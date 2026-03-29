Kémügy, rágalmazás, megoldás - itt a szombati választási szócsata összefoglalója

A hétvége legfajsúlyosabb vitája a Tisza Párt egyik önkéntese körül alakult ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videónyilatkozatában közölte: az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) jogszerű kémelhárítási akciót hajtott végre. A miniszter állítása szerint a Tisza Párt informatikusát az ukrán titkosszolgálat szervezte be és képezte ki támadó akciókra. Szijjártó szerint Ukrajna „műveleti tereppé” tette Magyarországot, hogy a Tisza Pártot segítse hatalomra.

A Tisza Párt válaszában visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy az állampárt titkosszolgálati eszközökkel próbálja megfigyelni és szétverni közösségüket. Értelmezésük szerint a kormány által közzétett vágott videó éppen azt bizonyítja, hogy a 19 éves fiatalembert koholt vádakkal próbálták nyomás alá helyezni, miután megtagadta az együttműködést a párt elleni akciókban. Magyar Péter közössége szerint a kormány beismerte, hogy politikai célokra használja a nemzetbiztonságot.

Cáfolat a Mi Hazánktól

A Mi Hazánk Mozgalom felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be a párt rágalmazását. Cáfolták a Tisza Párt vezetőjének azon állításait, miszerint jelöltjeik bárhol is visszalépnének, és hangsúlyozták, hogy kállói rendezvényükön semmiféle provokáció nem történt. Közölték: minden országgyűlési képviselőjelöltjük írásban nyilatkozott arról, hogy végigviszi a kampányt.

Dobrev Klára: Csak a DK a garancia

A Demokratikus Koalíció (DK) 13. kerületi rendezvényén Dobrev Klára a teljes Orbán-rendszer leváltását sürgette, az egészségügy és az oktatás állapotát bírálva. A pártelnök arra figyelmeztetett, hogy a választások után egy esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalíció jöhet létre, amit véleménye szerint csak egy erős DK-frakció képes megakadályozni. Dobrev hangsúlyozta: pártja következetesen baloldali programot képvisel, és nem hajlandó taktikai okokból feladni elveit, mivel szerintük a választás tétje a demokrácia helyreállítása.