Csatatér: Dunaújvárosban hármas csata lesz, a Dunai Vasmű a fő kampánytéma az országgyűlési választáson

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a dunaújvárosi központú Fejér vármegyei 4-es egyéni választókerületben várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző értékelt.

Az induláshoz szükséges aláírásokat nyolc jelöltnek sikerült megszereznie:

Adamsky Lőrinc (Mi Hazánk)

Berényi Gábor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Hadersprung Zsuzsanna (Munkáspárt–Szolidaritás)

Jelinek Demien (független)

Kvárik Anita (Jobbik)

Mészáros Lajos (Fidesz–KDNP, ő a jelenlegi képviselő)

Nagy Ervin (Tisza Párt)

Szabó Zsolt (Demokratikus Koalíció)

A Tisza Pártnak is felajánlotta az InfoRádió, hogy a műsorban megszólaltatja jelöltjét, Nagy Ervin azonban nem kívánt élni a lehetőséggel.

Fidesz–KDNP: Mészáros Lajos

Elsőként Mészáros Lajossal, a kormánypártok jelöltjével beszélgetett az InfoRádió riportere.

„Ahhoz képest, hogy milyen válságok voltak, a Covid-válság után jött a háború okozta energiaválság, szóval mindehhez képest a kormány mindent megtett, hogy az ország lakossága ebből lehetőleg minél kevesebbet észleljen” – mondta Mészáros Lajos, hozzátéve: a kormány közben a saját politikai prioritásait is igyekezett megvalósítani. „Gondolok itt a családpolitikára, az időspolitikára, a fiatalok kedvezményeire, a lakáshoz jutási kedvezményekre, az idősek nyugdíj reálértékének megőrzésére, sőt a 13. havi meg a 14. havi nyugdíjra. A gazdaságban érdemi növekedés nem volt, ahogy egész Európában sem, ennek ellenére

a reálbérek emelkedtek, 2010 óta egymillió új munkahely jött létre, és még fejlesztések is megvalósultak itt vidéken.

Például nagyon érezhetők a kistelepüléseken a közösségi terek, az utak, a járdák, az orvosi rendelők fejlesztése. Tehát azt gondolom, hogy a kormány gondot fordított vidéken az életminőséget meghatározó lehetőségekre, hogy ne költözzenek el az emberek” – mondta.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, a képviselő-jelölt azt mondta: „2022-re csúcsosodott ki a vasmű problémája, az orosz–ukrán vezetés csődje, hiszen egymással se tudtak megegyezni. Már a bérek fizetése is elmaradt 2022 végén, aztán a kormány közbelépett, de aztán jött a háború okozta energiaválság és az energiaköltségek megnövekedése, és sajnos a korábbi fejlesztések elmaradása miatt nem volt olyan technológia a vasműben, ami lehetővé tette volna a hatékony működést. A tulajdonosok minden profitot kilapátoltak az országból, és nem fejlesztésekre fordították vissza. Ez óriási környezetszennyezést is jelentett itt Dunaújvárosban, elsősorban porterhelést. Ilyen helyzetbe csöppentem bele.”

A kérdésre, hogy milyen megoldási javaslatai vannak a problémára, Mészáros Lajos azt mondta:

„a vasműben a bérek kifizetése még két és fél éven keresztül megtörtént, ezt én nagy eredménynek érzem az én ciklusomban.

A Liberty cég kudarc volt, de annyit azért köszönhetünk neki, hogy legalább egy éve ő is fizette a béreket. Aztán a történet felszámolásba fordult, a kormány megint pénzt tett a bérfizetésekbe, és végül tavaly 2500 embert átlagban hathavi végkielégítéssel elküldtek, de azt gondolom, hogy ez még mindig humánusabb megoldás a lehetőségek határain belül, mint 2022 végén vagy 2023 elején, amikor mindenkit egyszer csak az utcára tettek, és akkor még közel 4000 emberről beszéltünk” – fogalmazott, hozzátéve: „a megoldás az lenne a Vasmű esetében, hogy egy olyan új, komoly tulajdonost találni, aki hajlandó beruházni, és ehhez eléggé tőkeerős, tehát egy olyan környezetkímélő vasgyártási technológiát és vasfeldolgozási technológiát tudna itt megvalósítani, ami biztosítja a fenntarthatóságot. Ha ez nem megy, akkor a vasmű területe nagyon jól el van látva infrastruktúrával, közművekkel, kikötővel, vasúthálózattal, ami kiválóan alkalmas ipari parki beruházásokra. Tehát vagy ez, vagy az, vagy egy vegyes megoldás valósulhat meg szerintem”.

A kérdésre, hogy véleménye szerint milyen állapotban van a társadalmi együttműködés ma Magyarországon, mennyire van párbeszéd, úgy vélekedett: „nagyon lejtmenetben van.

Szerintem még viszonylag normális párbeszéd volt a 90-es, 2000-es években, de főleg az utóbbi években a Tisza Párt megjelenésével nagyon eldurvult a közbeszéd. Ennek nagyon nagy részben a social media az oka, ahol arc és következmények nélkül lehet gyalázkodni.

Én ezt egy nagyon rossz tendenciának tartom. Fontos lenne, hogy a különböző világnézetet és világlátást képviselő pártok és politikai szervezetek normálisan tudjanak kommunikálni. Helyben sem dicsekedhetünk. Van egy ellenzéki városvezetés, akivel kezdetben nem volt túl jó a kommunikáció, de ez javult az utóbbi egy-másfél évben. Jó lenne országosan is megtalálni azokat a közös pontokat, amiben meg lehetne egyezni, de az a baj, hogy mindenki politikai tőkét akar kovácsolni a másiknak a lejáratásából. Én azért bízom a javulásban” – tette hozzá.

„A választások után én mindenképpen szeretnék együttműködni a a rivális pártok képviselőivel, akár polgármestereivel, de ehhez persze ők is kellenek. Szerintem észszerű dolgokban együtt lehetne működni, tehát nyilván vannak olyan közös érdekek, amiket meg lehetne lovagolni, és a közösen megvalósítandó pozitív célokat tartanám helyesnek” – mondta Mészáros Lajos, a kormánypártok jelöltje.

DK: Szabó Zsolt

A kormánypárti jelölt után az InfoRádió riportere a DK-s Szabó Zsolttal is interjút készített.

„Mi, dunaújvárosiak a saját bőrünkön érezzük a kormány teljesítményének a negatív hatásait, hiszen.

a mostani fideszes országgyűlési képviselő, Mészáros Lajos azt ígérte még az előző választási kampányban, hogy megmenti a Vasművet, és ennek az lett a vége, hogy 2700 ember a tűző napon állt sorba a felmondásáért, és a termelés teljes egészében megszűnt.

Szóval mi, dunaújvárosiak elmondhatjuk, hogy minket az Orbán-kormány cserben hagyott, és a regnáló fideszes országgyűlési képviselő cserben hagyta a Dunaújvárosban és a térségben élőket” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legfőbb problémának, azt mondta:

„Dunaújváros egy egészen különleges város Magyarországon, hiszen egy gyár köré épült, és van az a mondás nálunk, hogyha él a gyár, akkor él a város.

Most az a legnagyobb feladatunk, hogy egy olyan jövőt adjunk Dunaújvárosnak a mostani helyzetben, amire a városépítők, nagyszüleink, szüleink is büszkék lehetnének”.

A kérdésre, hogy milyen megoldási javaslatai vannak, azt mondta: „Dunaújvárosban hatalmas érték van, hiszen az a tudás, amivel acélt lehet gyártani, az Magyarországon csak Dunaújvárosban van meg, ezt a nagyszülők adták át a szülőknek, és a szülők adták át a fiúknak, tehát itt mindenkinek van valamilyen kapcsolata a vasgyártáshoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy

a vasgyár még elindítható, még működőképes részeit el kell indítani, emellett pedig olyan barnamezős beruházásokat kell végrehajtani, amikkel új munkahelyeket tudunk teremteni.

Hiszen ha van munkahely, az azt jelenti, hogy itt maradnak az unokák. Ha van munkahely, az azt jelenti, hogy nem az elvándorlás a legnagyobb probléma Dunaújvárosban, hanem lehet itt családot alapítani és lehet boldogulni. Én magam is kisgyerekes apuka vagyok, és azért is indulok az országgyűlési választáson, hogy egy olyan várost építsek a térségben élőkkel, ahol a gyerekemnek biztos jövője lehet” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van itthon a társadalmi együttműködés, a párbeszéd, így felelt:

„Dunaújvárosban és a térségben a Fidesz mesterségesen próbálta egymás ellen fordítani az itt élőket, hiszen egy különleges gazdasági övezettel sarcolta Dunaújvárost, és így elvett tőlünk adóforrásokat, amikből próbált visszacsepegtetni a különböző térségben levő településeknek.

De én egy dologban biztos vagyok: akkor van Dunaújváros térségének jövője, hogy ha képesek vagyunk egymással párbeszédre, képesek vagyunk együttműködni, és az itt levő problémákra képesek vagyunk közösen megoldási javaslatokat megfogalmazni. Ebben Dunaújvárosnak, mint a térség központjának vezető szerepe kell, hogy legyen, de minden itt élőre és minden településre szükség van” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a választások után, ha ő győz, azt válaszolta: „én arra készülök, hogy miután győztem, a térségben élők hangja legyek a parlamentben. Ha a saját kezünkbe vesszük a jövőnket, akkor olyan képviselőt választunk, aki tényleg az itt élők érdekeit képviseli, és egy vasmű felszámolása esetén is a pártérdekek helyett az itt élők érdekeit helyezi előre. Én a párbeszédben hiszek, és szeretnék mindenkit képviselni, azokat is, akik a szavazatukkal nem támogattak” – mondta a DK-s Szabó Zsolt képviselőjelölt az InfoRádió kérdéseire.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió és az Infostart állandó elemzője, Herczeg Sándor politológus bemutatta a Fejér vármegyei négyes választókerületben várható politikai küzdelem legérdekesebb részleteit.

„Két új település került be a Fejér megyei 4-es választókerületbe, Beloiannisz és Besnyő, a további települések ott maradtak. 2022-ben hét jelölt indult, és itt Mészáros Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyert. Ő egy helyi urológus orvos. De nem túl sokkal győzött egyébként, az előnye nagyjából ezer voks volt, vagyis 2,3 százalék, tehát nem volt ez egy olyan combos győzelem” – magyarázta a politológus, hozzátéve: „az akkori ellenfele egy összellenzéki jelölt, Kálló Gergely volt, aki ebben a választókerületben korábban már nyert időközit. Tehát

Mészáros Lajos új képviselőként nyert 2022-ben. Most megpróbálja megvédeni a mandátumát, ugyanakkor ebben a választókerületben két érdekes személyiséggel is meg kell küzdenie. Az egyik Nagy Ervin színész, aki a Tisza Párt arca már 2024, tehát Magyar Péter feltűnése óta.

Igaz, hogy nem ebben a városban él, de nyilván színészként ez nem is olyan releváns, viszont olyan országosan ismert arc, aki helyben is jelentős előnnyel tud harcolni ebben a választókerületben” – mondta Herczeg Sándor.

„Érdekes körülmény, hogy ebben a választókerületben lesz egy olyan jelölt is Szabó Zsolt, a Demokratikus Koalíció jelöltje személyében, aki Dunaújváros alpolgármestere, már többedik ciklusban.

Ő korábban a Párbeszéd országos elnökségének tagja volt, de hamar átlépett a Demokratikus Koalícióba, amikor 2024 környékén ez elég jelentős számban fordult elő ellenzéki politikusoknál. Alpolgármesterként nyilván helyi ismertségnek örvend, és népszerű is lehet, hiszen többször is megválasztották. Tehát az ő eredménye a DK országos eredményénél valószínűleg magasabb lesz ebben a választókerületben. Nem beszélve arról a tényről, hogy ő volt az egész országban az első a DK-sok közül, aki leadta az ajánlásait, tehát nyilvánvalóan élvezi a helyi ismertségéből fakadó előnyt” – tette hozzá a szakértő.

A Mi Hazánk Herczeg Sándor szerint egy nem túl ismert embert indít Adamaszky Lőrinc műszerész személyében. „Nem hinném, hogy nagymértékben bele tud szólni ebbe a kampányba. Nagyjából azt az eredményt fogja tudni hozni, amit 2022-ben a Mi Hazánk” – mondta.

A politológus szerint

„ebben a körzetben esélylatolgatásba nagyon nehéz belemenni. Több jelölt is van, aki esélyes lehet. De ha mégis meg kell saccolni, ami kicsit ködszurkálás, akkor nyilván ez a mandátum Nagy Ervin és Mészáros Lajos között tud eldőlni majd”.

Ez attól függ, hogy Szabó Zsolt milyen eredményt ér el, és mekkora lesz kettejük között a különbség, hogy hova fog billenni a mérleg nyelve. A többiek, akik még indulnak ebben a választókerületben, 1-2 százalék körüli eredményre számíthatnak – vélekedik a szakértő.

A kérdésre, hogy milyen témák dominálhatnak, mennyire lehet előtérben a Dunaferr témája és mennyire kerülhetnek központi szerepbe egyéb ügyek, a politológus azt mondta:

„vidéken egy picit mindig más a helyzet, mint Budapesten, mert sokkal inkább előjöhetnek helyi ügyek”.

Itt nem csak Dunaújváros van a választókerületben, hanem tíz egyéb település is, a kisebb falvak, községek, és fontosak tudnak lenni a helyi ügyek, főleg a munkahelyteremtés és a közlekedés, a településeket összekötő utak, a belterületi utak. E témákban sok kérdést szoktak kapni nem csak az országgyűlési képviselők és a jelöltek, hanem helyi önkormányzati képviselők is. Ha vannak kiemelt helyi ügyek, például mint itt a Dunaferr, vagy bármilyen olyan kérdés, ami dominálja egy város közéletét, akkor ezekben véleményt kell nyilvánítaniuk a mandátumra esélyes jelölteknek, mert ha nem teszik, akkor úgy fogják gondolni, hogy nem ismerik a helyi ügyeket, és akkor már nem indul előnyből.

Tehát vidéken hangsúlyosabb és fontosabb a nagypolitikánál, hogy az adott jelölt a személyén túl és a pártlogón is túl mennyire van képben a helyi ügyekben

– mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.