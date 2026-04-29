Belőttek egy solymári óvoda ablakán

Kedden kora délután belőttek a Váci Mihály utcában található solymári Kék Óvoda épületébe ismeretlen eszközzel – közölte a Solymári Polgármesteri Hivatal a Facebook-oldalán.

A lövedék az egyik csoportszoba nyitott ablakán át, a lehúzott redőnyt áttörve csapódott be a helyiségbe, személyi sérülés nem történt. A bejegyzés szerint a pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel az eset után kiértek az óvodához, és a feltételezett elkövetőt előállították.

A hivatal tájékoztatása szerint amennyiben tájékoztatást kapnak a rendőrségtől, azt haladéktalanul közzé teszik.