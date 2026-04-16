680 millió forint mínusz: gyűjtés indított a Kutyapárt, alkalmazottakat bocsátanak el és újra mozgalomként működnek

A hétfő hajnalra érkező sokkból felébredve beindultak a gépezetek, az emberek elkezdték a megoldásokat keresni. Nyilván most egy olyan helyzettel állunk szemben, amilyennel eddig még sohasem. A társaság elkötelezett amellett, hogy ezt a helyzetet megoldja – mondta Tóth Benedek Csanád, az MKKP szegedi önkormányzati képviselője, a párt elnökségi tagja.

Még az eredményvárón elhangzott a párt tisztviselőitől, hogy van több forgatókönyvük arra, ha netán nem lenne meg az egy százalék.

„A legfontosabb most számunkra az, hogy eleget tegyünk a törvénynek, megfeleljünk minden kötelezettségünknek, és mindezt úgy, hogy közben megvédjük az egyéni jelölteket, magukat az embereket, akik az indulás mögött állnak. Több olyan megoldás is körvonalazódni látszik, ami működhet. Most valóban az egyik fontos, amibe belekezdtünk, az a gyűjtés. Nagyon sokan rezonálnak rá” – fogalmazott a politikus, hozzátéve: „itt egy olyan összegről van szó, aminek egy jó részét nem plakátokra költöttük.Költöttünk kampányolásra is, de

az összegnek, amivel tartozunk, a 40 százaléka különböző projektek kapcsán azonnal visszakerült az emberekhez, a köz számára készült projektek, szolgáltatások lettek belőle, mint városfelújítás, buszmegálló-építés”

– mondta.

680 millió forintról van szó, és szűk két hetük van arra, hogy összegyűljön. A pénz töredékrésze még bent maradt a kasszában. A két hét nem pontosan az eredményhirdetés végétől indul meg, amikor hivatalos lesz az eredmény, hanem amikor a párt a felszólítást megkapja. De most beállítottuk időkorlátként ezt a két hetet a gyűjtésnél. Emellett

elkezdtük a párt vagyonát is felmérni, hogy mire számíthatunk.

Amikor erről lesz egy teljes képünk, és közeledik a határidő, akkor fogunk pontosat tudni mondani, hogy mi lett ennek a végeredménye.

Az nagy kérdés, hogy mi lesz a párt alkalmazottaival, akik eddig fizetésért dolgoztak.

„Volt egy állománygyűlés, ahol természetesen

elmondtuk, hogy nem fogjuk tudni vállalni, hogy mindenki továbbra is fog tudni a pártnál dolgozni.

Megállapítottunk egy minimális létszámot, ami biztosan szükséges lesz. Emellett többen felajánlották, hogy mivel előtte is már passzivistáink voltak, továbbra is kitartanak. Ők nagyon szívesen besegítenek, mint immár nem alkalmazottak is. Természetesen

az teljesen egyértelmű, hogy a párt akkora méretben, ahogy eddig működött, nem fog tudni a jövőben működni

Egy sokkal szerényebb, a kezdetekhez sokkal jobban hasonlító körülményt igyekszünk visszaállítani. Egyfajta mozgalmi állapotot, ez lesz valószínűleg mindennek a következménye” – mondta el a politikus.

Hozzátette: „nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a párt az előző kormány időszaka alatt végig minden egyes nap munkát és energiát tett abba bele, hogy az emberek eljussanak arra a pontra, ahova most április 12-ére sikerült eljutniuk, hogy lerázzák magukról ezeket a rájuk kényszerített és apránként törvényekkel meghozott béklyókat. Nyilván az örömbe vegyül üröm is, de bízunk benne, hogy továbbra is meg tudjuk mutatni a magyar társadalomnak, hogy hogyan lehet, kicsit lehet, hogy ügyetlenül, lehet, hogy kicsit bumfordian, de mindenképpen vidáman és szabadon létezni egy rendszerben. És hogy

teljesen mindegy, milyen rendszerben élünk, egy görbe tükörre és fricskára mindig szüksége van a társadalomnak,

hogy érezze azt, hogy azok a keretek, amiket szabnak neki, azok rugalmasak kell, hogy legyenek” – mondta Tóth Benedek Csanád, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szegedi önkormányzati képviselője, a párt elnökségi tagja az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette