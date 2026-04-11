2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Dobrev Klára a DK kampányzáróján Versenden 2026. április 11-én
Nyitókép: Facebook/Dobrev Klára

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy Baranya megyei faluban, Versenden tartotta kampányzáró gyűlését a Demokratikus Koalíció (DK).

A DK országos kampányzáró rendezvényét Kálmán Olga nyitotta meg, aki köszöntőjében a választás tétjére és a részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet a párt közleménye szerint. Beszédében hangsúlyozta: a következő nap döntése hosszú időre meghatározza Magyarország jövőjét.

A rendezvényen felszólalt Páger Ferenc, Versend polgármestere és a térség országgyűlési képviselőjelöltje is, aki kiemelte: a Demokratikus Koalíció közössége a támadások ellenére is egységes maradt. „A DK nem csupán politikai párt, hanem egy olyan közösség, amely képes kiállni egy igazságosabb, élhetőbb Magyarországért” – fogalmazott.

A kampányzáró fő felszólalója Dobrev Klára volt, aki beszédében úgy fogalmazott: nem miniszterelnököt választunk, hanem parlamenti többséget. A DK elnöke szerint a választás valódi tétje nem személyi kérdés, hanem az, hogy milyen politikai erők kerülnek be az Országgyűlésbe.

Beszédében arra figyelmeztetett: egy szoros választási eredmény esetén fennáll a lehetősége annak, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz a Toroczkai László által vezetett Mi Hazánkkal együtt alakítson kormányt, ezért minden egyes Mi Hazánkos képviselőt legalább egy DK-ssal kell ellensúlyozni – tette hozzá.

A DK elnöke kiemelte: pártja nem csupán kormányváltást, hanem teljes rendszerváltást kíván. „Mi egy korrupciómentes Fidesz-rendszert sem kérünk” – fogalmazott. A választás jelentőségéről így fogalmazott: „Az az X nem egy napra szól, hanem évekre meghatározza Magyarország jövőjét.”

A rendszer minden nyugdíjast élethosszig tartó elszegényedésre ítél – közölte. Hozzátette, a kormány olyan rendszert hozott létre, ahol az állam közmunkásként dolgoztat embereket, de még a minimálbért sem fizeti ki nekik. Ez nem csak pénzről szól, ez az emberi méltóságról szól – szögezte le.

Magyarország Európa legszegényebb országa lett, a magyar fizetések érik a legkevesebbet – közölte. Aki erős szakszervezetet, tisztességes béreket akar, aki véget akar vetni a milliárdosok és a multinacionális cégek világának, az küldjön erős baloldalt a parlamentbe – kérte.

Dobrev Klára arra is felszólított, hogy hajtsák végre a devizahitelesek ügyében hozott ítéleteket és törvénnyel kötelezzék a bankokat arra, hogy „adják vissza azt, ami mindenkinek jár”.

A beszéd fontos eleme volt a politikai kultúra megújításának igénye is. Dobrev Klára elutasította a megosztó, gyűlöletkeltő politikai stílust, és hangsúlyozta: „Nem lehet Orbán rendszerét Orbán stílusával leváltani.”

A kampányzáró rendezvény üzenete szerint a választás tétje, hogy Magyarország a jelenlegi politikai rendszerben marad-e, vagy elindul egy demokratikus, európai irányba.

Dobrev Klára megjegyezte, azt látja, hogy kormányváltást akarók hatalmas többségben vannak azokkal szemben, akik a kormány maradását akarják. „Hamis az a kérdésfeltevés, hogy a választás arról fog szólni, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter, hogy Fidesz vagy Tisza Párt. A holnapi X arról fog szólni, hogy Orbán Viktor vagy demokrácia, hogy Fidesz vagy többpárti demokratikus parlament, ha úgy tetszik, Orbán-rendszer vagy Európa” – mondta.

A pártelnök azt kérte, hogy mindenki menjen el szavazni, mert minden voks számít.

„A kérdés: Orbán-rendszer vagy demokrácia” – zárta beszédét Dobrev Klára.

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

A rendőrök fehér ingben teljesítenek szolgálatot a szavazás napján, és voksolni csak civilben mehetnek. A rendőrség, a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás (bv) és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi országgyűlési választáson – itt vannak a részletek.
 

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás" akciót

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Újabb nagyon súlyos hír jött az iráni háborúról: még egy ország beszállhatott a fegyverkezésbe

Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

