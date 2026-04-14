ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.27
usd:
307.22
bux:
139632.13
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy 500 eurós bankjegy egy olvadozó jégtömbben.
Nyitókép: Matthias Kulka/Getty Images

Világosak Brüsszel feltételei, hogy a Tisza-kormány hozzájuthasson a befagyasztott forrásokhoz

Infostart

Az Európai Bizottság egyértelmű kritériumokat fogalmazott meg. A Magyar Péter vezette új kormánynak közel harminc feltételnek kell megfelelnie reformjaival, hogy hozzáférhessen a visszatartott harmincöt milliárd euróhoz.

Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását – írja a Financial Times híradása nyomán az Economx. A gazdasági lap szerint Magyar Péter alkotmánymódosítási jogkörrel rendelkező, kétharmados parlamenti többsége felülmúlta Brüsszel minden várakozását. Ugyanakkor ez magasabbra tette a lécet azzal kapcsolatban is, hogy a Bizottság mit vár el a konzervatív politikustól.

Egy magas rangú EU-s tisztviselő azt nyilatkozta a lapnak, hogy az első naptól kezdve együtt kívánnak működni az új kormánnyal. Úgy fogalmazott:

„A gondolkodásmód az, hogy duplázzuk meg az erőfeszítéseinket. Ha ők teljesítik a kitűzött céljukat, mi is teljesítjük.”

Két EU-s diplomata más tagállamokból azt nyilatkozta a Financial Timesnak, hogy a kapcsolatok helyreállításánál kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitel blokkolását, és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját.

Egy harmadik diplomata szerint kulcsfontosságú Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatainak reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása.

Megközelíti a 35 milliárd eurót az a Magyarországnak szánt forrás, amit a Brüsszellel fennálló viták miatt befagyasztottak

– fogalmazott az Európai Bizottság szóvivője. Ez magában foglalja az EU költségvetéséből származó közel 18 milliárd eurót, amelyet Brüsszel a jogállamiság megsértése, a megnövekedett korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásására hivatkozva leállított.

Emellett késésben van több mint 17 milliárd eurónyi védelmi hitel kifizetése is. A források felszabadításához Magyarországnak 27 feltételt kellene teljesítenie, beleértve a korrupcióellenes ellenőrzéseket és az Orbán-korszakbeli, uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig.

A bizottság arra számít, hogy gyorsan zajlanak majd a tárgyalások Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal az Európai Bíróság ítéletének betartásának megtagadása miatt kialakult patthelyzet megoldása érdekében, amely ítélet szerint Budapest menedékjogi törvénye ellentétes az uniós szabályokkal.

Ez a vita napi 1 millió eurós bírságot szab ki Magyarországra, amely mára közel 900 millió euróra nőtt, és amelyet Brüsszel levon az ország uniós költségvetésből való részesedéséből.

Az üzleti lapnak nyilatkozó EU-s tisztségviselő szerint a bizottság előnyben van, mert nagy nyomás nehezedik Magyar Péterre, és úgy véli, gyorsan akar majd teljesíteni. Felidézte, hogy Magyar Péter győzelmi beszédében azt nyilatkozta, hogy első külföldi útja Varsóba és Bécsbe vezet – mindkettőt konzervatív, EU-párti kormányok vezetik –, mielőtt Brüsszelbe utazna.

A Financial Times szerint Brüsszel óvakodik attól, hogy megismételje Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2023-as újraválasztása utáni lépéseit, amikor a Bizottság gyorsan felszabadította az előző jobboldali kormány alatt befagyasztott pénzeszközöket.

Kezdőlap    Gazdaság    Világosak Brüsszel feltételei, hogy a Tisza-kormány hozzájuthasson a befagyasztott forrásokhoz

európai unió

európai bizottság

euró

forrás

kormányalakítás

reform

magyar péter

befagyasztás

feltételek

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 12 forinttal. Ez a jóval alacsonyabb védett árra nem vonatkozik. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa szerint ez még a múlt heti iráni tűzszünet hatása, az amerikai blokád azonban ismét drágít majd az üzemanyagokon. A szakértő arról is beszélt, az új kormány meddig tarthatja érvényben a védett árakat.
 

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A 2013-as horvát csatlakozás óta nem volt újabb bővítési kör az Európai Unióban, és bár több államnak vannak ambiciózus reményei, a tagállami vezetők egyre óvatosabbak azzal kapcsolatban, hogy kit engedjenek be köreikbe, és milyen feltételekkel. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen jó ideje egy olyan konstrukción dolgozott, amely vétójogok nélkül engedhette volna be a friss tagállamokat, azonban az elképzelést több jelentős európai államfő is elutasította, és Magyarország következő miniszterelnöke, Magyar Péter is azt hangsúlyozza, hogy tévút lenne könnyíteni a feltételeken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több mint ezer hollywoodi filmszakember tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least one tanker passing through on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 09:15
Esni kezdett az olaj ára
2026. április 14. 08:39
Visszavágja Kínába irányuló olajexportját Szaúd-Arábia
×
×