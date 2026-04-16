2026. április 16. csütörtök Csongor
Kiosztásra váró bizonyítványok a debreceni Hunyadi János Általános Iskola 1/a osztályának bizonyítványosztóján. Az oktatási államtitkárság közlése szerint az általános iskolákban 747.547 diáknak, középfokú képzésben 428.291, nappali tagozatos diáknak, valamint 157.856 pedagógusnak indul a vakáció. A mostani tanév 37 héten át tartott, ezzel az európai átlaghoz tartozik Magyarország.
Így változik majd meg az életünk hamarosan

Az iskolai szünetek szinte az egész ország mindennapjait átalakítják, különösen nyáron. Változnak a menetrendek, sok munkavállaló szabadságon van, felpörög az idegenforgalom. Az előttünk álló időszakban így alakulnak majd.

A diákok számára központi kérdés, és a dolgozó szülők számára az éves szabadság eltervezése miatt is fontos tudni, mikor kezdődik és ér véget 2026-ban a nyári szünidő.

Nem egyedül a diákoknak és szüleiknek fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel a dátumokkal, rengeteg más lakost érinthet szerte az országban a tanítási szünet – írja a Pénzcentrum.

A 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendeletből tudható, hogy az utolsó tanítási nap 2026. június 19-ére (péntekre) esik, így az első tanításmentes munkanap június 22-e, hétfő lesz.

A 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg, feltételezhető, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart.

A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt egy KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.

Rövid a nyári-, hosszabb a téli szünet

Amennyiben a következő tanév is szeptember 1-jén fog kezdődni, mely 2026-ban keddre esik, akkor 10 hetes és egy napos szünetük lesz a diákoknak (a tanároknak ennél mindig rövidebb a szünet az adminisztratív feladatok és nyári felügyelet miatt is). Ha pedig a megelőző hétvégét is hozzászámítjuk, eszerint a forgatókönyv szerint 73 napos szünet lesz.

Vagyis 2026-ban hasonlóan rövid lesz a nyári szünet, mint 2024-ben és 2025-ben volt.

Nagyon rég nem láthattak az iskolások ilyen rövid nyári szüneteket. Az elmúlt negyedszázadban a mostaninál hamarabb fejeződött be a tanév, és egyszer sem fordult elő, hogy szeptember 1-jénél hamarabb kezdődött volna, a hétvégék miatt nem egyszer csak szeptember 2-án vagy 3-án hangzott fel az első csengetés.

A tanév utolsó tanítási napja azonban már gyakrabban változott. 2000 után sokáig június 15-höz igazították az utolsó tanítási nap dátumát, mely így eshetett június 13-ra, vagy akár 16-ra is. Csak a 2002-es év jelentett kivételt, amikor június 19-e volt az utolsó tanítási nap. 2024-ben azonban megváltozott ez a gyakorlat, amikor június 21-e lett az utolsó tanítási nap, tavaly pedig ezt a gyakorlatot követve 20-át jelölték ki. Mivel az első tanítási napok ugyanúgy szeptember 2-ra és 1-re estek, így a nyári szünet jócskán lerövidült, ugyanakkor a téli szünet jóval hosszabb lett.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten

Lyse Doucet: Under fragile ceasefire, Iranians wonder if US deal can be done

