház intenzív osztályán, mielőtt elkezdődhetett a hónapokig tartó gyógytorna és rehabilitációs folyamat.

A szakértők szerint a nyugat-nílusi láz az esetek döntő többségében tünetmentes, vagy enyhe lefolyású.

A kórház osztályvezető főorvosa rávilágított, mennyire egyedi esetről van szó, hiszen körülbelül 1 százalék az esélye, hogy idegrendszeri tünetet okozzon. Hozzátette, hogy ilyenkor is inkább agyhártya- vagy agyvelőgyulladás jelentkezik, a gerincvelő-gyulladás pedig még ennél is ritkább.

Kemenesi Gábor virológus a vírus terjedésével kapcsolatban aggasztó adatokról beszélt, szerinte évről évre tízezres, százezres nagyságrendben fertőződnek az emberek, bár 80 százalékuk tünetmentesen. A szakember szerint a vándormadarak által Afrikából behozott kettes genetikai variánsnak „Magyarország az elosztóközpontja”. Mivel a betegség ellen nincs védőoltás, a szakértők a szúnyogok elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák.

Mindenesetre a fél évig tartó küzdelem után a fiú már jobban van, újra képes segítség nélkül járni, sőt, kerékpározni is – írják.