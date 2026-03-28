2026. március 28. szombat
Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Marco Rubio: az ukrán elnök hazudik

Infostart / MTI

Az amerikai külügyminiszter szerint hazugság Volodimir Zelenszkij állítása az amerikai biztonsági garanciát illető feltétellel kapcsolatban.

A tárcavezető a G7-csoport franciaországi miniszteri találkozóját követően újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy látta az ukrán államfő nyilatkozatát, és azt "szerencsétlennek" tartja, mert Volodimir Zelenszkijnek is tudnia kellett, hogy nem igaz. Marco Rubio az ukrán elnök azon állítására reagált, amely szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kivonuláshoz köti a kelet-ukrajnai Donbasz régióból.

„Amit elmondtunk neki, az világos: biztonsági garanciák nem léphetnek életbe, amíg a háború le nem zárul, ellenkező esetben ugyanis a garanciát viselő fél is belépne a háborúba" - hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. „Megmondtunk neki - és meg kellett volna értenie -, az az, hogy a biztonsági garancia csak azt követően jöhet, hogy véget ér a háború, de ez nem volt hozzákapcsolva terület feladásához" – jelentette ki Marco Rubio, hozzáfűzve: "nem tudom, hogy miért mond ilyen dolgokat, amelyek egyszerűen nem igazak". Hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok a béke elérése érdekében közvetít. Hozzátette, azt mondták el az ukrán félnek, hogy mi az, amihez az oroszok ragaszkodnak.

„Nem vagyunk szószólók, elmagyaráztuk nekik, és az ő választásukon múlik, nem a mi feladatunk azt meghozni helyettük" - fogalmazott.

Arról is beszámolt, hogy legutóbb múlt hétvégén volt egyeztetés az amerikai és az ukrán tárgyalók között. „A mi szerepünk, hogy megpróbáljuk feltérképezni, mit akar a két oldal, és meglátni, hogy áthidalhatóak-e az elképzelések közötti különbségek" – hangoztatta.

Marco Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok eddig nem irányított át Ukrajnának eladásra szánt fegyverzetet saját felhasználásra az iráni műveletben, de ennek lehetősége fennáll.

„Ha az Egyesült Államoknak van egy katonai szükséglete, legyen az a készletek feltöltése, vagy a nemzeti érdekeket szolgáló felhasználás, akkor mindig saját magunk élvezünk elsőbbséget" – fogalmazott.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy annak lezárása "hetek, és nem hónapok" kérdése. Hozzátette, hogy a küszöbön álló közel-keleti csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak.

Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás
Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

A Fidesz-KDNP elnöke azt állította Facebook bejegyzésében, hogy a Tisza Párt eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Tizedszer megy az angolok után a vébére a szurkoló: még saját házát is eladja, hogy Amerikában lehessen

Egy 62 éves angol szurkoló, Andy Milne eladja a házát, hogy finanszírozni tudja utazását a nyári világbajnokságra.

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

2026. március 28. 12:38
Irán újból lecsapott a szomszédaira – videó
2026. március 28. 11:29
Volodimir Zelenszkij: „védelmi egyezséget kötöttünk Szaúd-Arábiával”
