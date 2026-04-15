Újraszámolás Keszhelyen: újabb mandátumot szerezhet a Tisza

A Zala megyei 2-es választókerületben az eredetileg második helyen végző fideszes Nagy Bálint a szavazatok újraszámlálását kérte, mert csupán 59 szavazattal végzett a tiszás Varga Balázs mögött.

Az újraszámlálás elején rövid időre 858 szavazat előnnyel átvette a vezetést a Fidesz jelöltje, 31 százalékos feldolgozottságnál. Szerdán kora délutánra fordult a helyzet: ekkor már a Tisza jelöltje állt az élen, 21 854 darab szavazattal. A Fidesz jelöltjének neve mellett 21 419 darab szavazat szerepel.

A szavazatok újbóli megszámlálása várhatóan szerda este ér majd véget,de megfigyelők szerint már kicsi annak a valószínűsége, hogy a mostani állás ismét átforduljon.

Végleges eredmény a nap végén várható ebben a körzetben.

Szombatig számolják meg a külképviseleteken leadott voksokat és az átjelentkezők szavazatait – ezek akár 3-4 körzet eredményeit is átfordíthatják, elsősorban a Tiszának van esélye arra, hogy új mandátumokat szerezzen, esetlegesen a három legszorosabb körzet megfordításával.

Ezzel együtt a valasztas.hu adatai szerint az új Országgyűlésben jelen állás szerint