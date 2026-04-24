INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.66
usd:
314.62
bux:
133821.64
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter és Vitézy Dávid, miután a jövendő kormányfő bejelentette: Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere
Nyitókép: Facebook/Vitézy Dávid

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni, részletes listát adott

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását” – közölte Vitézy Dávid, a jövendő közlekedési és beruházási miniszter, aki hosszú posztjában a MÁV és HÉV megújítását, az uniós pénzek hazahozatalát és új KRESZ-t ígér, hozzátéve: prioritás lesz a vasútfejlesztés.

„Magyar Péter felkért, hogy a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként szolgáljam Magyarországot. A leendő miniszterelnök megtisztelő felkérését elfogadtam” – írta Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

„A nagy elődök, Széchenyi István és Baross Gábor öröksége kijelöli a kihívásaink nagyságát: évtizedes adósságokat kell ledolgoznunk, talpra kell állítanunk a válságban lévő vasutat, és haza kell hozzuk az európai uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására” – írja.

„Meggyőződésem: az új kormány minden eddiginél világosabb választói felhatalmazása történelmi lehetőség. Esély arra, hogy a hatalmi játszmák, a korrupció és a mindent felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődjön a közlekedésben és a közberuházások terén” – írja Vitézy, hozzátéve. „három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását”.

A miniszterelnök arra kért, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzak – ennek egyik kulcseleme

a vasút évek óta tartó válságának felszámolása, és végre-valahára a magyar vasút fejlesztésének kormányzati prioritássá emelése más európai országokhoz hasonlóan

– írja Vitézy Dávid, hozzátéve: „gyerekkorom óta a közlekedés a szenvedélyem. Civil aktivistaként, a BKK vezérigazgatójaként és számos szakmai feladatkörben azért dolgoztam, hogy jobb legyen Magyarország és benne Budapest közlekedése. Erre a felkérésre ezért nem lehet – és nem is tudnék – nemet mondani.”

Mint írja, a Fővárosi Közgyűlésben, a Podmaniczky Mozgalom képviselőjeként „átadja a stafétát a kollégáknak”, hozzáve: „meggyőződésem azonban: most Budapestért is így tudom a legtöbbet tenni, a sosem látott felhatalmazást kapott új kormány tagjaként.”

Továbbra is szakember szeretnék maradni. Olyan, akinek a politika nem cél, hanem eszköz: hiszek abban, hogy az a helyes, ha nem csak beszélünk arról, mit kéne máshogy csinálni, hanem ha lehetőség adódik, meg is mutatjuk.

Feladat van bőven az elmúlt évek után, írja Vitézy:

  • Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.
  • A budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni – a közvagyon kijátszása helyett a közérdek mentén.
  • A fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.
  • Felül kell vizsgálni a pazarló és túlárazott autópálya-koncessziót, és végre új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.
  • Új szintre emeljük a magyar vidék közlekedését a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Elkerülő utakat építünk, országos kátyúmentesítési programot indítunk, és fejlesztjük a vidéki közlekedési infrastruktúrát. Nem mondunk le egyetlen magyar településről sem, és azért fogunk dolgozni, hogy a minőségi közösségi közlekedés és a korszerű közúthálózat minden magyar ember számára elérhető legyen.
  • Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség: olyan szabályozásra, amely a legkiszolgáltatottabb közlekedőket védi, csökkenti a halálos balesetek számát, és szigorúan fellép a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen.
  • És végül: új lendületet kell adni Budapestnek is. Meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól, ez egész Magyarország jól felfogott gazdasági érdeke. Budapest Magyarország legismertebb arca a világ felé – ideje, hogy az ambícióink is ehhez igazodjanak. A múlt vitái helyett új tervekre van szükség, nem csak az előző kormány által hátrahagyott befejezetlen nagyberuházások budapestieket szolgáló jövőképét kell megtalálni a Városligettől a Várig, de olyan új elképzeléseket is meg kell vitatnunk, mint például egy új dunai gyalogoshíd lehetősége.

„Pontosan tudom, hogy alázattal, a legjobb szakemberekkel és rengeteg munkával kell megszolgáljuk a magyarok minden eddiginél nagyobb bizalmát az új kormány felé, a legkisebb falvaktól a megyeszékhelyeken át Budapestig” – írja Vitézy Dávid.

Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni, részletes listát adott

vitézy dávid

magyar péter

választás 2026

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi az oktatási minisztert is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos figyelmezetést kaptak a rolleresek és a segédmotoros kerékpárral közlekedők

Továbbra is riasztó mértékben hagyják figyelmen kívül az előírásokat a kgfb-re kötelezett robogók és e-rollerek tulajdonosai. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) becslése szerint a közel 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60 százaléka, míg az érintett mintegy 50 ezer roller 70-80 százaléka az előírt biztosítási fedezet nélkül vesz részt a forgalomban - közölte a szervezet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyilkosság a Morrison&#039;s 2-ben: fontos döntést hozott a Főügyészség

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a Morrisons nevű szórakozóhelyen halálra vert egy másik vendéget.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 11:22
Változtat a kormány az egymilliós otthontámogatás szabályain
2026. április 24. 11:03
Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte
×
×