Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A DK országos kampányzáró rendezvényét Kálmán Olga nyitotta meg, aki köszöntőjében a választás tétjére és a részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet a párt közleménye szerint. Beszédében hangsúlyozta: a következő nap döntése hosszú időre meghatározza Magyarország jövőjét.

A rendezvényen felszólalt Páger Ferenc, Versend polgármestere és a térség országgyűlési képviselőjelöltje is, aki kiemelte: a Demokratikus Koalíció közössége a támadások ellenére is egységes maradt. „A DK nem csupán politikai párt, hanem egy olyan közösség, amely képes kiállni egy igazságosabb, élhetőbb Magyarországért” – fogalmazott.

A kampányzáró fő felszólalója Dobrev Klára volt, aki beszédében úgy fogalmazott: nem miniszterelnököt választunk, hanem parlamenti többséget. A DK elnöke szerint a választás valódi tétje nem személyi kérdés, hanem az, hogy milyen politikai erők kerülnek be az Országgyűlésbe.

Beszédében arra figyelmeztetett: egy szoros választási eredmény esetén fennáll a lehetősége annak, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz a Toroczkai László által vezetett Mi Hazánkkal együtt alakítson kormányt, ezért minden egyes Mi Hazánkos képviselőt legalább egy DK-ssal kell ellensúlyozni – tette hozzá.

A DK elnöke kiemelte: pártja nem csupán kormányváltást, hanem teljes rendszerváltást kíván. „Mi egy korrupciómentes Fidesz-rendszert sem kérünk” – fogalmazott. A választás jelentőségéről így fogalmazott: „Az az X nem egy napra szól, hanem évekre meghatározza Magyarország jövőjét.”

A rendszer minden nyugdíjast élethosszig tartó elszegényedésre ítél – közölte. Hozzátette, a kormány olyan rendszert hozott létre, ahol az állam közmunkásként dolgoztat embereket, de még a minimálbért sem fizeti ki nekik. Ez nem csak pénzről szól, ez az emberi méltóságról szól – szögezte le.

Magyarország Európa legszegényebb országa lett, a magyar fizetések érik a legkevesebbet – közölte. Aki erős szakszervezetet, tisztességes béreket akar, aki véget akar vetni a milliárdosok és a multinacionális cégek világának, az küldjön erős baloldalt a parlamentbe – kérte.

Dobrev Klára arra is felszólított, hogy hajtsák végre a devizahitelesek ügyében hozott ítéleteket és törvénnyel kötelezzék a bankokat arra, hogy „adják vissza azt, ami mindenkinek jár”.

A beszéd fontos eleme volt a politikai kultúra megújításának igénye is. Dobrev Klára elutasította a megosztó, gyűlöletkeltő politikai stílust, és hangsúlyozta: „Nem lehet Orbán rendszerét Orbán stílusával leváltani.”

A kampányzáró rendezvény üzenete szerint a választás tétje, hogy Magyarország a jelenlegi politikai rendszerben marad-e, vagy elindul egy demokratikus, európai irányba.

Dobrev Klára megjegyezte, azt látja, hogy kormányváltást akarók hatalmas többségben vannak azokkal szemben, akik a kormány maradását akarják. „Hamis az a kérdésfeltevés, hogy a választás arról fog szólni, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter, hogy Fidesz vagy Tisza Párt. A holnapi X arról fog szólni, hogy Orbán Viktor vagy demokrácia, hogy Fidesz vagy többpárti demokratikus parlament, ha úgy tetszik, Orbán-rendszer vagy Európa” – mondta.

A pártelnök azt kérte, hogy mindenki menjen el szavazni, mert minden voks számít.

„A kérdés: Orbán-rendszer vagy demokrácia” – zárta beszédét Dobrev Klára.