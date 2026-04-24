Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni, részletes listát adott

„Magyar Péter felkért, hogy a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként szolgáljam Magyarországot. A leendő miniszterelnök megtisztelő felkérését elfogadtam” – írta Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

„A nagy elődök, Széchenyi István és Baross Gábor öröksége kijelöli a kihívásaink nagyságát: évtizedes adósságokat kell ledolgoznunk, talpra kell állítanunk a válságban lévő vasutat, és haza kell hozzuk az európai uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására” – írja.

„Meggyőződésem: az új kormány minden eddiginél világosabb választói felhatalmazása történelmi lehetőség. Esély arra, hogy a hatalmi játszmák, a korrupció és a mindent felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődjön a közlekedésben és a közberuházások terén” – írja Vitézy, hozzátéve. „három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását”.

A miniszterelnök arra kért, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzak – ennek egyik kulcseleme

a vasút évek óta tartó válságának felszámolása, és végre-valahára a magyar vasút fejlesztésének kormányzati prioritássá emelése más európai országokhoz hasonlóan

– írja Vitézy Dávid, hozzátéve: „gyerekkorom óta a közlekedés a szenvedélyem. Civil aktivistaként, a BKK vezérigazgatójaként és számos szakmai feladatkörben azért dolgoztam, hogy jobb legyen Magyarország és benne Budapest közlekedése. Erre a felkérésre ezért nem lehet – és nem is tudnék – nemet mondani.”

Mint írja, a Fővárosi Közgyűlésben, a Podmaniczky Mozgalom képviselőjeként „átadja a stafétát a kollégáknak”, hozzáve: „meggyőződésem azonban: most Budapestért is így tudom a legtöbbet tenni, a sosem látott felhatalmazást kapott új kormány tagjaként.”

Továbbra is szakember szeretnék maradni. Olyan, akinek a politika nem cél, hanem eszköz: hiszek abban, hogy az a helyes, ha nem csak beszélünk arról, mit kéne máshogy csinálni, hanem ha lehetőség adódik, meg is mutatjuk.

Feladat van bőven az elmúlt évek után, írja Vitézy:

Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.

A budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni – a közvagyon kijátszása helyett a közérdek mentén.

A fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.

Felül kell vizsgálni a pazarló és túlárazott autópálya-koncessziót , és végre új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.

Új szintre emeljük a magyar vidék közlekedését a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Elkerülő utakat építünk, országos kátyúmentesítési programot indítunk, és fejlesztjük a vidéki közlekedési infrastruktúrát. Nem mondunk le egyetlen magyar településről sem, és azért fogunk dolgozni, hogy a minőségi közösségi közlekedés és a korszerű közúthálózat minden magyar ember számára elérhető legyen.

Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség: olyan szabályozásra, amely a legkiszolgáltatottabb közlekedőket védi, csökkenti a halálos balesetek számát, és szigorúan fellép a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen.

És végül: új lendületet kell adni Budapestnek is. Meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól, ez egész Magyarország jól felfogott gazdasági érdeke. Budapest Magyarország legismertebb arca a világ felé – ideje, hogy az ambícióink is ehhez igazodjanak. A múlt vitái helyett új tervekre van szükség, nem csak az előző kormány által hátrahagyott befejezetlen nagyberuházások budapestieket szolgáló jövőképét kell megtalálni a Városligettől a Várig, de olyan új elképzeléseket is meg kell vitatnunk, mint például egy új dunai gyalogoshíd lehetősége.

„Pontosan tudom, hogy alázattal, a legjobb szakemberekkel és rengeteg munkával kell megszolgáljuk a magyarok minden eddiginél nagyobb bizalmát az új kormány felé, a legkisebb falvaktól a megyeszékhelyeken át Budapestig” – írja Vitézy Dávid.