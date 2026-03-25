Csatatér: öt „országos” versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a budapesti 12-es számú egyéni választókerületben várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző értékelt.

A Budapest 12-es egyéni választókerület a 13. kerület Angyalföld városrészét és a 4. kerület Szilaspatak, Megyeri út, Reviczky utca, Vadgesztenye utca, Kunhalom utca, Fóti útig húzódó területét foglalja magában.

Az induláshoz szükséges aláírásokat öt jelölt tudta itt megszerezni:

Balog Csaba (Mi Hazánk)

Jakab Zsuzsanna (Tisza Párt)

Nagy Dávid (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Varju László (Demokratikus Koalíció)

Zsigmond Barna Pál (Fidesz–KDNP)

A körzetben induló öt politikus mindegyike országosan is „fajsúlyosnak” nevezhető, hiszen a fideszes Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár az Európai Uniós Ügyek Minisztériumában, Varju László volt államtitkár, a DK alelnöke, a tiszás Jakab Zsuzsanna a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának külső tagja, Balog Csaba a Mi Hazánk budapesti elnöke, Nagy Dávid pedig a Kutyapárt országos pártigazgatója és listavezetője.

A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Zsigmond Barna Pál

Az elmúlt években a magyar kormány nagyon nehéz körülmények között dolgozott, világjárvány, energiaválság és egy háború közepette kellett megőriznünk Magyarország stabilitását – mondta a fideszes képviselőjelölt, hozzátéve: „ennek ellenére sikerült megvédenünk azokat az eredményeket, amelyek a magyar emberek mindennapi biztonságát jelentik. Megőriztük Európa legalacsonyabb rezsiárát, fenntartottuk a családtámogatási rendszert, visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, folyósítani kezdtük a 14. havi nyugdíjat,

és olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amely a magyar emberek munkájára és teljesítményre épít.” Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta:

„most az a legfontosabb, hogy a magyar kormány kiáll a béke mellett,

hiszen a szomszédságunkban háború zajlik, és a mi álláspontunk az első pillanattól kezdve egyértelmű. Magyarországot kívül kell tartanunk a háborúból”.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, és milyen megoldási javaslatai vannak annak kezelésére, Zsigmond Barna Pál elmondta: a 12-es választókerület, Újpest és Észak-Angyalföld egyszerre hordozza egy nagyvárosi körzet minden kihívását.

„Az itt élők joggal várják el, hogy biztonságos kerületben, térségben lakjanak, éljenek, és hogy a kerület fejlődése se torpanjon meg.

Az elmúlt időszakban, amióta baloldali városvezetés van, megtorpant az újpesti fejlődés, és azt látjuk, hogy a fővárosnál is hasonló a helyzet,

értelmetlen viták teszik gyakorlatilag megvalósíthatatlanná a projekteket. A kiszámíthatóság és a megfelelő munkavégzés lenne a legfontosabb, mind a kerületi önkormányzat, mind a fővárosi önkormányzat részéről, és hogy a budapestiek, újpestiek, angyalföldiek érdekeit tartsák szem előtt” – mondta Zsigmond Barna Pál.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, a párbeszéd Magyarországon, azt mondta: egy demokráciában szükségszerű, hogy éles viták zajlanak. A fontos az, hogy ezek a viták végső soron a közösség, a magyar nemzet, Magyarország érdekét szolgálják-e.

„Most azt látom, hogy a Tisza Párt megjelenésével olyan szinten eldurvult a közbeszéd, hogy az indulatok határoznak meg mindent, és nagyon nehéz nemzeti minimumot kialakítani, nagyon nehéz az együttműködés” – fogalmazott, hozzátéve: „eddig azt láttuk a történelemben, hogy ha baj van, azért sikerült nekünk, magyaroknak összefogni, és a politikának is valahol ezt kéne követnie. Én azt remélem, hogy a választási kampány után sikerül valahogy megtalálni a nemzeti minimumot. Ehhez persze együttműködésre van szükség, és arra, hogy lejárjon a baloldali gyűlöletpolitika” – mondta.

Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban mind az újpesti, mind az angyalföldi polgármesterrel találkozott, „hiszen úgy illik, hogy az ember, ha indul egy választáson, akkor találkozzon az elöljárókkal”.

„Az újpesti elöljárókat régóta ismerem, régóta politikai ellenfelek vagyunk.

Itt Újpesten régebben volt egy politikai hagyomány, mégpedig az újpesti érdek előtérbe helyezése.

Az elmúlt időszakban a DK megjelenésével ez háttérbe szorult, és ma a Tisza Párt gyűlöletpolitikája miatt nagyon nehéz közös nevezőre jutni, de azt remélem, hogy az újpesti együttműködési szellem, a lokálpatrióta szellem, ami a rendszerváltás után több mint két évtizedig működött, ismét előkerül, és ennek szellemében tudunk együttműködni a parlamenti és az önkormányzati dimenzióban az újpesti emberek érdekéért” – mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje az InfoRádióban.

A DK jelöltje, Varju László

Varju László, a Demokratikus Koalíció újrázni tervező politikusa szerint „már több Orbán Viktor vezette kormányzati ciklus után vagyunk, és tisztán látszik, hogy

az elszalasztott lehetőségek után a most záruló ciklus a leszakadásé. Növekvő államadóság, magas infláció, elhibázott iparpolitika, és mindennek eredménye az elmaradó gazdasági felzárkózás.

Nincs lehetőség az euró bevezetésére, és nagyon nagy kérdés, hogy a demográfiai kihívás válasz nélkül maradt” – vélekedik.

A DK politikusa szerint ebben a választókerületben, ami a IV. és a XIII. kerület nagy részét jelenti, az önkormányzati forráselvonás annyira szűkíti az önkormányzat működési lehetőségeit, hogy nem tudja eléggé segíteni a kormány által okozott lakhatási válság megszűnését.

„De ugyanígy mondhatom az idősgondozást vagy az egészségügy kórházi intézményeinek leépítését, sajnos ez is sújtja ezeket a kerületeket” – mondta.

Varju László szerint ami segíthetne a gondokon, az az állami bérlakásprogram elindítása, önkormányzati együttműködéssel. Úgy véli: nagyon nagy szükség van az oktatás és az egészségügyi rendszer fejlesztésére.

„Az én baloldali álláspontom egyértelműen arról szól, hogy az emberekhez legközelebb lévő intézményt az önkormányzatok bevonásával kell segíteni ezeken a területeken” – mondta.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, a párbeszéd ma Magyarországon, azt mondta: „sajnos azt kell hogy mondjam, hogy

ma nem létezik valóságos társadalmi együttműködés. Magyarországon szándék sincs ennek a helyreállítására, sőt, az ellenkezőjét tapasztalom, a társadalmi megosztottságot szándékosan fenntartják, és még mélyítik is.

Az évek óta tartó rendeleti kormányzás például lehetetlenné teszi még a parlamentben való együttműködés lehetőségét is, ezt is felszámolta sajnos az Orbán-kormány” – fogalmazott.

„Az én álláspontom az, hogy mindenkivel együtt kell működni, aki ennek a rendszernek a leváltásán dolgozik, és hozzá kell járulni ahhoz, hogy ez a bizalmi állapot a társadalomban újra létrejöjjön. Ennek az egyik fontos eleme a polgármesterekkel való együttműködés lehetősége. Ez számomra eddig is zavartalan volt mind a XIII. kerületben, mind a IV. kerületben, és éppen ezért azt tudom mondani, hogy erre építve lehet továbblépni a pártok szintjén is” – mondta Varju László, a DK képviselőjelöltje az InfoRádióban.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió és az Infostart állandó elemzőjét, Herczeg Sándor politológust arra kértük, mutassa be a Budapest 12-es egyéni választókerületet és a várható politikai csata legizgalmasabb részleteit.

Ez korábban a 11-es választókerület volt, most pedig már a 12-es. 2022-ben itt hat jelölt indult. Most két országgyűlési képviselő is indul egymás ellen – mondta az elemző, hozzátéve: az egyikük Varju László, aki a DK képviselője, és már három alkalommal is nyert itt, plusz egyszer egy időközi választáson is – tavaly. Ő 2002 óta országgyűlési képviselő, tehát már 24 éve a parlamentben ül.

Zsigmond Barna Pál, a Fidesz jelöltje 2018 óta országgyűlési képviselő, jelen pillanatban az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára – folytatta az elemző.

„A Tisza jelöltje, Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember, pedagógus és jogász végzettségű. Viszonylag előkelő helyen szerepel a Tisza Párt országos listáján is, a 17. helyen áll, ami mandátumot érhet akkor is, ha nem nyeri meg egyéniben ezt a választókerületet. Egyébként Varju László is az 5. a DK listáján, tehát ha a pártja eléri az 5 százalékos bejutási küszöböt, akkor minden bizonnyal ő is parlamenti képviselő lesz” – tette hozzá Herczeg Sándor.

A Mi Hazánk olyan jelöltet indít el ebben a választókerületben, aki a XIII. kerületben önkormányzati képviselő, a párt megpróbál a helyi beágyazottsággal operálni ebben a választókerületben, ami egyébként nem a Mi Hazánk felségterülete, hiszen 2022-ben 5 százalék alatti eredményt ért el Újpesten – folytatta az elemző, hozzátéve: a választókerület érdekessége még, hogy itt indul Nagy Dávid is, aki a Magyar Kétfarkú Kutyapárt országos listáját vezeti.

„Varju László 2025 márciusában, pontosan egy évvel ezelőtt egy időközi választáson újra megnyerte ezt a választókerületet, és ez akkor nem volt meglepetés” – mondta az elemző, hozzátéve: „akkor úgy láttam, hogy a Fidesz nem próbálkozott mindenképpen elhódítani Varju Lászlótól ezt a választókerületet, és a Tisza nem is indult. Tehát az a győzelem, ami egyébként több mint 50 százalékos volt, ahogy egyébként 2022-ben is, nem volt meglepetés.”

Az elemző szerint most viszont teljesen más a helyzet. Varju László sokszor nyert itt, hiszen a negyedik győzelme volt 2025-ben, de ez mégsem teljesen lefutott választókerület, hiszen három olyan jelölt van, aki között ez most eldőlhet: Varju László, a DK, Zsigmond Barna Pál, a Fidesz, és Jakab Zsuzsanna, a Tisza jelöltje között.

„A többiek nyilván statisztaszerepre vannak kárhoztatva. Azzal nem lehet számolni, hogy harmadolódnak a szavazatok, de itt nem számoltunk olyan kiugróan magas eredménnyel, ami egyértelműen az egyik jelölt malmára hajtja a vizet, hanem inkább szorosabb állás alakulhat ki. Ha tippelnünk kell, akkor mivel a Fidesz itt már 2022-ben is 40 százalék alatti eredményt ért el, ebben a választókerületben az elsőség Varju László és Jakab Zsuzsanna, a Tisza jelöltje között fog eldőlni” – mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádió Csatatér című választási műsorában.