Csatatér: Szabó Szabolcs visszalépése után átrendeződtek az erőviszonyok a budapesti 9-es körzetben

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt.

A Budapest 9-es egyéni választókerület székhelye Budapest XXI. kerülete, Csepel. Ide tartozik Pesterzsébet, azaz a XX. kerület Gubacs városrésze, illetve Erzsébetfalvának a Török Flóris úttól nyugatra elterülő része, a IX. kerület Gubacsi-dűlőváros része és külső Ferencváros, illetve a XI. kerület Nádorkert nevű negyede, a Kopaszi-gát területe és több másik új lakópark is.

A választókerületben az induláshoz szükséges aláírásokat hat jelölt tudta megszerezni:

Kátai-Németh Vilmos (Tisza Párt)

Király Nóra (Fidesz–KDNP)

Kiss Kornél (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Pál Éva (Szolidaritás–Munkáspárt)

Rizmayerné Csik Erzsébet (Mi Hazánk)

Vadai Attila (Demokratikus Koalíció)

A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Király Nóra

Elsőként a Fidesz–KDNP jelöltjével, Király Nórával beszélgetett az InfoRádió, az első kérdés az volt, hogyan értékelné a kormány elmúlt négyéves tevékenységét..

„Nagyon nehéz időszakot tudhatunk a hátunk mögött, talán a legnehezebb négy év az elmúlt 20 évből. Itt voltak velünk a Covid-járvány utózöngéi, a háború kirobbanása és az azt követő gazdasági válság, infláció, áremelkedések, illetve a folyamatos hadakozás az Európai Unióval, mert próbálnak ránk kényszeríteni olyan intézkedéseket, amiket mi, magyarok nagyon nem szeretnénk” – fogalmazott a képviselőjelölt, hozzátéve:

„Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, viszont a kormány helytállt, és továbbra is a magyar családokat helyezte a kormányzás középpontjába, és a nehéz helyzetek ellenére is mindent megtett, hogy a családok jóléte biztosítva legyen”.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületben a legsúlyosabb problémának és milyen megoldási javaslatai lennének ezekre úgy, hogy a körzethez négy kerület egy-egy része is tartozik, Csepel, Pesterzsébet, Ferencváros és Újbuda egy része, azt mondta: „nem könnyű a helyzet, hiszen nem csupán négy kerületből áll a választókörzet, de ráadásul a Duna is ott van közte. Viszont igyekszem minden problémára megoldást találni” – fogalmazott, hozzátéve: „rengeteg emberrel beszéltem az elmúlt időszakban a választókerületben, és az embereket alapvetően az országos ügyek érdeklik, hogy fenn tudjuk-e tartani a jövőben is a rezsicsökkentést, és hogy a megfizethető gáz-, illetve villanyár továbbra is biztosítva lesz-e Ez ugye nagyban függ az Európai Uniótól, illetve Ukrajnától. Magyarország Orbán Viktor vezetésével mindent megtesz annak érdekében, hogy a rezsicsökkentés fenntartható legyen” – vélekedik Király Nóra.

„A másik kérdés pedig a háború”

– mondta, hozzátéve: „bármennyire is távolinak tűnik, a háború ugyanúgy érinti a csepeli, pesterzsébeti, ferencvárosi és újbudai lakókat is. Nagyon nem szeretnék az itt élők, hogy fiaikat, gyermekeiket besorozzák, háborúba kelljen menniük, és hogy ugyanaz történjen Magyarországon, mint Ukrajna nagyvárosaiban” – vélekedik Király Nóra, aki szerint „most a fő feladat mindenféleképpen az, hogy megvédjük Magyarország határait, elkerüljük a háborút, és valahogyan elérjük, hogy béke legyen az egész unióban, Európában, de Magyarországon mindenféleképpen”.

A kérdésre, hogy szerinte milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, a párbeszéd Magyarországon, azt mondta: „sajnos a legdurvább kampány zajlik éppen, amit én magam is átéltem. 24 éve veszek részt minden egyes kampányban, és

sajnos nagyon eldurvult a közbeszéd. Ez nagyban köszönhető a legnagyobb ellenzéki pártnak is, amely olyan hangnemet üt meg, ami teljesen elfogadhatatlan.

Én próbálok mindenkit arra kérni és arra bírni, hogy maradjunk emberek. Attól még, hogy kampány van és mindenki győzni szeretne, nagyon fontos, hogy egy szint alá ne menjünk” – fogalmazott a képviselőjelölt, és bízik benne, hogy a kampány végén lecsillapodnak a kedélyek, és a választások után visszatér minden a rendes kerékvágásba.

A kérdésre, hogy ha ő jut be a választókerületből az Országgyűlésbe, akkor tervez-e együttműködést a jelenlegi riválisaival, a többi párt képviselőjével, többi párt polgármesterével, úgy felelt: „egész munkám során mindig törekedtem az együttműködésre, én nagyon hiszek az összefogás erejében. Ez is a mottóm egyébként: ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, de ha messzire akarsz jutni, akkor menj másokkal együtt. Én mindenféleképpen a konstruktív együttműködésre törekszem a jövőben is, és várok mindenkit, aki szeretne tenni azért, hogy Magyarországnak jobb legyen, de azon belül is, hogy a csepelieknek, pesterzsébetieknek, újbudaiaknak, ferencvárosiaknak jobb legyen az élete” – mondta Király Nóra, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.

A DK jelöltje, Vadai Attila

Vadai Attila a DK országgyűlési képviselőjelöltje a kérdésre, hogy mi a véleménye az elmúlt négy évről, azt mondta: „nem tartom megfelelőnek a kormányzat elmúlt négyéves tevékenységét. A kormány mindent alárendelt a gazdasági növekedésnek, de azt sajnos az elmúlt évben mégsem nagyon láttunk. Azt láttuk, hogy a gazdasági növekedés érdekében a kormányzat telepakolta az országot akkumulátorgyárakkal, ami nem csak környezetszennyező lehet, hanem az értékes vízkészleteinket is elfogyaszthatja. Egyúttal a külföldi kapcsolataink is, nem tudom, mikor voltak ilyen rosszak, hiszen mindenkivel, akivel csak lehetett, összetűzésbe keveredett a kormányzat a nemzeti érdekekre hivatkozva” – fogalmazott az ellenzéki képviselő, aki szerint „mindennél fontosabb, hogy a társadalom állapota 2022-höz képest nagyon leromlott, hiszen a társadalom polarizálódott, szinte már nem is tudunk egymással beszélgetni, mindenki elbeszél egymás mellett, és ezt valahogy meg kell oldani”.

A kérdésre, hogy mit tart a saját választókerületében a legsúlyosabb problémának, és milyen megoldási javaslatai lennének ezekre, azt mondta: „a Budapest 9-es választókerületet nagyon átrajzolta a kormányzat.

Egy folyó, négy kerület és ezernyi probléma van.

Én Csepelen lakom, ezért azzal kezdeném. Nagyon fontos, hogy a gerincutat, amit eddig csak az első szakaszát építették meg, az M0-sig el kell vinni, hogy a csepeli emberek ne érezzék azt, hogy állandóan átfolyik rajtuk az agglomeráció. Emellett meg kell építeni az új Corvin-csomópontot, amellyel a közlekedés még inkább hatékony lenne” – mondta a képviselőjelölt, aki szerint

nem csak Csepel, hanem az egész gazdaság számára is nagyon fontos lenne az új gubacsi vasúti híd megépítése,

amelyet, mint Vadai Attila mondta, „2022-ben Lázár János kihúzott a fejlesztési listából, most viszont bekerült, de sajnos építtető még nincsen”.

Ha elkészül a vasúti híd, akkor egy új közúti hidat is tudna építeni a főváros, és ezzel a közlekedés nem csak biztonságos, hanem sokkal gyorsabb is lenne Csepel és Pesterzsébet között, valamint az agglomeráció és Budapest között – fogalmazott, hozzátéve:

fontos, hogy a Gyáli úti MÁV-lakótelepen megoldódjon a közművek problémája.

MInt mondta, a főváros és a IX. kerület ugyan aláírta az együttműködési megállapodást, de a MÁV aláírása még mindig várat magára. Nagyon fontos, hogy a budai fonódó villamos is végre megépüljön, nemcsak a mostani ütem, hanem a következő ütem is, hiszen a kormányzati szándék az volt, hogy kiemelt kormányzati beruházásként újabb épületek kerüljenek Újbudára, ezáltal viszont a tömegközlekedés kiemelt fontosságú Újbudán és Budapest déli részén – mondta, majd azzal folytatta: Pesterzsébetnek nagyon fontos lenne a csatornahálózat felújítása, amely segítene a villámárvizek megfelelő kezelésében,

A képviselőjelölt szerint nagyon rossz állapotban van a társadalmi párbeszéd. MInt mondta, ő tervez együttműködni a rivális pártok képviselőivel, de mint fogalmazott: „a csepeli polgármester nem feltétlenül gondolkozik úgy, mint én. Ugyanezt mondhatom a pesterzsébeti polgármesterre is, hiszen mind a ketten a függetlenség álcája mellett a fideszes képviselőjelöltet támogatják. De természetesen együtt kell működni. Az új választókerületi térkép azt idézte elő, hogy például Újbudának négy képviselője lesz, Ferencvárosnak, Pesterzsébetnek két-két képviselője lesz. Ezeknek a képviselőknek, bármilyen pártállásúak, bármelyik oldalt képviseli, össze kell fogniuk” – mondta, hozzátéve: „egy-egy kerület élete nem különálló. Budapest déli részét több kerület alkotja, egy-egy módosítás bármely kerületben az egész régió, az egész déli rész életét tudja befolyásolni. És igen, együtt kell működni, akármilyen pártállású a polgármester, akármilyen pártállású a kerület másik képviselője, mert az embereknek teljesen mindegy, hogy ki milyen pártállású, nekik az a lényeg, hogy az életük jobb legyen. És ez a feladata egy képviselőnek, hogy ezt elintézze” – mondta Vadai Attila, a DK jelöltje az InfoRádióban.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió állandó elemzőnkje, Herczeg Sándor politológus először arról beszélt, hogy miért indult a választókerületben szinte rekordszámú, 16 jelölt, és aztán miért léptek közülük vissza sokan. Szerinte sokan túlvállalták magukat, amikor nekikezdtek az ajánlószelvények összegyűjtésének, míg volt, aki visszalépett, így a független Szabó Szabolcs is, aki a jelenlegi országgyűlési képviselő, és négy éve az egyesült ellenzék színeiben nyert.

„Szabó Szabolcs nemcsak 2022-ben, hanem ezt megelőzően még két alkalommal nyert a csepeli választókerületben, és mindhárom alkalommal Németh Szilárdot verte meg, aki a Fidesz alelnöke” – idézte fel az elemző, és jelezte, az ő visszalépése azért különösen érdekes, mert szerinte nagyon ritka, amikor valaki önszántából, három egyéni győzelem után és a negyedikért is harcba indulva, végül visszalép.

„Szabó Szabolcs többször azt mondta, hogy mindenképpen elindul, aztán mégis úgy döntött, hogy visszalép, a szavai szerint az aláírások összegyűjtése során tapasztaltakra hivatkozva”

– emlékeztetett Herczeg Sándor, és úgy vélekedett, hogy a választói jó része a Tisza Párt jelöltjére szavazhat, de nem lesz százszázalékos az átfedés. 24,5 ezren szavaztak a választókerületben 2022-ben, és Szabó Szabolcs 7 százalékpontos előnnyel nyert hét jelölt közül. Most várhatóan hat jelölt indul, és ezúttal sem lett volna esélytelen.

„A Tisza Párt jelöltje, Kátai-Németh Vilmos egy feketeöves aikido-mester és vak jogász, aki abban az esetben is országgyűlési képviselő lehet, ha ezt a választókerületet nem ő, hanem Király Nóra, a Fidesz–KDNP jelöltje fogja megnyerni, hiszen 25. a Tisza Párt országos listáján, ami a jelenlegi politikai állás szerint befutó helyet jelent” – mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.