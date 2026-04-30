2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
A Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. Nemzeti Regatta nevû hajója érkezik a badacsonyi hajókikötõhöz 2021. május 18-án. A társaság idén ünnepli a balatoni hajózás 175. évfordulóját.
Nyitókép: MTI/Varga György

Változás a Balatonnál a hosszú hétvégén

Infostart / MTI

A májusi első, hosszú hétvégén sűrűbben közlekednek a menetrend szerint járó hajók Fonyód és Badacsony között – közölte a Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. a honlapján.

Régi hagyomány a Balatonnál, hogy május elsején átkelnek családok, baráti társaságok a túlpartra Fonyód és Badacsony között. Ehhez igazodva indít a Bahart május 1-jén félóránként hajókat mindkét partról 8 és 20 óra között. A fedélzeten zene is színesíti majd az utazást.

A hosszú hétvége további napjain, május 2-3-án óránként közlekednek a járatok 9 és 20 óra között.

A hétvége mindhárom napján sétahajók is indulnak Badacsonyból.

További információk a hajózási társaság honlapján, a www.bahart.hu-n olvashatók. Jegyet vásárolni online a jegy.bahart.hu oldalon is lehet.

Május 1-től tovább jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 21 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 21.15 perc között 30 percenként indulnak a járatok.

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

Comey surrenders over charge of threatening Trump's life in Instagram post

Comey surrenders over charge of threatening Trump's life in Instagram post

Prosecutors say a 2025 seashell photo posted by the former FBI director was a call for violence against Trump.

