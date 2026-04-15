Már csütörtökön EU-s bizottság jöhet Budapestre a befagyasztott pénzek ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását. Egy EU-s tisztségviselő a Financial Timesnak adott nyilatkozatában azt mondta, meg akarják duplázni az erőfeszítéseket, hogy végül mindkét fél elérhesse a célját.

A tárgyalásokkal kapcsolatban Magyar Péter leszögezte:

rendkívül szűk a rendelkezésre álló időkeret, augusztus végéig nemcsak politikai megállapodásra van szükség, hanem konkrét projektek elindítására is,

különösen a helyreállítási alap forrásainak felhasználásához. Reményei szerint a varsói és bécsi látogatása után már másnap, brüsszeli útján be tud számolni egy előzetes megállapodásról.

A Válasz Online úgy tuda, már csütörtökön egy magas rangú tisztviselőkből álló delegáció érkezhet Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott erről tájékoztatást szerdán.

A Portfolio azzal kapcsolatos megkeresésére, hogy Michael McGrath igazságügyi biztos is Budapestre érkezik-e, az Európai Bizottság csak az uniós tisztviselő egy kevésbé konkrét nyilatkozatát küldte el, amelyben Magyar Péter győzelmére reagált, amelyet jó lehetőségnek nevezett. „Az igazságügyért és a jogállamiságért felelős európai biztosi minőségemben most lehetőség nyílik arra, hogy új fejezetet nyissunk – régóta fennálló és jól dokumentált nehézségekkel szembesültünk, különösen a jogállamisággal kapcsolatos kérdések terén. Örömmel várom, hogy együttműködő szellemben dolgozhassak együtt a leendő kormánnyal e kérdések megoldása érdekében, minden magyar állampolgár javára” – közölte Michael McGrath.