Orkán erejű szél fújt a Balatonnál, megdőlt a szélrekord – és jön a folytatás

orkán erejű lökéseket mértek vasárnap Balatonőszödön, ezzel megdőlt az országos szélrekord– közölte az RTL Híradó. A Portfolio összefoglalója szerint Balatonőszödön a szél a HungaroMet adatai szerint elérte a 119 kilométer per órát, ami már orkán erejű kategóriának felel meg, és meghaladta a korábbi, 105 kilométer per órás rekordot.

A vihar több helyen komoly pusztítást végzett. Fák dőltek ki, tetőszerkezetek rongálódtak meg, és egyes helyeken épületek is megsérültek. A Somogy megyei Lengyeltótiban egy használaton kívüli víztornyot is ledöntött a szél, amely az útra zuhant és az útburkolatot is megrongálta. A közelben lakó egyik férfi elmondása szerint a szerkezet már erősen kilengett, ezért hívta a hatóságokat, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és biztosították a területet.

Nem csak a Balaton térségében okozott károkat a vihar. Vas vármegyében, Nyőgér közelében egy családi ház kéményét és tetőszerkezetét rongálta meg az erős szél, Szombathelyen egy trambulint kapott fel, míg Pápán egy fát gyökerestől csavart ki. A Balaton partján hatalmas hullámok csaptak ki, különösen Balatonlellén és a környező településeken.