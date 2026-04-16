Így változik majd meg az életünk hamarosan

A diákok számára központi kérdés, és a dolgozó szülők számára az éves szabadság eltervezése miatt is fontos tudni, mikor kezdődik és ér véget 2026-ban a nyári szünidő.

Nem egyedül a diákoknak és szüleiknek fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel a dátumokkal, rengeteg más lakost érinthet szerte az országban a tanítási szünet – írja a Pénzcentrum.

A 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendeletből tudható, hogy az utolsó tanítási nap 2026. június 19-ére (péntekre) esik, így az első tanításmentes munkanap június 22-e, hétfő lesz.

A 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg, feltételezhető, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart.

A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt egy KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.

Rövid a nyári-, hosszabb a téli szünet

Amennyiben a következő tanév is szeptember 1-jén fog kezdődni, mely 2026-ban keddre esik, akkor 10 hetes és egy napos szünetük lesz a diákoknak (a tanároknak ennél mindig rövidebb a szünet az adminisztratív feladatok és nyári felügyelet miatt is). Ha pedig a megelőző hétvégét is hozzászámítjuk, eszerint a forgatókönyv szerint 73 napos szünet lesz.

Vagyis 2026-ban hasonlóan rövid lesz a nyári szünet, mint 2024-ben és 2025-ben volt.

Nagyon rég nem láthattak az iskolások ilyen rövid nyári szüneteket. Az elmúlt negyedszázadban a mostaninál hamarabb fejeződött be a tanév, és egyszer sem fordult elő, hogy szeptember 1-jénél hamarabb kezdődött volna, a hétvégék miatt nem egyszer csak szeptember 2-án vagy 3-án hangzott fel az első csengetés.

A tanév utolsó tanítási napja azonban már gyakrabban változott. 2000 után sokáig június 15-höz igazították az utolsó tanítási nap dátumát, mely így eshetett június 13-ra, vagy akár 16-ra is. Csak a 2002-es év jelentett kivételt, amikor június 19-e volt az utolsó tanítási nap. 2024-ben azonban megváltozott ez a gyakorlat, amikor június 21-e lett az utolsó tanítási nap, tavaly pedig ezt a gyakorlatot követve 20-át jelölték ki. Mivel az első tanítási napok ugyanúgy szeptember 2-ra és 1-re estek, így a nyári szünet jócskán lerövidült, ugyanakkor a téli szünet jóval hosszabb lett.