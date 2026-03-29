Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

ELŐZMÉNYEK

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás.

"A tervek szerint április 12-én választásokat tartanak Magyarországon, és reméljük, hogy ez elvezet a szankcióscsomag akadályozásának feloldásához. Lehetővé teheti a 90 milliárd euró kölcsön folyósítását is" - fogalmazott a miniszter, aki a világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) külügyminiszteri találkozója után nyilatkozott.

A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyetlen ország, Magyarország gátolja az uniós szankciós csomagot.

"Egyetlen ország, visszaélve európai uniós és NATO-tagsági státuszával, lényegében túszként tartja fogva az egész EU-t és szankciós politikáját"

- vélekedett.

Hozzátette, hogy ezen a téren "nagyon határozott értekeléseket" hallott tárgyalópartnereitől, és "a készség új szintjét érzékelte" arra, hogy "reagáljanak az ilyen nyíltan megosztó politikára". "Azt hiszem, hamarosan előrelépést várhatunk ezen a téren" - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy Franciaországban Ukrajna EU-csatlakozásának útjáról is tárgyaltak, elsősorban arról, hogy ahhoz világos menetrendet kell kialakítani pontos dátumokkal.

Szijjártó Péter válasza

A tárcavezető úgy fogalmazott: ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr sztori.

Ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta:

nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson,

mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba.

"Ezt jelentené a Tisza Párt győzelme: Magyarország belesodródása a háborúba, a magyar emberek pénzének elküldése Ukrajnába és ukrán EU-tagság. Andrij Szibiha külügyminiszter ma mindezt elmondta" - írta Szijjártó Péter.

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

A befektetők nem minden országban ugyanazzal a mércével áraznak: miközben a legstabilabb piacokon már 4-5 százalékos részvénykockázati prémium is elegendő, a legsérülékenyebb gazdaságokban ennek többszörösét várják el. A különbség sokat elárul arról, hogyan látja a piac a politikai, pénzügyi és intézményi kockázatokat világszerte, és arról is, hogy Magyarország hol helyezkedik el ezen a térképen.

A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

