Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A péntek esti, Hősök terén nagy tömeg előtt megrendezett „Rendszerbontó nagykoncertet” követően a pártok is lezárják az 50 napos kampányidőszakot szombaton, ráfordulva a vasárnapi országgyűlési választásokra.

A KDNP-vel együtt kormányzó Fidesz a kampány utolsó, szombati napján a székesfehérvári pénteki kampányesemény után a Karmelitától néhány perc sétára lévő, várkerületi Szentháromság téren tartja választás előtti utolsó tömegrendezvényét, a Mátyás-templom elé várják az embereket. Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök lesz, a kezdés 19 óra, a jelszó „a biztos választás”.

A Tisza Párt, illetve elnöke, Magyar Péter a kampány utolsó szakaszában volt, hogy naponta bő fél tucat helyszínen találkozott a választópolgárokkal – kedden reggel 7-kor Ráckevén kezdett, majd Dabas, Cegléd, Nagykáta, Gyömrő, Isaszeg és Vác következett –, szombaton, az utolsó kampánynapon öt helyszínre autózik el. A Hajdú-Bihar 03. országos egyéni választókerületben (OEVK) kezd 10.30-kor Hajdúsámsonban, majd irány Újfehértó (Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK), ahová déltájt érkezik, Balmazújvárosban 14 órakor buzdítja az embereket szavazásra (Hajdú-Bihar 06. OEVK), Püspökladányba 16 órára várják (Hajdú-Bihar 05. OEVK), a kampánykörutat pedig Debrecenben (Hajdú-Bihar 01. OEVK) zárja 18 órakor.

A választási győzelemre esélyes pártokon kívül a kisebb formációk is tartanak kampányzáró eseményt:

a „mérleg nyelve” szerepre készülő Mi Hazánk a Fideszhez hasonlóan szintén Budapesten fejezi be a 85 állomásos korteshadjáratot, a pontos helyszín a Fehérvári úti Fővárosi Művelődési Ház a XI. kerületben, a tervezett kezdés 16 óra, felszólal Dúró Dóra pártelnökhelyettes, valamint Toroczkai László, a párt kormányfőjelöltje

a Demokratikus Koalíció honlapján elhelyezett eseménynaptár ugyan nem működik, közleményt azonban a párt kiadott arról, hogy a Baranya megyei, mindössze 900 lakosú Versenden zárja kampánykörútját Dobrev Klára pártelnök, jelképéül annak, hogy „a Fideszt a kistelepüléseken kell megverni".

honlapján elhelyezett eseménynaptár ugyan nem működik, közleményt azonban a párt kiadott arról, hogy a Baranya megyei, mindössze 900 lakosú Versenden zárja kampánykörútját Dobrev Klára pártelnök, jelképéül annak, hogy „a Fideszt a kistelepüléseken kell megverni”. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szombat reggel 9-kor Érden a Budai út 24. előtt parkol le kampányjárgányával, a „Hiánypótló busszal”, és ott is marad egészen délig. Kampányzárójukat csütörtök délután már megtartották, egy „Rakétagyújtás és kilövés a Parlamentbe” fantázianevű rendezvény formájában.

Mindezen eseményt követően vasárnap reggel 6 órakor nyílnak a szavazóhelyiségek, és egészen 19 óráig le lehet adni a voksokat a 2026-os országgyűlési választásokon.