Válaszolt Magyar Péter szavaira az Európai Bizottság, bíznak benne, hogy Magyarország hozzájuthat a forrásokhoz

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől az Európai Bizottság, hogy felszabaduljanak a jogállamisági aggályok miatt befagyasztott EU-s források.

Április 14-én, kedden a szokásos déli sajtótájékoztatóján reagált az Európai Bizottság a Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Az Európai Bizottság szóvivője bejelentette, hogy az Európai Bizottság és a leendő magyar kormány szorosan együtt fog működni, hogy feloldhassák a jelenleg befagyasztott uniós forrásokat – írja az Index.

A szóvivő szerint a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen még vasárnap beszélt telefonon a választást megnyerő Magyar Péterrel, és megállapodtak a szoros együttműködésben Magyarország és az EU érdekében. Mint mondta,

figyelmesen hallgatták a megválasztott miniszterelnöknek az EU-val és a közös szakpolitikával kapcsolatban tett nyilatkozatát, és az Európai Bizottság készen áll minden területen az előrelépésre.

Momentán közel 17 milliárd eurónyi uniós forrás van zárolva különböző jogállamisági aggályok és korrupciós veszélyek miatt, ebből 10,4 milliárd az idén lejáró, a koronavírus-járvány utáni gazdasági visszapattanást segítő helyreállítási alap, valamint közel 7 milliárd eurós kohéziós források.

A helyreállítási alappal kapcsolatban a bizottság szóvivője hangsúlyozta, hogy ezek a források továbbra is csak abban az esetben elérhetőek, ha Magyarország teljesíti az úgynevezett 27 szupermérföldkövet, aminek egy részét már teljesítették, egy másik részét pedig hiányosan. Magyarországnak demonstrálnia kell, hogy meg tudja védeni az EU pénzügyi érdekeit, valamint megerősíteni az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Hangsúlyozták, hogy a program mindenképp idén véget ér, így az augusztus 31-i és december végi határidőket nem tudják meghosszabbítani.

Ugyanakkor az EB továbbra is nyitott hogy ezeket a forrásokat 2026 után is felhasználhassák: ilyen például, ha a forrásokat a Nemzeti Fejlesztési Bankba tőkeemeléssel átemelnék oda, így papíron a programot teljesítették, miközben a forrásokat csak később költenék el – korábban például Lengyelország is így tett, viszont a forrásokért cserébe vállalt szupermérföldköveket teljesíteni kell.

A sajtótájékoztatón szó volt a Barátság kőolajvezetékről és Szijjártó Péterről is. A szóvivő hangsúlyozta: az Európai Bizottság ajánlata továbbra is áll, hogy uniós pénzből és európai technikai segítséggel javítják meg az orosz olajat szállító vezetéket. Ennek kapcsán a szervezet hozzátette,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt ígérte, a javításokat áprilisban befejezhetik, és azután zavartalanul haladhat az olaj Magyarországra és Szlovákiába.

Magyar vonatkozásban szó esett még arról, hogy Ursula von der Leyen a következő, jövő heti informális csúcson fel fogja vetni a tagállamok állam- és kormányfőinek, hogy Magyarország korábban bizalmas információkat adhatott át Oroszországnak, illetve a Brüsszelben felgöngyölített magyar kémhálózattal kapcsolatban elindított belső ellenőrzésben is voltak előrelépések, a parlamentet már tájékoztatták is erről, ugyanakkor jelenleg több információt nem állt módjukban elárulni.

A Magyar Péter által felvetett euróbevezetés kapcsán üdvözölték azt, hozzátéve, hogy Dánián kívül mindegyik tagállamnak jogi kötelezettsége van ahhoz, hogy csatlakozzanak az eurózónához, azonban ennek a menetrendjét és időpontját nem írják elő. Hozzátették, hogy szerintük az euró egy olyan projekt, amelyben jó részt venni.