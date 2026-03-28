Marco Rubio: az ukrán elnök hazudik

A tárcavezető a G7-csoport franciaországi miniszteri találkozóját követően újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy látta az ukrán államfő nyilatkozatát, és azt "szerencsétlennek" tartja, mert Volodimir Zelenszkijnek is tudnia kellett, hogy nem igaz. Marco Rubio az ukrán elnök azon állítására reagált, amely szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kivonuláshoz köti a kelet-ukrajnai Donbasz régióból.

„Amit elmondtunk neki, az világos: biztonsági garanciák nem léphetnek életbe, amíg a háború le nem zárul, ellenkező esetben ugyanis a garanciát viselő fél is belépne a háborúba" - hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. „Megmondtunk neki - és meg kellett volna értenie -, az az, hogy a biztonsági garancia csak azt követően jöhet, hogy véget ér a háború, de ez nem volt hozzákapcsolva terület feladásához" – jelentette ki Marco Rubio, hozzáfűzve: "nem tudom, hogy miért mond ilyen dolgokat, amelyek egyszerűen nem igazak". Hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok a béke elérése érdekében közvetít. Hozzátette, azt mondták el az ukrán félnek, hogy mi az, amihez az oroszok ragaszkodnak.

„Nem vagyunk szószólók, elmagyaráztuk nekik, és az ő választásukon múlik, nem a mi feladatunk azt meghozni helyettük" - fogalmazott.

Arról is beszámolt, hogy legutóbb múlt hétvégén volt egyeztetés az amerikai és az ukrán tárgyalók között. „A mi szerepünk, hogy megpróbáljuk feltérképezni, mit akar a két oldal, és meglátni, hogy áthidalhatóak-e az elképzelések közötti különbségek" – hangoztatta.

Marco Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok eddig nem irányított át Ukrajnának eladásra szánt fegyverzetet saját felhasználásra az iráni műveletben, de ennek lehetősége fennáll.

„Ha az Egyesült Államoknak van egy katonai szükséglete, legyen az a készletek feltöltése, vagy a nemzeti érdekeket szolgáló felhasználás, akkor mindig saját magunk élvezünk elsőbbséget" – fogalmazott.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy annak lezárása "hetek, és nem hónapok" kérdése. Hozzátette, hogy a küszöbön álló közel-keleti csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak.