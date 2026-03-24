Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a budapesti 15-ös számú egyéni választókerületben várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző értékelt.

Ez a választókerület a főváros XVII. kerületét foglalja magában. Ez a kerület négy éve még egy másik választókerülethez tartozott, ahol akkor a Fidesz–KDNP jelöltje, Dunai Mónika győzött, kevesebb mint egy százalékkal megelőzve az összellenzéki jelöltet. Ez volt az egyetlen egyéni körzet Budapesten, amelyet meg tudtak nyerni a kormánypártok 2022-ben. A Fidesz–KDNP itt ismét a jelenlegi képviselőt indítja.

Az induláshoz szükséges ajánlásokat hét jelöltnek sikerült megszereznie.

Dunai Mónika (Fidesz–KDNP)

Farkas Tímea (Normális Élet Pártja)

Gál Péter (Szolidaritás–Munkáspárt)

Gy. Németh Erzsébet (Demokratikus Koalíció)

Porcher Áron (Tisza Párt)

Somogyiné Hatvani Zsuzsanna (Mi Hazánk)

Szin Richárd (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

Dunai Mónika, a Fidesz–KDNP jelöltje

Az InfoRádió riportere Dunai Mónikát, a Fidesz–KDNP jelöltjét kérdezte elsőként, mégpedig arról, hogy hogyan értékeli a kormány elmúlt ciklusban nyújtott teljesítményét.

„Legalább három síkon érdemes értékelni. A legfontosabb eredmény, hogy kimaradtunk a háborúból, és mindvégig a béke pártján tudtunk maradni”

– mondta a képviselőjelölt, hozzátéve: „Nem küldtünk fegyvert, pénzt és katonát se az ukrán háborúba. A másik szempont, hogy mit tettünk az elmúlt évben a háború ellenére azért, hogy a magyar emberek, Rákos-mentiek, pestszentlőrinciek és mindenki jobban éljen. Azt a pénzt, amit mi nem küldtünk el Ukrajnába, a magyar vállalkozásokra, a családtámogatásokra, a nyugdíjasokra, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj bevezetésére, a minimálbér emelésére, vagyis a magyar emberekre költöttük” – folytatta.

„A harmadik szempont pedig az, hogy milyen fejlesztések valósultak meg itt a választókerületben. Nagyon fontos és nagy beruházások készültek el. A Riz Leventes Sport- és Rendezvényközpont, a Makovecz-templom, felújítottuk a Gózon Gyula Kamaraszínházat, az utcákat aszfaltoztunk, és számtalan intézmény újult meg” – mondta Dunai Mónika.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, azt mondta: a közlekedést. „Mi a legkeletibb kerület vagyunk itt a XVII. kerületben és a szomszédos XVIII. kerületben.

Nagyon nehézkes bejutni a városba, dugó dugó hátán, de ennek a felelőse a főpolgármester és a Fővárosi Közgyűlés.

Karácsony Gergely nincs a segítségünkre abban, hogy megkönnyítse a munkába és iskolába járók az életét. Három-négy órát lop el a rákosmentiek és pestszentlőrinciek életéből, ezen sürgősen javítania kellene” – fogalmazott Dunai Mónika.

A kérdésre, hogy milyen megoldási javaslatai vannak a probléma megoldására, azt válaszolta: nagyon fontos, hogy elkerülő utak épüljenek, és adjon pénzt fejlesztésekre a főváros, de ezt nem teszi meg.

„Van nálunk a XVII. kerületben egy Vidor utcai útfejlesztési projekt, amit még Tarlós István indított el annak idején a kerületi önkormányzattal, de Karácsony Gergely lehúzta ezt az az első döntései között.

Ez egy nagyon komoly elkerülő út, amely a Rákos-mentieknek segíti a belvárosba jutását. Ezt megépítettük, elkészült, mert megkértük és meg tudtuk szerezni a teljes beruházás költségét a kormánytól.

Tehát ezt megvalósítottuk. A második, amiben tudtunk előrelépést hozni a kerületbe, hogy az elmúlt években megújult a teljes Budapest–Hatvan vasútvonal, így akik ezen a szárnyon közlekednek, hamar beérnek a belvárosba” – fogalamzott a képviselő, hozzátéve: „mi így tudunk könnyíteni, de nem tudjuk elvégezni a feladatot a főpolgármester helyett. Azt várjuk, hogy ne csak a Nagykörútig tekintse Budapestet Budapestnek, hanem a fővárosi forrásokat ide is hozza ki”.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, párbeszéd ma Magyarországon, azt felelte: „Nagyon sajnálatos azt látni, hogy az elmúlt években először az online térben harapódzott el az agresszivitás és az erőszak, és az elmúlt rövid időben már ez kilépett az online térből a való világba is. Azt látjuk, hogy nap mint nap történnek fenyegetések, még akár életveszélyes fenyegetések, atrocitások is, ennek véget kell vetni. Nekünk politikusoknak természetesen sok mindent tűrnünk kell, de az, hogy nyugdíjasokat, édesanyákat, családokat, fiatalokat fenyegessenek meg, az tűrhetetlen, ennek véget kell vetni”.

A kérdésre, hogy győzelme esetén tervez-e együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, azt mondta: „nekem a szívem csücske és a szívem közepe a körzet. Rákosmentén születtem, itt élek, itt dolgoztam világéletemben, és nagyon hasonló a XVIII. kerületi választókerületi rész is hozzá. Az itt élőkért én mindenkivel tárgyalok, és mindent megteszek az ő érdekükben” – mondta Dunai Mónika, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció jelöltje

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció jelöltje úgy fogalmazott az InfoRádióban,

„ez az ország tönkrement az Orbán-éra alatt, nem csak az elmúlt ciklusban, hanem az elmúlt 16 évben. Én ezt nem is nevezném kormányzásnak.”

Az ellenzéki politikus szerint a társadalom egyik legnagyobb vesztes rétege teljesen egyértelműen a nyugdíjasoké. „De romokban van az egészségügy, romokban az oktatás, és a gazdaságról már ne is beszéljünk, hiszen tökéletesen szétverték. Most, amikor szembejönnek a nemzetközi válságok, látszik, hogy Magyarország képtelen alkalmazkodni, és nem készült fel arra, hogy ha ilyen nagy külső válság éri, akkor a kormány meg tudja védeni az embereket. Ennek a kormánynak mennie kell” – mondta Gy. Németh Erzsébet.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, úgy felelt: „túl azon, hogy a nyugdíjasok itt is szegényebbek lettek, túl azon, hogy az embereknek sokkal nehezebb megélniük,

talán az egyik legnagyobb probléma az egészségügyi ellátás.”

„A mi szakrendelőnket nem újították fel az elmúlt 16 évben, míg Budapesten szinte az összes szakrendelő megújult. Ez a szakrendelő a Bajcsy kórházhoz tartozik, tehát állami feladat lenne. A jelenlegi fideszes képviselő, Dunai Mónika személyesen ígérte meg nekem az Országgyűlésben, hogy plusz forrást fog kapni a szakrendelő arra, hogy több orvos legyen, több szakdolgozó legyen, és az emberek eljuthassanak végre orvoshoz. Ez természetesen nem történt meg” – mondta Gy. Németh Erzsébet, hozzátéve: „ezt a szakrendelőt fel kell újítani, mert az egészségügyi ellátásban nulla, amit most teljesít a Fidesz. A másik ilyen nagy probléma pedig a közlekedés. Muszáj lenne visszakapniuk a gépjárműadót az önkormányzatoknak, hogy útfelújításokat tudjanak végezni, illetve muszáj valamilyen vonalas közlekedést kialakítani a XVII. kerületben.” Mint mondta,

ez Budapest egyetlen kerülete, ahova nem jár se metró, se villamos.

A harmadik nagy probléma pedig, hogy leállt a panelházak, illetve a családi házak felújítása. „A DK szerint az lenne az igazi rezsicsökkentés, ha a paneleket és a régebbi családi házakat fel lehetne újítani, mert az az igazi csökkentés, ha nem használjuk el az energiát” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy milyen javaslatai vannak a további problémák megoldására, azt mondta, „nem beszéltünk még a reptéri zajról, ami a Rákos mentén jelentős lakosságot érint. Itt el kell érni azt, hogy éjfél és reggel öt óra között egyetlen egy repülőgép se induljon és ne szálljon le” – fogalmazott, hozzátéve: nyilván a haváriahelyzeteket kezelni kell. De úgy véli, muszáj beszélni arról, hogy a reptérbővítésnek milyen feltételei vannak, hogyan támogathatja ezt egy kormány, mert nem fizethetik meg újra csak a XVII. kerületi, illetve a XVIII. kerületi lakosok a reptérbővítés árát.

„Az önkormányzatoknak vissza kell adni azt a forrást, amit az Orbán-kormány elvett tőlük.

Nem csak a kerületről, hanem Budapestről és az ország összes önkormányzatáról beszélek. Az önkormányzatok fontos szolgáltatást nyújtanak az embereknek, és ezeket pénzből lehet megtenni” – mondta Gy. Németh Erzsébet. A kérdésre, hogy szerinte milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, párbeszéd ma Magyarországon, azt mondta: „Magyarországon hiszterizált a közélet, ami a 16 év Fidesz- és Orbán-kormányzás következménye. Erre is igaz, hogy fejétől bűzlik a hal, amilyen hangnemet, stílust ők meghonosítottak a közbeszédben, a politikában, a parlamentben, de akár bármelyik önkormányzatban is, az egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Ennek az országnak nyugalomra, kiegyensúlyozottságra, biztonságra van szüksége, és ezért fontos, hogy ne legyen újra egypárti kétharmad az Országgyűlésben, hanem muszáj, hogy többpárti demokrácia legyünk” – tette hozzá a politikus.

A kérdésre, hogy győzelme esetén tervez-e együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, azt mondta: természetesen, hiszen aki az önkormányzati világból jött, az pontosan tudja, hogy az emberek érdekében együtt kell működniük azoknak, akiket az emberek megválasztottak valamilyen közfunkcióba. „Én bármilyen pozícióban is voltam, akár a Fővárosi Önkormányzatban, akár 2010 előtt az Országgyűlésben, mindig arra törekedtem, hogy normális, értelmes párbeszéd legyen azok között, akik a köz szolgálatát vállalták” – mondta Gy. Németh Erzsébet, a DK képviselőjelöltje az InfoRádióban.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió az állandó elemzőjét, Herczeg Sándor politológust arra kérte, hogy mutassa be a 15-ös számú egyéni választókerület legérdekesebb momentumait.

Erről a választókerületről azt kell tudni, hogy korábban a XVII. kerület mellett ide tartozott a X. kerület egy része is. Most ez annyiban változott, hogy már nem 14-es, hanem 15-ös a választókerület, és most a Rákosmente mellett ide tartozik a XVIII. kerület egy része is – magyarázta, hozzátéve:

„most is szoros eredményre lehet számítani. 2022-ben itt hét jelölt indult el, most is ugyanannyi lesz, ez sem változik, és ez Magyarország 106 egyéni választókerületében a legszorosabb eredményt hozta.”

A különbség mindössze 381 voks volt, ami nem éri el az 1 százalékot, egész pontosan 0,68 százalék volt, ami rendkívül szoros – tette hozzá. Akkor Szilágyi György volt az ellenzék közös jelöltje, országgyűlési képviselő volt a Jobbik színeiben, és az ellenzéki pártszövetséget képviselte.

„Az akkori jelöltek közül nemcsak Dunai Mónika fideszes jelölt indul újra, hanem a Kutyapárt jelöltje is ugyanaz lesz. Ő ilyen szoros eredmény esetén most, 2026-ban is játszhat szerepet” – fogalmazott az elemző.

Herczeg Sándor szerint bonyolítja még a helyzetet az, hogy a Tisza jelöltje Porcher Áron, aki a Fővárosi Közgyűlés tagja, és megválasztása esetén arról a mandátumáról le kell mondania. „A Fővárosi Közgyűlés jellegzetessége, hogy a Tisza Párt listája 2024-ben, amikor az önkormányzati választás volt, 14 fős volt, és ha lemondanak emberek erről a listáról, akkor nehéz lesz őket pótolni, hiszen aki a listán jelenleg van, az már képviselő is” – mondta.

A politológus jelezte, a harmadik induló, aki még beleszólhat érdemben a küzdelembe, Gy. Németh Erzsébet, aki szintén országgyűlési képviselő a DK színeiben. „Ő elég régóta politizál, hiszen 1994–2010 között szintén fővárosi képviselő volt, majd 2006-tól országgyűlési képviselő, egy kis kihagyással 2022-től a DK-é, korábban MSZP-s volt” – mondta

Herczeg Sándor szerint az biztos, hogy mivel a Fidesz 2022-ben Budapesten itt nyert egyedül egyéni mandátumot, Dunai Mónika mindent meg fog tenni azért, hogy ebben a választókerületben megőrizze mandátumát. „Annál is inkább, mivel a Fidesz listáján ő csak a 148. helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy ha nem választják meg egyéniben, akkor ő biztos kiesik a parlamentből” – mondta a politológus.

Hozzátette: Porcher Áron helyzete kicsit azért más, mert ő az 50. helyet kapta a Tisza országos listáján, ami akár jelenthet bejutót is, bár nem esélyesként.

Így aztán mindenkinek küzdenie kell

– fogalmazott a politiológus, aki szerint nagyon érdekes helyzetben van a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, hiszen a „kétfarkúak” most azért küzdenek, hogy elérjék az 5 százalékot, ami véleménye szerint nagyon nehezen lesz megugorható.

„Ha viszont elérik, akkor Szin Richárd bekerülhet a parlamentbe, hiszen ő a negyedik a Kutyapárt listáján, ezért ő még akár képviselő is lehet, ha megütik az 5 százalékot. De én erre kevesebb esélyt látok” – mondta a politológus.

„Ha valaki legyőzi Dunai Mónikát, az véleményem szerint nem Gy. Németh Erzsébet lesz, hanem Porcher Áron. Ebben a választókerületben a trendeket figyelve inkább a Tisza Pártnak áll a zászló”

– fogalmazott a politológus. Hozzátette: Budapest sajátos helyzetben van, ahol nemcsak rengetegen élnek, hanem rengetegen ingáznak is kisebb környező településekről, agglomerációból. Mindannyiuknak nagyon sokat számít a közösségi közlekedés helyzete Budapesten. Nagyon sok mindent eldönthet ebben a választókerületben is ez, de általában a budapesti egyéb problémák sokszor csapnak át országos trendekké is. Tehát ami Budapesten helyi, választókerületi vagy kerületi problémának tűnik, az országos vetületben is érdekes lehet, hiszen Budapestre milliók mozognak minden egyes nap, így aztán nagyon sok mindenkit érinthet. De helyben ettől függetlenül is az országgyűlési választáson nagyon sokat számít a pártlogó – mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.