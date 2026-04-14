Világosak Brüsszel feltételei, hogy a Tisza-kormány hozzájuthasson a befagyasztott forrásokhoz

Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását – írja a Financial Times híradása nyomán az Economx. A gazdasági lap szerint Magyar Péter alkotmánymódosítási jogkörrel rendelkező, kétharmados parlamenti többsége felülmúlta Brüsszel minden várakozását. Ugyanakkor ez magasabbra tette a lécet azzal kapcsolatban is, hogy a Bizottság mit vár el a konzervatív politikustól.

Egy magas rangú EU-s tisztviselő azt nyilatkozta a lapnak, hogy az első naptól kezdve együtt kívánnak működni az új kormánnyal. Úgy fogalmazott:

„A gondolkodásmód az, hogy duplázzuk meg az erőfeszítéseinket. Ha ők teljesítik a kitűzött céljukat, mi is teljesítjük.”

Két EU-s diplomata más tagállamokból azt nyilatkozta a Financial Timesnak, hogy a kapcsolatok helyreállításánál kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitel blokkolását, és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját.

Egy harmadik diplomata szerint kulcsfontosságú Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatainak reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása.

Megközelíti a 35 milliárd eurót az a Magyarországnak szánt forrás, amit a Brüsszellel fennálló viták miatt befagyasztottak

– fogalmazott az Európai Bizottság szóvivője. Ez magában foglalja az EU költségvetéséből származó közel 18 milliárd eurót, amelyet Brüsszel a jogállamiság megsértése, a megnövekedett korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásására hivatkozva leállított.

Emellett késésben van több mint 17 milliárd eurónyi védelmi hitel kifizetése is. A források felszabadításához Magyarországnak 27 feltételt kellene teljesítenie, beleértve a korrupcióellenes ellenőrzéseket és az Orbán-korszakbeli, uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig.

A bizottság arra számít, hogy gyorsan zajlanak majd a tárgyalások Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal az Európai Bíróság ítéletének betartásának megtagadása miatt kialakult patthelyzet megoldása érdekében, amely ítélet szerint Budapest menedékjogi törvénye ellentétes az uniós szabályokkal.

Ez a vita napi 1 millió eurós bírságot szab ki Magyarországra, amely mára közel 900 millió euróra nőtt, és amelyet Brüsszel levon az ország uniós költségvetésből való részesedéséből.

Az üzleti lapnak nyilatkozó EU-s tisztségviselő szerint a bizottság előnyben van, mert nagy nyomás nehezedik Magyar Péterre, és úgy véli, gyorsan akar majd teljesíteni. Felidézte, hogy Magyar Péter győzelmi beszédében azt nyilatkozta, hogy első külföldi útja Varsóba és Bécsbe vezet – mindkettőt konzervatív, EU-párti kormányok vezetik –, mielőtt Brüsszelbe utazna.

A Financial Times szerint Brüsszel óvakodik attól, hogy megismételje Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2023-as újraválasztása utáni lépéseit, amikor a Bizottság gyorsan felszabadította az előző jobboldali kormány alatt befagyasztott pénzeszközöket.