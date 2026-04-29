Megszólalt az idős férfi, aki rálőtt az óvodára Solymáron

A police.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Az óvodába becsapódott lőszer egy légfegyverből származik, a lövést pedig egy szemközti társasházból adták le. A 71 éves férfi vallomása szerint

egy fán ülő galambra célzott, de eltévesztette, így a lövedék az óvoda ablakán csapódott be

– közölték.

A rendőrség beszámolója szerint a férfi lakásában tartott kutatás során előkerült négy vadászlőfegyver és egy légpisztoly, valamint kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a Solymári Polgármesteri Hivatal szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy lövedék törte át az egyik csoportszoba nyitott ablakának redőnyét, majd a falról a földre esett, senki nem sebesült meg.

A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek, és a feltételezett elkövetőt előállították.