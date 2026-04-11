2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Toroczkai László pártelnök beszédet mond a Mi Hazánk Mozgalom Elég a bûnözésbõl! címmel tartott vonulásos demonstrációján Kállón 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Toroczkai László a kampányzárón: a Mi Hazánk megkerülhetetlen erővé vált

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Mára mindenki rájött, hogy a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen politikai erővé vált – hangsúlyozta szombati, budapesti kampányzáró rendezvényén Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető.

Toroczkai László közölte: ezt mutatja az is, hogy mind a Fidesz, mind a Tisza megpróbálta elhódítani szavazóikat, rávenni jelöltjeiket a visszalépésre, de senki nem tette ezt meg, mindannyian egyenes gerinccel állták a küzdelmet.

Elmondta: a Mi Hazánk a legtisztább, legegyenesebb, legtisztességesebb utat választotta a kampányban, mert nem „egybites politikai üzenetekkel” és plakátrongálással, hanem önfeláldozó politikai munkával igyekezett előre jutni, „a legcsodálatosabb politikai közösséget” hozva létre.

Toroczkai László hangsúlyozta, sorsdöntő választás előtt állunk, amit feszült figyelemmel kísér a világ, mert mindenki tudja, hogy ez nemcsak Magyarországról, hanem valószínűleg sokkal-sokkal többről szól.

Szavai szerint a magyar politikatörténet egyik legmocskosabb kampánya zárul le, de az egyik legjobb hírnek nevezte, hogy tömegsírban tűnik el az eddig „az adófizetők pénzét zabáló rengeteg megélhetési kamupárt”.

Hozzátette:

a választás eredményeként három politikai erő marad a parlamentben, és ő lesz közülük az egyetlen pártelnök, aki soha nem volt a Fidesz tagja vagy szavazója,

nem Buda egy kiváltságos részén lakik, és abban is egyedül áll majd, hogy tudja vállalni korábbi mondatait, írásait, programjait, akár harminc évre visszamenőleg.

Megjegyezte: a három pártvezető közül ő lesz az egyetlen, aki – családtagjaihoz hasonlóan –, soha nem vette igénybe az állami egészségügy VIP-szolgáltatásait, gyermekei pedig semmilyen kiváltságot nem kaptak a többi magyar gyerekkel szemben.

A Mi Hazánk elnöke kiemelte: az emberek ismerik a másik két párt által kínált utat, hiszen a Fidesz 16 évi kormányzása juttatta oda az országot, ahol most van, hozzátéve, a Tisza Pártot pedig „olyanok alapították, akik egész életükben a Fideszben voltak, nyakig turkáltak a közpénzben”.

Szavai szerint az ellenzéki tömörülésben „a régi NER-es világhoz csatlakoztak a régi SZDSZ kriptaszökevény politikusai”, a 2010 előtt az országot romba döntő politika megjelenítői.

A politikus kiemelte: évtizedek után felcsillant a lehetőség, hogy a globalista gazdaságpolitika helyett a magyarokat támogassák. Szavai szerint ez egyszerre a tisztesség útja és a valódi magyar gazdaságpolitika, amelyeket egyedül pártja képvisel.

Céljaik között említette a 27 százalékos áfa csökkentését, az oligarcha-adó bevezetését, a globális nagyvállalatok támogatásának leállítását, a hazai kis- és középvállalkozások támogatásának fokozását, az évente ezermilliárd forintokat felemésztő rendszerszintű korrupció megfékezését.

Hangsúlyozta, enélkül „nem lesz a magyarságnak jövője, nem lesz gyarapodó Magyarország”.

További pénzforrásként említette a bankároktól visszavett és a magyaroknak visszaadott százmilliárdokat, ami alap lesz a devizahitelezés károsultjainak kárpótlásához, akárcsak a hazai könnyű- és élelmiszeripar visszaépítését, Budapest később tízezreknek munkát teremtő fejlesztését, a hazai infrastruktúra állapotának javítását.

Ehhez az Európai Unióban bennragadt forrásokról sem vagyunk hajlandóak lemondani – fogalmazott a politikus, hozzátéve, a Brüsszel által támasztott három kifogás közül a korrupciót felszámolják, de gender- és migrációs témában nem engednek.

A korrupció elleni fellépés egyetlen megoldásának az általuk javasolt speciális ügyészség felállítását nevezte a politikus, kiemelve, hogy pártja az egyetlen, amelyik el akarja törölni a politikusok kiváltságait, köztük mentelmi jogukat, és ilyen ügyekben politikusaik mindig lemondanak erről a kiváltságról, már csak ezért sem félnek az elszámoltatástól.

Dúró Dóra elnökhelyettes – megköszönve a jelöltek és aktivisták kampánymunkáját, valamint további mozgósításra bíztatva őket –, arról beszélt: csak akkor válhat megkerülhetetlen erővé a nemzeti radikalizmus, ha híveik mindkét voksukat a párt listájára, illetve egyéni jelöltjeire adják.

Hangsúlyozta: programjuk egyes pontjait már ellenzékből is meg tudták valósítani, példaként említve a készpénz-használat alkotmányos védelmét, a közbiztonságot erősítő Bűnvadászok segítését, vagy azt, hogy sikerült megakadályozniuk a fúrt és ásott kutak regisztrációját, megadóztatását.

Nem a párt sikere, hanem a nemzet sikere az elsődleges – fogalmazott Dúró Dóra, hozzátéve, politikusaik tettekkel is harcoltak a bűn ellen, legyen szó a végrehajtás területéről vagy az „aberrált pedofilmaffia” lebuktatásáról.

További céljaik között említette az élelmiszeripar és -kereskedelem területének magyar kézbe vételét, mondván, e terület felügyelete egyszerre egészségügyi és nemzetbiztonsági kérdés.

Hangsúlyozta: a cél az, hogy „itthon tudjanak boldogulni a becsületes emberek”, majd arról beszélt, elutasítják a vendégmunkások Magyarországra engedését, akárcsak az akkumulátorgyárak létesítését.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke arról beszélt: noha a média elhallgatja őket, papírforma szerint csak pártjuk fog erősödni a parlamenti erők közül a vasárnapi választáson, mert bennük híveik nem csalódtak.

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Egy pillanatra most felcsillan a béke reménye a világon – Irántól Ukrajnáig, a Szentföldtől Rómáig. Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson a kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg Rómában.
 

Pietro Parolin a katolikus hívekhez: Ne hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelemben

Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció Pakisztánba

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Iran-US peace talks take place as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

