ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.16
usd:
308.98
bux:
138982.95
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nõ leadja szavazatát az Erzsébetvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újraszámolás Keszhelyen: újabb mandátumot szerezhet a Tisza

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tart a szavazatok újraszámlálása a három Zala vármegyei választókerület egyikében, a Keszthely központú 2-es számúban.

A Zala megyei 2-es választókerületben az eredetileg második helyen végző fideszes Nagy Bálint a szavazatok újraszámlálását kérte, mert csupán 59 szavazattal végzett a tiszás Varga Balázs mögött.

Az újraszámlálás elején rövid időre 858 szavazat előnnyel átvette a vezetést a Fidesz jelöltje, 31 százalékos feldolgozottságnál. Szerdán kora délutánra fordult a helyzet: ekkor már a Tisza jelöltje állt az élen, 21 854 darab szavazattal. A Fidesz jelöltjének neve mellett 21 419 darab szavazat szerepel.

A szavazatok újbóli megszámlálása várhatóan szerda este ér majd véget,de megfigyelők szerint már kicsi annak a valószínűsége, hogy a mostani állás ismét átforduljon.

Végleges eredmény a nap végén várható ebben a körzetben.

Szombatig számolják meg a külképviseleteken leadott voksokat és az átjelentkezők szavazatait – ezek akár 3-4 körzet eredményeit is átfordíthatják, elsősorban a Tiszának van esélye arra, hogy új mandátumokat szerezzen, esetlegesen a három legszorosabb körzet megfordításával.

Ezzel együtt a valasztas.hu adatai szerint az új Országgyűlésben jelen állás szerint

  • a Tiszának 137 képviselője lesz (133 kell az alkotmányozó kétharmados többséghez),
  • a Fodesz–KDNP-nek 56,
  • a Mi Hazánknak 6.

Kezdőlap    Belföld    Újraszámolás Keszhelyen: újabb mandátumot szerezhet a Tisza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának. Magyarics Tamást kérdezte az InfoRádió az Aréna című műsorban.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 14:44
Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két kérdéses személyes ígéret van
2026. április 15. 13:56
Nem lesz már Kormányinfó
×
×