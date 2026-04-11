2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Nagy Dávid, az MKKP listavezetõ pártigazgatója nyilatkozik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) kampányzáró eseményén Budapesten, a Teleki Blanka utcában 2026. április 11-én. A háttérben a párt által egy ukrajnai civil szervezet számára felajánlott mikrobusz.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt hivatalos kampányzárójának részeként a párt mikrobuszt küld egy ukrajnai civil szervezet számára, akik humanitárius segélyeket tudnak így eljuttatni a háború sújtotta területekre. Nagy Dávid listavezető mindenkit arra kért, hogy egyéniben „döntsön Kelet és Nyugat között, listán viszont válasszon magának életet, és válasszon magának szabadságot.”

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója határozottan arra számít, hogy a párt bejut a parlamentbe, a párt hivatalos kampányzáró rendezvényén szombaton az MTI-nek elmondta: hárompárti parlamentre számít, ahol az MKKP lesz a harmadik. A részvételi arányról Nagy Dávid azt mondta, hogy magas lesz, eléri a 71 százalékot.

Nagy Dávid a kampányt értékelve kiemelte, hogy az elmúlt fél évben kiderült, hogy „az MKKP az egyetlen párt, amely nem valami ellen, hanem valami mellett akar kiállni.”

Hozzátette: Orbán Viktor elmúlt két éve az ukránokról szólt, Brüsszelről, előtte Soros Györgyről, korábban pedig a menekültekről, nem pedig arról, hogy mit szeretne.

Magyar Péternél azt látni, hogy a NER leváltása, O1G, vagy az „út a börtönbe” jellemezték a kampányt – sorolta, hozzátéve: szerintük a lopásgátlás a nulladik pillanatban sokkal fontosabb mint az elszámoltatás, mert az elszámoltatás elhúzódó, hosszú folyamat, amely akár tízéves távlatban mérhető.

A Mi hazánk különböző etnikumok elleni fellépése vitathatatlan, a DK pedig a határon túli szavazók ellen buzdított a kampányában, amelyek szintén „igazán ízléstelenek” – mondta.

„Én nagyon örülök annak, hogy ez a társaság meg tudott maradni annak, ami valamiért harcol, és nem valami ellen. A vezetői pedig nem csak hergelik a közönséget, hanem időről-időre behúzzuk a kéziféket, és azt mondjuk: nem különbnek kell lenni, hanem másnak (...), és ha erre képtelen a kormányfő, és a legnagyobb ellenzéki párt vezetője is, akkor egy kis pártnak kell azt mondani, hogy srácok, ne öljétek egymást!” – fogalmazott.

Nagy Dávid nagyon tart egy olyan kétpárti parlamenttől, ahonnan ez a fajta látásmód kimarad. Ezért

mindenkit arra kért, hogy egyéniben döntsön Kelet és Nyugat között, listán viszont válasszon magának életet, és válasszon magának szabadságot.

Értékelése szerint sikeresen tartották meg a párt „mozgalmi részét” és emellett sikeresen építették fel az alapvetően baloldali, liberális, és zöld programjukat.

Az MKKP hivatalos kampányzárójának részeként a párt mikrobuszt küld egy ukrajnai civil szervezet számára, akik humanitárius segélyeket tudnak így eljuttatni a háború sújtotta területekre. Közölték: ezt a gesztust tekintik a kampányzáró eseménynek.

A párt minden választási évben, többkörös pályázattal, megpályáztatja civil szervezetek között kampánypénzének felét közhasznú célokra – mondta Nagy Dávid. Így például kutyafuttatókat, gépjárműbeszerzéseket támogattak, autistaotthon létrehozását vagy játszótérfelújítást, összesen 275 millió forintot fordítottak magyarországi kulturális, zöld, városfelújítást érintő vagy éppen gyermekvédelmi projektekre ismertetése szerint.

Idén a szükséges engedélyek birtokában tud elindulni a párt által vásárolt kilencfős kisbusz Herszonba, ahol a háború lezárultával hátrányos helyzetű gyermekek szállítására fogják használni – mondta.

