Csatatér: nyolc jelölt van az egyik szoros miskolci körzetben, ami összezavarja az esélyeket a választásokon

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében várható politikai csatáról készült összeállítás.
Ez a választókerület Miskolc nyugati felét és további öt települést foglal magába. Itt négy éve a Fidesz–KDNP akkori jelöltje, Kiss János győzött, alig egy százalékkal megelőzve összellenzéki kihívóját.
Az induláshoz szükséges ajánlásokat nyolc jelölt tudta összegyűjteni:
- Blau Virág (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
- Czipa András (Tisza Párt)
- Dohány András (független)
- Gyapjas Sándor (Szolidaritás–Munkáspárt)
- Hollósy András (Fidesz–KDNP)
- Kovács Imre István (Jobbik)
- Mokrai Mihály (Demokratikus Koalíció)
- Pakusza Zoltán (Mi Hazánk)
A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.
A Fidesz–KDNP jelöltje, Hollósy András
Elsőként Hollósy Andrással, a Fidesz–KDNP jelöltjével beszélgetett az InfoRádió riportere, és a kormány ebben a választási ciklusban nyújtott teljesítményéről szólt az első kérdés.
„A kormány teljesítménye nemcsak Magyarországon, hanem európai szinten is példaértékű, hiszen a családok, az idősek, a fiatalok, a pályakezdők támogatása, az első lakáshoz jutás támogatása mind-mind olyan lehetőség a teljes társadalom számára, ami egész Európában és szinte majdnem hogy világszinten is egyedülálló” – mondta a fideszes politikus, aki szerint az, hogy az édesanyák adómentességet kapnak, hogy segítsék a gyermekeiket, világszinten is egyedülálló.
„Ezek azok az intézkedések, amelyek elsősorban a magyar emberek védelmében történtek, és
nem a cégek, vagy más nyugat-európai és egyéb elitek kiszolgálására törekedett a kormány az elmúlt időszakban, hanem arra, hogy mindent hazai kézben tudva, elsődlegesen a magyar embereknek tudjon segíteni.
Ez szerintem példás” – mondta Hollósy András.
A kérdésre, hogy mit tart a körzetében a legsúlyosabb problémának, azt mondta:„a választókerületemben, amihez elsősorban Miskolc nyugati városrésze és Diósgyőr tartozik, mindig is fontos volt a közrend és a közbiztonság kérdése. Csak akkor tudunk fejlődni, fejleszteni, ha rend van. És a rend velejárója a béke is. Ez nemcsak Magyarország és Európa viszonylatában, hanem Miskolc szempontjából is rendkívül fontos” – fogalmazott a képviselőjelölt. Hozzátette: „nagyon sokat fogunk tenni annak érdekében, hogy megerősítsük a közbiztonságot és a közrendet Miskolcon. Nemrég átadtunk egy új rendőrőrsöt Diósgyőr központjában, ahol megerősített járőrszolgálat lesz majd a következő időszakban. Ezen felül arra is törekszünk, hogy megerősítsük a rendőri, majd pedig a rendész jelenlétet is ebben a városrészben.
Magyarországon először, több mint tíz évvel ezelőtt Miskolcon jelentettük be az úgynevezett körzeti rendszert, vagyis a seriffrendszert.
Ez a rendszer tovább fog működni, és több önkormányzati választókörzetnek is lesz egy állandó, napi 8-10 órában elérhető körzeti rendésze, akivel meg lehet beszélni az ügyes-bajos dolgaikat” – mondta Hollósy András.
„Ezen a területen található Magyarország legnagyobb szegregátuma, a Lyukóvölgy, mintegy 4000 halmozottan hátrányos helyzetű emberrel. Nagyon fontos, hogy az itt élő embereknek segítsünk a felzárkóztatásban, programokat indítsunk, ugyanakkor fenntartsuk a rendet is.
A közösségi közlekedést támogatni kell, és a védelmét is el kell hogy lássuk, ezért vezettük be többek között a járatseriff, vagyis járatkísérő szolgálatot, ami az elmúlt időszakban nagyon jól vizsgázott” – mondta a politikus, aki úgy véli: „nagyon fontos, hogy a rendőrség mellett a miskolci önkormányzati rendészetet is támogassuk, ezért a városi költségebevetésben több mint 170 millió forinttal erősítjük ezt a metódust”.
Hangsúlyozta: országosan pedig a kormány támogatásával szeretnék tovább erősíteni a miskolciak tényleges és szubjektív biztonságérzetét is, ezért több úgynevezett rendészeti alközpontot szeretnének majd létrehozni. „Ezen felül pedig szeretnénk a polgárőrséget helyben is támogatni minél jobban, hatékonyabban és minél minőségibb eszközökkel, ahogy tettük az elmúlt időszakban is” – tette hozzá.
A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, párbeszéd ma Magyarországon, azt mondta: „sajnos a közéletben, elsősorban a közösségi médiafelületeken látható, hogy olyan agresszív, gyűlöletkeltő magatartás van a másik oldalról, tehát a magyar kormány ellenzéke oldaláról, ami sajnos legyűrűzik a társadalomba, ezt mélységesen el kell ítélni” – fogalmazott, hozzátéve: „most a konszolidált, higgadt hangnemnek van az ideje, nem pedig a hergelésnek és a gyűlöletkeltésnek, és a higgadt, nyugodt és hosszú távon is kiszámítható hangnemet szertnénk továbbvinni. Ez szerintem a legfontosabb, hiszen békére, biztonságra van szükség, mi vagyunk a biztos választás” – mondta.
A kérdésre, hogy győzelme esetén tervez-e együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, azt mondta: a győzelem mindenki győzelme lesz, hiszen mindenkit képviselni kell, függetlenül attól, kire tette le a voksát. „Hogy fejlődjön a városrész, én kész vagyok jobbkezet nyújtani, ha ők elfogadják. Például azon is fogok dolgozni, hogy egy olyan bevásárlóközpontot, bevásárlóudvart tudjunk megvalósítani ebben a városrészben, ami már régi hiátusa az itt élőknek, és bízom benne, ebben számíthatok majd az ellenfeleim támogatására is” – mondta Hollósy András, a Fidesz–KDNP jelöltje az InfoRádióban.
A Mi Hazánk jelöltje, Pakusza Zoltán
„A kormány teljesítménye az elmúlt ciklusban jelentősen romlott, és nem is az a lényeg, hogy én mit gondolok róla, hanem hogy mit mutatnak a tények” – mondta a Mi Hazánk jelöltje, hozzátéve:
„az ipari termelés zuhant, a termékenységi ráta csökkent, azaz egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon, a közbiztonság is romlik, és áramlanak Magyarországra a vendégmunkások”.
Ezek nagyon komoly problémák, és nyilván a borsodi választókörzetet is érintik – mondta, hozzátéve: „megkerülhetetlen az eddigi helyi képviselő, Kiss János tevékenysége, amiről nekem egy Gárdonyi-regény címe jut az eszembe, és nem az Egri csillagok, hanem A láthatatlan ember” – fogalmazott. A Mi Hazánk jelöltje szerint a fideszes képviselőnek rengeteg ígérete volt, többek között például egy bevásárlóközpont építése Diósgyőrben, vagy a Perecesi út felújítása.
„Igazából semmi sem valósult meg ezen ígéretekből, pedig a Perecesi út felújításával kapcsolatban írtam neki többször is levelet, amikre nem válaszolt. Ez egy több százmillió forintos beruházás, 800 millió forint fölött van valószínűleg a végösszege, és nyilván az önkormányzat képviselői keretből ez nem megvalósítható, hiszen az nyolcmillió forint per év” – fogalmazott.
A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, azt mondta: „az egyik a közbiztonság kérdése, és itt nemcsak a szubjektív biztonságérzetre gondolok, hanem arra is, amivel talán Magyarországon a magyarországi pártok közül csak a Mi Hazánk Mozgalom foglalkozik:
vannak olyan településrészek, ahol az emberek félnek attól, hogy ki fogja megvásárolni a szomszéd ingatlant, nem-e fog beköltözni melléjük vagy 2-3 házzal arrébb egy olyan nagy létszámú család, amelyik képtelen betartani a közösségi együttélés szabályait,
és ekkor egyrészt az életük minősége pokollá fog változni, másrészt az ingatlanjaik értéke felére, harmadára esik vissza. Ez egy nagyon komoly probléma” – mondta a képviselőjelölt, aki szerint „Miskolcon már vannak no-go zóna jellegű területek, ahol egyre több a bűncselekmény. A másik nagyon fontos kérdés, az infrastruktúra: az utak, a vízhálózat, vízvezeték-hálózat állapota, ami szintén komoly gond. A harmadik gond pedig az alacsony bérek, ami Miskolcon az elvándorlás egyik alapja. És nyilván
az elvándorlás mellett sajnos folyamatosan jönnek a vendégmunkások is, tehát kvázi egy lassú népességcsere indult el Miskolcon”
– mondta a Mi Hazánk képviselőjelöltje.
A kérdésre, hogy milyen javaslatai vannak a problémák megoldására, azt mondta: „a Mi Hazánk Mozgalomnak nem csak javaslatai vannak, hanem referenciáik is. A közbiztonság tekintetében a Bűnvadászok, amely egy országos tevékenységű csoport, és egyre népszerűbb.”
„A Mi Hazánk Mozgalom nemcsak beszél a rendteremtésről, hanem igyekszünk is részt venni benne. Jómagam önkormányzati képviselőként is rengeteget foglalkozom ezzel a kérdéssel. Ha valaki visszanézi az eddigi politikai életemet, akkor látja, hogy folyamatosan igyekszem ott lenni terepen. Első kézből kapok információkat a polgárőröktől, a rendészektől. Nagyon sokszor elkísérem őket a bejárásaikra, és ha a lakosok jelzik, hol van probléma, akkor akár személyesen is megmutatom a hatóság embereinek. Most ősszel például áramtolvajt, vagy körözött személyt is sikerült a polgárőrök segítségével rendőrkézre juttatni” – mondta Pakusza Zoltán, aki szerint a politikusoknak ilyen szempontból is jelentős a szerepük. Hozzátette: „folyamatosan mondom, hogy Miskolcon ne lehessen kiadni a lakcímkártyákat úgymond fáskamrákba, mert azt gondolom, hogy ez is a »lyukósodás« folyamatának az egyik melegágya, és ha valahol elindulnak ezek a folyamatok, akkor borzasztóan nehéz megállítani.”
A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, párbeszéd ma Magyarországon, azt mondta:
„borzasztó rossz állapotban van a közbeszéd, teljesen megszűntek a politika szakmai viták, alapvetően sárdobálásból áll a politika”.
„A mozgalmunk a miniszterelnöki vitához kötné a választásokon való szereplést, és nyilván tudnánk támogatni a jelöltek közötti vitákat is” – tette hozzá. A kérdésre, hogy győzelme esetén tervez-e együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, úgy válaszolt: „egy megválasztott képviselőnek kutyakötelessége mindenkivel együttműködni”.
„Az eddigi politikai pályám során soha nem néztem, hogy melyik választó kire szavazott. Ha bárki bármilyen problémával megkeres, akkor igyekszem segíteni, és azokat a javaslatokat, amelyek jók a nemzet számára, azokat tudom támogatni. Én azt gondolom, hogy rám mindenki számíthat a választókörzetben” – mondta Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk képviselőjelöltje az InfoRádióban.
Herczeg Sándor politológus
Az InfoRádió állandó elemzője, Herczeg Sándor politológus elmondta, Miskolc mindegyik választókerülete érdekes eredményeket hozhat. A 2. választókerület nem változott 2022 óta, és akkor Kiss János nyert a Fidesz–KDNP jelöltjeként, de
rendkívül szoros volt a választási eredmény, hiszen kevesebb mint 500 voks döntött, ez éppen valamivel haladta meg az 1 százalékot.
„Akkor az ellenzéki pártszövetség jelöltje Varga László volt, egy akkori országgyűlési képviselő, ő lett a második, és a harmadik az a Pakusza Zoltán, aki most is a Mi Hazánk jelöltje. Ő az egyetlen, aki újraindul ebben a választókerületben Miskolcon, hiszen a Fidesznek is új jelöltje van, mégpedig Hollósy András, aki Miskolc alpolgármestere, és a helyi közélet szereplője is” – tette hozzá a politológus.
„Pakusza Zoltánról tudni kell, hogy ő a Mi Hazánk országos alelnöke, és viszonylag előkelő helyen szerepel a párt országos listáján, ő a nyolcadik, ami átlag fölötti szereplésnél akár mandátumot is érhet. Ő 2022-ben az országos átlag fölött teljesített Miskolcon, hiszen 8,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy helyben ő is ismert jelölt, ami nem véletlen, hiszen önkormányzati képviselőként is dolgozik, és a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltje is volt a Mi Hazánknak. Ott viszont már gyengébben szerepelt, elmaradt a 7 százaléktól” – mondta Herczeg Sándor.
A DK Mokrai Mihály önkormányzati képviselőt indítja, így az országos listát is állító pártok arra törekedtek, hogy olyasvalakit indítsanak a választókerületben, aki a helyi politikai életnek valamilyen szempontból szereplője – mondta, majd hozzátette: „Ez alól kivétel a Tisza Párt, melynek jelöltje Czipa András, aki egy akkreditált európai parlamenti asszisztens, tehát valószínűleg a Tisza EP-frakciója körül dolgozott eddig. Ő csak 177. az országos listán, ami azt jelenti, hogy ha egyéniben nem nyer mandátumot, akkor az országos listáról nem fog bekerülni.”
2022-ben hét jelölt volt, most viszont nyolc lesz. Ebben a választókerületben a kispártok jelöltjei talán egy picit beleszólhatnak az eredménybe, hiszen szoros eredményre lehet számítani”
– mondta a politológus, hozzátéve: indul egy független jelölt is, Dohány András, akiről nem nagyon lehet tudni, hány százalékot ér el. „Van még itt a Munkáspártnak is jelöltje, ebben a választókerületben a Jobbik is össze tudta szedni az 500 érvényes ajánlását, és még a Kutyapárt is ringbe száll, így aztán nagyon sokféle eredmény kialakulhat” – fogalmazott.
„Ha megnézzük a jelölteket, a helyi beágyazottságukat és az országos tendenciákat, akkor
arra lehet számolni, hogy ez a választás Hollósy András és Czipa András között fog eldőlni, tehát a Fidesz és a Tisza jelöltje között.
A kérdés az az, hogy a miskolci választók mennyire az országos politikai vonalat, vagy mennyire a helyi beágyazottságot követik” – vélekedett Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.