ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.99
usd:
312.22
bux:
133586.12
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A hand from a mosquito bite. Mosquito drinks blood on the arm.
Nyitókép: Andrei Sauko/Getty Images

Drámai következménye lett egy egyszerű szúnyogcsípésnek, lebénult a magyar fiú

Infostart

Fél év küzdelmen van túl az a tizenkét éves fiú, aki egy szúnyogcsípés következtében nyugat-nílusi lázzal fertőződött meg, és a betegség ritka szövődményeként mindkét lába lebénult.

Fél éve tartó küzdelmen van túl az a 12 éves versenysportoló fiú, akit egy banális szúnyogcsípés juttatott a Bethesda Gyermekkórház intenzív osztályára. A nyugat-nílusi láz ritka szövődményeként fellépő gerincvelő-gyulladás miatt Béla térdtől lefelé megbénult, de a kitartó rehabilitációnak köszönhetően már újra tanul járni – írja az Index.

A vírus megtámadta a fiú idegrendszerét, édesanyja szerint egyik napról a másikra változott meg emiatt az életük, ugyanis eddig versenyszerűen küzdősportolt. A fiú napokig feküdt a kórház intenzív osztályán, mielőtt elkezdődhetett a hónapokig tartó gyógytorna és rehabilitációs folyamat.

A szakértők szerint a nyugat-nílusi láz az esetek döntő többségében tünetmentes, vagy enyhe lefolyású.

A kórház osztályvezető főorvosa rávilágított, mennyire egyedi esetről van szó, hiszen körülbelül 1 százalék az esélye, hogy idegrendszeri tünetet okozzon. Hozzátette, hogy ilyenkor is inkább agyhártya- vagy agyvelőgyulladás jelentkezik, a gerincvelő-gyulladás pedig még ennél is ritkább.

Kemenesi Gábor virológus a vírus terjedésével kapcsolatban aggasztó adatokról beszélt, szerinte évről évre tízezres, százezres nagyságrendben fertőződnek az emberek, bár 80 százalékuk tünetmentesen. A szakember szerint a vándormadarak által Afrikából behozott kettes genetikai variánsnak „Magyarország az elosztóközpontja”. Mivel a betegség ellen nincs védőoltás, a szakértők a szúnyogok elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák.

Mindenesetre a fél évig tartó küzdelem után a fiú már jobban van, újra képes segítség nélkül járni, sőt, kerékpározni is – írják.

Kezdőlap    Belföld    Drámai következménye lett egy egyszerű szúnyogcsípésnek, lebénult a magyar fiú

egészségügy

betegség

gyógyulás

szúnyog

szövődmény

rovarcsípés

szúnyogcsípés

nyugat-nílusi láz

bénulás

fiú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tesztüzem a szlovák–magyar kapcsolatokban: kinek fáj a Felvidék?

Tesztüzem a szlovák–magyar kapcsolatokban: kinek fáj a Felvidék?
Feszültebb hangnem jellemzi az utóbbi napokban a szlovák–magyar politikai párbeszédet, különösen a beiktatás előtt álló magyar miniszterelnök, Magyar Péter kijelentései nyomán. Pozsonyban több kormánypárti politikus is bírálja a leendő kormányfőt, amiért beszédeiben következetesen Felvidékként hivatkozik Szlovákia magyarlakta területeire. A diplomáciai adok-kapok már a kötelező sorkatonaság és a határrevízió kérdését is felszínre hozta.
A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter és a TEK: a jövendő kormányfő közölte, melyik szerv felel majd a személyes védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy ugrás után hullámvasúton a forint

Nagy ugrás után hullámvasúton a forint

Ma reggel 362 forintot ér egy euró a bankközi piacon, ez érdemi erősödést jelentett a hazai fizetőeszköz szempontjából a múlt heti záróértékhez képest. Napközben azonban hullámvasútra került a forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő felárral szembesülnek azok, akik vidéken keresnek nagyobb ingatlant

Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő felárral szembesülnek azok, akik vidéken keresnek nagyobb ingatlant

Miközben a kisebb lakások bérleti díja gyakorlatilag stagnál, a nagyobb ingatlanok iránti megnövekedett kereslet érdemi áremelkedést hozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE reports large fire at oil port as it accuses Iran of missile and drone attacks

UAE reports large fire at oil port as it accuses Iran of missile and drone attacks

The fire broke out at Fujairah, the UAE's biggest oil storage facility, earlier on Monday - Tehran is yet to comment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 19:20
Orbán Balázs: fantasztikus időszak volt
2026. május 4. 18:56
A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg
×
×