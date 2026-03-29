Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

"A tervek szerint április 12-én választásokat tartanak Magyarországon, és reméljük, hogy ez elvezet a szankcióscsomag akadályozásának feloldásához. Lehetővé teheti a 90 milliárd euró kölcsön folyósítását is" - fogalmazott a miniszter, aki a világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) külügyminiszteri találkozója után nyilatkozott.

A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyetlen ország, Magyarország gátolja az uniós szankciós csomagot.

"Egyetlen ország, visszaélve európai uniós és NATO-tagsági státuszával, lényegében túszként tartja fogva az egész EU-t és szankciós politikáját"

- vélekedett.

Hozzátette, hogy ezen a téren "nagyon határozott értekeléseket" hallott tárgyalópartnereitől, és "a készség új szintjét érzékelte" arra, hogy "reagáljanak az ilyen nyíltan megosztó politikára". "Azt hiszem, hamarosan előrelépést várhatunk ezen a téren" - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy Franciaországban Ukrajna EU-csatlakozásának útjáról is tárgyaltak, elsősorban arról, hogy ahhoz világos menetrendet kell kialakítani pontos dátumokkal.

Szijjártó Péter válasza

A tárcavezető úgy fogalmazott: ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr sztori.

Ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta:

nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson,

mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba.

"Ezt jelentené a Tisza Párt győzelme: Magyarország belesodródása a háborúba, a magyar emberek pénzének elküldése Ukrajnába és ukrán EU-tagság. Andrij Szibiha külügyminiszter ma mindezt elmondta" - írta Szijjártó Péter.