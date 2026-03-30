2026. március 30. hétfő Zalán
Egy piros-fehér szélzsák lobog a szélben.
Nyitókép: Unsplash

Orkán erejű szél fújt a Balatonnál, megdőlt a szélrekord – és jön a folytatás

Csaknem 120 kilométer per órás orkán erejű lökéseket mértek vasárnap Balatonőszödön, ezzel megdőlt az országos szélrekord. Fák dőltek ki és tetők rongálódtak meg. A Balatonnál hétfőn is komoly szél várható.

orkán erejű lökéseket mértek vasárnap Balatonőszödön, ezzel megdőlt az országos szélrekord– közölte az RTL Híradó. A Portfolio összefoglalója szerint Balatonőszödön a szél a HungaroMet adatai szerint elérte a 119 kilométer per órát, ami már orkán erejű kategóriának felel meg, és meghaladta a korábbi, 105 kilométer per órás rekordot.

A vihar több helyen komoly pusztítást végzett. Fák dőltek ki, tetőszerkezetek rongálódtak meg, és egyes helyeken épületek is megsérültek. A Somogy megyei Lengyeltótiban egy használaton kívüli víztornyot is ledöntött a szél, amely az útra zuhant és az útburkolatot is megrongálta. A közelben lakó egyik férfi elmondása szerint a szerkezet már erősen kilengett, ezért hívta a hatóságokat, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és biztosították a területet.

Nem csak a Balaton térségében okozott károkat a vihar. Vas vármegyében, Nyőgér közelében egy családi ház kéményét és tetőszerkezetét rongálta meg az erős szél, Szombathelyen egy trambulint kapott fel, míg Pápán egy fát gyökerestől csavart ki. A Balaton partján hatalmas hullámok csaptak ki, különösen Balatonlellén és a környező településeken.

Hatalmas áttörést értek el: forradalmasíthatják az akkumulátorokat ezzel az újítással a kutatók

A Surrey-i Egyetem kutatói olyan új lítiumion-akkumulátor-anódot fejlesztettek ki, amely a szilícium és a szénnanocsövek kombinációjára épül. Ez a megoldás az eddig mért legmagasabb energiatárolási kapacitások egyikét nyújtja, miközben több száz töltési cikluson át megőrzi a stabilitását. Az eredmény jelentősen növelheti az elektromos járművek hatótávolságát, valamint a hordozható elektronikai eszközök élettartamát - írta meg a TechXplore.

Súlyos tévhitben él az öröklés kapcsán a legtöbb magyar: nagyot koppannak a hagyatéki tárgyaláson

A közjegyzők onnan számítva, hogy megkapták a dokumentumokat az önkormányzattól, túlnyomó részben egy éven belül átadják a hagyatékot az örökösöknek.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 10:45
2026. március 30. 09:13
