Újraszámolás Keszhelyen: újabb mandátumot szerezhet a Tisza

A Zala megyei 2-es választókerületben az eredetileg második helyen végző fideszes Nagy Bálint a szavazatok újraszámlálását kérte, mert csupán 59 szavazattal végzett a tiszás Varga Balázs mögött.
Az újraszámlálás elején rövid időre 858 szavazat előnnyel átvette a vezetést a Fidesz jelöltje, 31 százalékos feldolgozottságnál. Szerdán kora délutánra fordult a helyzet: ekkor már a Tisza jelöltje állt az élen, 21 854 darab szavazattal. A Fidesz jelöltjének neve mellett 21 419 darab szavazat szerepel.
A szavazatok újbóli megszámlálása várhatóan szerda este ér majd véget,de megfigyelők szerint már kicsi annak a valószínűsége, hogy a mostani állás ismét átforduljon.
Végleges eredmény a nap végén várható ebben a körzetben.
Szombatig számolják meg a külképviseleteken leadott voksokat és az átjelentkezők szavazatait – ezek akár 3-4 körzet eredményeit is átfordíthatják, elsősorban a Tiszának van esélye arra, hogy új mandátumokat szerezzen, esetlegesen a három legszorosabb körzet megfordításával.
Ezzel együtt a valasztas.hu adatai szerint az új Országgyűlésben jelen állás szerint
- a Tiszának 137 képviselője lesz (133 kell az alkotmányozó kétharmados többséghez),
- a Fodesz–KDNP-nek 56,
- a Mi Hazánknak 6.