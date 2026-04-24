dr. Kátai-Németh Vilmos lesz az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztérium, Magyar Péter jövendő miniszterelnök és Vitézy Dávid jövendő közlekedési és beruházási miniszter
Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi az oktatási minisztert is.

„Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési és beruházási miniszternek. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni” – közölte Magyar Péter, a Tisza jövendő kormányfője a Facebook-oldalán, és hozzátette: „14 órakor külön videóban jelentem be a Tisza-kormány oktatási miniszterét.”

Mint Magyar Péter írja, Vitézy Dávidnak gyerekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete; több 20 húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a XXI. századba. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, és világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben,

irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése 15 éve.

Nála többet az elmúlt években senki nem tett azért, hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett.

„Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát” – írta Magyar Péter.

Kátai-Németh Vilmos Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él.

16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette: feketeöves aikidó mester lett, jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik.

Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. Legnagyobb erőforrásának családját tartja: két gyermeke és egy unokája van. 2024-ben csatlakozott a TISZA közösséghez, április 12-én egyéni képviselőjelöltként aratott győzelmet a csepeli központú választókerületben.

Fő célja, hogy minden honfitársunk – születési helyétől, származásától függetlenül – minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson.

Célja a rászorulók képviselete a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése.

Prioritásának tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését.

Azért fog dolgozni, hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel – írja Magyar Péter.

Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi az oktatási minisztert is.
 

