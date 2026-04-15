ARÉNA - PODCASTOK
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Már csütörtökön EU-s bizottság jöhet Budapestre a befagyasztott pénzek ügyében

ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter leendő miniszterelnök a Sándor-palota előtt beszélt a befagyasztott EU-s források hazahozásáról, és kijelentette: már kétszer is beszélt az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a pénzek felszabadításához.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását. Egy EU-s tisztségviselő a Financial Timesnak adott nyilatkozatában azt mondta, meg akarják duplázni az erőfeszítéseket, hogy végül mindkét fél elérhesse a célját.

A tárgyalásokkal kapcsolatban Magyar Péter leszögezte:

rendkívül szűk a rendelkezésre álló időkeret, augusztus végéig nemcsak politikai megállapodásra van szükség, hanem konkrét projektek elindítására is,

különösen a helyreállítási alap forrásainak felhasználásához. Reményei szerint a varsói és bécsi látogatása után már másnap, brüsszeli útján be tud számolni egy előzetes megállapodásról.

A Válasz Online úgy tuda, már csütörtökön egy magas rangú tisztviselőkből álló delegáció érkezhet Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott erről tájékoztatást szerdán.

A Portfolio azzal kapcsolatos megkeresésére, hogy Michael McGrath igazságügyi biztos is Budapestre érkezik-e, az Európai Bizottság csak az uniós tisztviselő egy kevésbé konkrét nyilatkozatát küldte el, amelyben Magyar Péter győzelmére reagált, amelyet jó lehetőségnek nevezett. „Az igazságügyért és a jogállamiságért felelős európai biztosi minőségemben most lehetőség nyílik arra, hogy új fejezetet nyissunk – régóta fennálló és jól dokumentált nehézségekkel szembesültünk, különösen a jogállamisággal kapcsolatos kérdések terén. Örömmel várom, hogy együttműködő szellemben dolgozhassak együtt a leendő kormánnyal e kérdések megoldása érdekében, minden magyar állampolgár javára” – közölte Michael McGrath.

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta a Sándor-palotában Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a KDNP elnökét. Az államfő ma egymás után tárgyal az új Országgyűlésbe bejutott pártok vezetőivel.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egy adminisztratív épületben károk keletkeztek és egy nő megsérült Dnyipróban, miután Oroszország támadás alá vette az ukrán nagyvárost. A légi riadó továbbra is érvényben ban az Ukrinform tudósítása alapján. Mára virradóra Cserkaszijban is hárman megsérültek orosz csapások következtében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német ZDF-nek adott interjút tegnap este, melyben kijelentette, az amerikai béketárgyalóknak „nincs idejük Ukrajnára” az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben

Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben

Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 12:50
Rendőrökre támadó afgán embercsempész ellen emeltek vádat Szegeden
2026. április 15. 12:20
A Nemzeti Filmintézet nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket
