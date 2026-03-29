Az elsõ szavazók a szavazófülkében a Nagykanizsa Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Kémügy, rágalmazás, megoldás - itt a szombati választási szócsata összefoglalója

Élesedett a politikai nyilatkozatháború a hazai pártok között: míg a kormány és a Tisza Párt egy állítólagos beszervezési ügy miatt egymást vádolja titkosszolgálati módszerek alkalmazásával, a Mi Hazánk és a DK a választási esélyekről és a lehetséges koalíciókról fogalmazott meg éles kritikákat.

A hétvége legfajsúlyosabb vitája a Tisza Párt egyik önkéntese körül alakult ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videónyilatkozatában közölte: az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) jogszerű kémelhárítási akciót hajtott végre. A miniszter állítása szerint a Tisza Párt informatikusát az ukrán titkosszolgálat szervezte be és képezte ki támadó akciókra. Szijjártó szerint Ukrajna „műveleti tereppé” tette Magyarországot, hogy a Tisza Pártot segítse hatalomra.

A Tisza Párt válaszában visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy az állampárt titkosszolgálati eszközökkel próbálja megfigyelni és szétverni közösségüket. Értelmezésük szerint a kormány által közzétett vágott videó éppen azt bizonyítja, hogy a 19 éves fiatalembert koholt vádakkal próbálták nyomás alá helyezni, miután megtagadta az együttműködést a párt elleni akciókban. Magyar Péter közössége szerint a kormány beismerte, hogy politikai célokra használja a nemzetbiztonságot.

Cáfolat a Mi Hazánktól

A Mi Hazánk Mozgalom felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be a párt rágalmazását. Cáfolták a Tisza Párt vezetőjének azon állításait, miszerint jelöltjeik bárhol is visszalépnének, és hangsúlyozták, hogy kállói rendezvényükön semmiféle provokáció nem történt. Közölték: minden országgyűlési képviselőjelöltjük írásban nyilatkozott arról, hogy végigviszi a kampányt.

Dobrev Klára: Csak a DK a garancia

A Demokratikus Koalíció (DK) 13. kerületi rendezvényén Dobrev Klára a teljes Orbán-rendszer leváltását sürgette, az egészségügy és az oktatás állapotát bírálva. A pártelnök arra figyelmeztetett, hogy a választások után egy esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalíció jöhet létre, amit véleménye szerint csak egy erős DK-frakció képes megakadályozni. Dobrev hangsúlyozta: pártja következetesen baloldali programot képvisel, és nem hajlandó taktikai okokból feladni elveit, mivel szerintük a választás tétje a demokrácia helyreállítása.

Hiába esett sok hó a télen, drámai szintre csökkenhet a nyári szezonra a Balaton vízszintje
A Balaton szabályozott vízszintje a nyári időszakban általában 120 centiméter, de az előzetes számítások szerint ezt idén nem éri el a tó, melynek jelenleg 89 centiméteres az átlagos vízállása – mondta az InfoRádióban Bíró Tibor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője figyelmeztetett: nem olyan sokára akár nullás vízállásra is lehet számítani, ami ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt komoly problémákat okozhat.
 

Szabó Szabolcs visszalépése után átrendeződtek az erőviszonyok a budapesti 9-es körzetben

Szabó Szabolcs visszalépése után átrendeződtek az erőviszonyok a budapesti 9-es körzetben

Az alaposan átrajzolt, Csepelhez kötődő budapesti 9-es egyéni választókerületben a csatát már háromszor is megvívó duó helyett most új páros küzd meg a győzelemért: a Fidesz Németh Szilárd helyett Király Nórát indítja, míg a körzetet háromszor is megnyerő ellenzéki Szabó Szabolcs visszalépett, így esélye nyílt a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak.
 

2026.03.30. hétfő, 18:00
A német vegyipar legnagyobb vállalatai jelentős áremeléseket jelentettek be, miután az iráni háború nyomán megugró energiaárak újabb súlyos csapást mértek az amúgy is gyengélkedő ágazatra. Ez a lépés jelentősen felgyorsíthatja Európa legnagyobb gazdaságának dezindusztrializációját - írta a Financial Times.

Ezzel az a kimondott célja, hogy bővítse az Egyesült Államok szárazföldi területét is elérni képes fegyverarzenálját.

The US says 3,500 personnel have arrived in the region with USS Tripoli, while Israel says it has targeted command centres in Tehran.

