Csatatér: hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a budapesti 13-as számú egyéni választókerületben várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző értékelt.

A budapesti 13-as választókerület foglalja magában a XV. kerület mellett Újpest egyes részeit is.

Az induláshoz szükséges aláírásokat hat jelöltnek sikerült megszereznie.

Barkóczi Balázs (Demokratikus Koalíció, ő a jelenlegi képviselő)

Bartal András (Mi Hazánk)

Borkuti Bálint (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Körmendy Gábor Attila (Szolidaritás Pártja–Munkáspárt)

Müller Anna (Tisza Párt)

Németh Balázs (Fidesz-KDNP)

A Tisza Pártnak az InfoRádió felajánlotta, hogy megszólaltatja a jelöltjét, de a párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Németh Balázs

„Nehéz négy év volt, nemcsak itt Magyarországon, hanem egész Európában, hiszen emlékezhetünk rá, hogy 2022 februárjában robbant ki az orosz-ukrán háború, és az elmúlt négy évben Brüsszel rossz döntéseket hozott” – mondta Németh Balázs, hozzátéve: „az európaiak pénzét Ukrajnába küldik, az európai versenyképességet lerombolták, végérvényesen le akarják szakítani a földrészt az olcsó orosz energiáról, és ennek megvannak a hatásai itt Magyarországon is.

Ennek ellenére amit a nemzeti kormány vállalt, az teljesítette, sőt annál többet is. A családok, a nyugdíjasok, főként a gyermekes családok mind-mind tudtak gazdasági, anyagi szempontból is előrelépni, továbbra is több mint 4,5 millió embernek van munkája,

és ezek között az európai gazdasági viszonyok között ez bravúrnak számít. Továbbra sincsenek bevándorlók Magyarországon, ami szintén fontos, hiszen látjuk, hogy mi történik Nyugat-Európában, a nyugati nagyvárosokban, elég csak a szilveszteri eseményekre gondolnunk” – mondta.

A kérdésre, hogy a saját választókerületében mit tart a legsúlyosabb problémának, Németh Balázs úgy fogalmazott:

„Ez egy elfeledett külvárosi peremkerülete Budapestnek. Amikor idejön az ember, olyan, mintha visszarepülne az időben. Kiesik az autó kereke, az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények kritikán aluli állapotban vannak, és nincsen uszoda, miközben az összes szomszédos kerületben van.”

Így folytatta: „ez a három legfontosabb ügy, ami foglalkoztatja az itt élőket. Itt lusta baloldali brüsszeli politikusok dolgoztak országgyűlési képviselőként is, meg az önkormányzat vezetőiként is, illetve egészen pontosan nem dolgoztak. Itt szükség van lendületre, szükség van fejlődésre.

Én ezt is ígérem a választóknak, hogy idejövök, és munka, munka, munka címszóval lendületbe hozom Észak-Pestet,

és jó lesz itt élni, élmény lesz itt élni.”

A kérdésre, hogy milyen konkrét megoldási javaslatai vannak a problémák kezelésére, Németh Balázs azt mondta: „A legfontosabb javaslatom és megoldásom az, hogy dolgozni kell. Amikor legutóbb jobboldali vezetése volt a XV. kerületnek 2010–2014 között, akkor folyamatosak voltak a fejlesztések. Sőt, számtalan terv elkészült már 2014-ben, hogy milyen beruházásokra lenne szükség, és semmi nem történt az elmúlt 12 évben. Szóval a lényeg az, hogy itt dolgozni kellene, Észak-Pest nagyon jó adottságokkal rendelkező része a fővárosnak, csak egész egyszerűen meg kell fogni a munkát.”

Németh Balázs az ellenfelei kapcsán azt mondta: „úgy futunk neki a választási kampány hajrájának, hogy van egy olyan nagy ellenzéki erő, ahol a jelöltek nem nyilatkozhatnak, nem beszélhetnek. Itt Észak-Pesten például a tiszás jelöltet meg tudom számolni egy kezemen, hogy hányszor lehetett látni az utcán. Nem ad választ a háborúval, a bevándorlással, az orosz energiaforrásokkal kapcsolatos kérdésekre. Semmi olyan ügyben nem lehet meghallgatni a véleményét, ami fontos lenne a következő négy év szempontjából Magyarország sorsa és az észak-pestiek sorsa miatt is. Tehát ha azt kérdezzük, hogy milyen állapotban futunk neki ennek a kampánynak, és milyen állapotban van a közbeszéd, akkor nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy nem lehet normális politikai vitákat, eszmecserét folytatni, mert az ellenzéki oldalon lévők le vannak tiltva a nyilatkozatról.”

Arról, hogy győzelme esetén milyen együttműködést tervez a rivális pártok megválasztott képviselőivel, polgármestereivel, Németh Balázs azt mondta: „egyértelmű, hogy figyelembe kell venni az Észak-Pesten élők érdekeit, és mivel az önkormányzati választás csak 2029-ben lesz, jó eséllyel 2029-ig marad a DK-s, a baloldali vezetés a XV. kerületben, illetve a IV. kerületben is, hiszen annak egy része is a választókerületbe tartozik. Természetesen szükségszerű lesz az együttműködés, és várom is, nekem nincs semmiféle problémám más pártok politikusaival akkor, ha hajlandók lesznek dolgozni, és az itt élők érdekeit figyelembe véve tevékenykedni.”

A DK jelöltje, Barkóczi Balázs

„Szerintem ez a válság és a bizonytalanság ciklusa volt. A kormány egyértelműen a sikerpropagandára rendezkedett be, miközben az ország egyre nehezebb helyzetbe került” – mondta az ellenzéki képviselő, hozzátéve: rekordmagas volt az infláció. „Nem mindenben jó, hogy ha európai csúcstartó az ember vagy egy kormányzat, hát ez a kormány az inflációban az volt. Ennek az árát nyilvánvalóan a magyar emberek és a lakosság fizette meg. A gazdasági problémákat próbálta különböző trükkökkel, árstopokkal elrejteni, ami csak üres polcokat és drágulást hozott maga után” – fogalmazott.

Barkóczi Balázs szerint végignézve a különböző közszolgáltatásokon, vehetjük például az oktatás helyzetét a státusztörvény bevezetése körül. „Egy óriási tiltakozó hullám indult meg, és azt látjuk, hogy egyre több az elvándorló pedagógus,

a jövő generációját inkább az oktatás védené a fideszes propaganda helyett. De ez a kormány már nyilvánvalóan képtelen arra, és nincs is meg benne az akarat, hogy megreformálja a közoktatást. Az egészségügyben hosszabbodtak a várólisták, egyre inkább túlterheltek a kórházak, egyre több szakember hiányzik.

Nem történtek meg a szükséges strukturális reformok. Én azt látom, hogy az elmúlt négy évben ez a rendszer már elég erősen a túlélésre rendezkedett be. Milliárdokat, sőt százmilliárdokat költöttek propagandára, miközben a közszolgáltatások forráshiányosak voltak, nem jöttek meg az EU-s pénzek, ami szintén a magyar emberek, vállalkozások és önkormányzatok zsebéből hiányzik. Az átláthatóság helyett pedig zárt döntések jellemezték, és közpénzből finanszírozott és felépített oligarchák. Szerintem az elmúlt négy év mérlege az, hogy egyre több lett a propaganda, a társadalom részéről egyre kevesebb a bizalom, és egyre csak súlyosbodnak a megoldatlan problémák.”

A kérdésre, hogy a saját választókerületében mit tart a legsúlyosabb gondnak, így felelt: „ami az egész országra jellemző, vagyis a lakhatási válságot. Az önkormányzati jogokat egyre inkább megnyirbálják. És nyilvánvalóan az egészségügyet.

Az én választókerületemben ez a kormány az elmúlt 15 évben két kórházat is bezárt, az Árpád kórházat azóta már el is adta, a Károlyi Sándor Kórházban pedig az aktív betegek ellátását felfüggesztette.

Emellett még a közlekedési problémákat: nekünk ez, mint külső kerület az M3-as bevezetőjénél jelent nagyobb problémát, és erre kellene hosszú távú megoldásokat biztosítani.”

A kérdésre, hogy milyen konkrét megoldási javaslatai vannak a problémákra, így felelt:

a lakhatási válságra egyértelműen a Panelprogram Plusz lenne a megoldás. Mint mondta, a mostani kormány 2010-ben felfüggesztette a panelprogramot.

„Mi ezt újraindítanánk uniós forrásokkal, kiterjesztve régi építésű társasházakra és családi házakra is. Emellett vissza kell adni az önkormányzatok építéshatósági jogait. Pont az én választókerületemben több olyan kormányzatilag kiemelt beruházás is elkezdett megvalósulni, ami élesen szembemegy az itt lakók érdekeivel.

Az új észak-pesti kórházra a tervek nagyon régóta megvannak, ez egy 230 aktív ágyas, teljesen zöldmezős beruházás lenne, amihez eddig csak a pénz és a kormányzati akarat hiányzott, de mind a két önkormányzat, tehát a XV. kerület és Újpest önkormányzata partner lenne ebben.

A közlekedésben pedig egyértelműen kell egy nagyon átfogó sínfelújítás és kábelfelújítási program a 14-es és a 69-es villamosok vonalán, a gyors villamoshálózatot ki kéne végre vezetni Újpalotára, illetve az M3-as mellett ki kellene alakítani a régi termőföldek kisajátításával P+R parkolókat, és inkább a tömegközlekedés felé terelni a városra rázúduló forgalmat.”

A képviselő szerint teljesen elkeserítő állapotban van a társadalmi együttműködés, a párbeszéd. „A két nagy párt ebben egymással versenyez, hogy a kicsiket, azokat, akik már megalakulásuk óta a fideszes önkényuralom ellen küzdenek, hogyan tudják minél jobban lejáratni. De én azt hiszem, hogy aki azok ellen küzd és azokat gyalázza a legjobban, akik világéletükben az önkényuralom ellen küzdöttek, azok maguk is önkényuralmat akarnak. Nem fogjuk engedni, hogy újabb egyszemélyi teljhatalom váltsa az eddig meglévő egypárti kétharmadot, és ebben a Demokratikus Koalíció lesz véleményünk szerint a mérleg nyelve” – mondta Barkóczi Balázs, aki hangsúlyozta: ha nyer, bárkivel együttműködik, akinek a jogállamiság fontos, és aki partner ebben az együttműködésben, majd hozzátette:

„én úgy gondolom, hogy a közös feladatunk ellenzékiként az, hogy a magyar miniszterelnököt végre ne Orbán Viktornak hívják.”

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió Herczeg Sándor politológust arra kérte, hogy mutassa be a budapesti 13-as egyéni választókerületben várható politikai küzdelem legérdekesebb részeit.

Mint elmondta, Budapesten szerinte minden választókerület izgalmas, hiszen már 2022-ben is itt születtek a legszorosabb eredmények. Ez a 13-as körzet különösen is az, hiszen most hat jelölt sorakozott fel. Itt ellenzéki győzelem született 2022-ben. Barkóczi Balázs nyerte ezt a választókerületet, nem is olyan kicsi különbséggel, majdnem 3 százalékkal sikerült győznie. Most viszont átalakult a helyzet, hiszen belépett a Tisza Párt mint legnagyobb ellenzéki erő, de Barkóczi Balázs nyilván megpróbálja megvédeni a mandátumát. A tiszás ellenfele Müller Anna, aki egy helyi gimnáziumban tanít.

A választókerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota, Káposztásmegyer és a IV. kerület egy részét is magában foglalja.

„Müller Anna és Barkóczi Balázs mellett Németh Balázs indul, aki arcról nagyon ismert országos szinten is, hiszen a Híradó műsorvezetője volt, ő indul a Fidesz–KDNP színeiben. Gyakorlatilag hármuk közül lesz az, aki majd a mandátumot el fogja nyerni” –

mondta a politológus. A Mi Hazánk egy olyan jelöltet indít ebben a választókerületben, aki nem csupán XV. kerületi önkormányzati képviselő, tehát helyben valószínűleg az átlagosnál azért ismertebb, hanem van egy olyan projektje, amit már évek óta visz: a Bűnvadászok saját autóval, saját csapattal rendelkező projekt, ami a YouTube-on elég nagy nézettséget hoz. „Ez országos ismertségnek nagyon erős, de majd meglátjuk, hogy mit hozhat ez neki a 13-as választókerületben” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy melyek lehetnek a fő témák a kampány hajrájában, a szakértő azt mondta: nyilván megvannak minden választókerületnek a sajátos problémái, de azért majdnem minden választókerületben

a helyi problémák kisebb eséllyel és súllyal esnek latba, mint az országos, globális problémák. Általában minden párt ugyanarra a taktikára vagy panelmondatokra fűzi fel az egész kampányát,

ezt lehet látni. Főleg Budapesten sokkal többet jelent, hogy ki milyen pártszínekben indul, mint vidéken vagy egy kisközségben, ahol ott él, vagy többet „látszódik” a helyi képviselő. Tehát az általános országos kampány fogja rányomni a bélyegét szerintem ebben a választókerületben is az egész történetre, amit választásnak hívunk – mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.