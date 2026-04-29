ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.7
usd:
312.7
bux:
132633.84
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Police.hu

Megszólalt az idős férfi, aki rálőtt az óvodára Solymáron

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Súlyos testi sértés kísérlete miatt indítottak eljárást az ellen a 71 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint belőtt a solymári kék óvoda épületébe kedd kora délután – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán.

A police.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Az óvodába becsapódott lőszer egy légfegyverből származik, a lövést pedig egy szemközti társasházból adták le. A 71 éves férfi vallomása szerint

egy fán ülő galambra célzott, de eltévesztette, így a lövedék az óvoda ablakán csapódott be

– közölték.

A rendőrség beszámolója szerint a férfi lakásában tartott kutatás során előkerült négy vadászlőfegyver és egy légpisztoly, valamint kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a Solymári Polgármesteri Hivatal szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy lövedék törte át az egyik csoportszoba nyitott ablakának redőnyét, majd a falról a földre esett, senki nem sebesült meg.

A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek, és a feltételezett elkövetőt előállították.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megszólalt az idős férfi, aki rálőtt az óvodára Solymáron

rendőrség

eljárás

óvoda

galamb

solymár

súlyos testi sértés

lövések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 13:50
Súlyos börtönbüntetést kér az ügyészség az Aston Martin-os gázolóra – videó
2026. április 29. 10:45
Nem vette észre a mozdonyvezető a „tilos” jelzést, káoszt okozott a Déli pályaudvaron
×
×