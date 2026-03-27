Csatatér: nyolc jelölt van az egyik szoros miskolci körzetben, ami összezavarja az esélyeket a választásokon

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében várható politikai csatáról készült összeállítás.

Ez a választókerület Miskolc nyugati felét és további öt települést foglal magába. Itt négy éve a Fidesz–KDNP akkori jelöltje, Kiss János győzött, alig egy százalékkal megelőzve összellenzéki kihívóját.

Az induláshoz szükséges ajánlásokat nyolc jelölt tudta összegyűjteni:

Blau Virág (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Czipa András (Tisza Párt)

Dohány András (független)

Gyapjas Sándor (Szolidaritás–Munkáspárt)

Hollósy András (Fidesz–KDNP)

Kovács Imre István (Jobbik)

Mokrai Mihály (Demokratikus Koalíció)

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk)

A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Hollósy András

Elsőként Hollósy Andrással, a Fidesz–KDNP jelöltjével beszélgetett az InfoRádió riportere, és a kormány ebben a választási ciklusban nyújtott teljesítményéről szólt az első kérdés.

„A kormány teljesítménye nemcsak Magyarországon, hanem európai szinten is példaértékű, hiszen a családok, az idősek, a fiatalok, a pályakezdők támogatása, az első lakáshoz jutás támogatása mind-mind olyan lehetőség a teljes társadalom számára, ami egész Európában és szinte majdnem hogy világszinten is egyedülálló” – mondta a fideszes politikus, aki szerint az, hogy az édesanyák adómentességet kapnak, hogy segítsék a gyermekeiket, világszinten is egyedülálló.

„Ezek azok az intézkedések, amelyek elsősorban a magyar emberek védelmében történtek, és

nem a cégek, vagy más nyugat-európai és egyéb elitek kiszolgálására törekedett a kormány az elmúlt időszakban, hanem arra, hogy mindent hazai kézben tudva, elsődlegesen a magyar embereknek tudjon segíteni.

Ez szerintem példás” – mondta Hollósy András.

A kérdésre, hogy mit tart a körzetében a legsúlyosabb problémának, azt mondta:„a választókerületemben, amihez elsősorban Miskolc nyugati városrésze és Diósgyőr tartozik, mindig is fontos volt a közrend és a közbiztonság kérdése. Csak akkor tudunk fejlődni, fejleszteni, ha rend van. És a rend velejárója a béke is. Ez nemcsak Magyarország és Európa viszonylatában, hanem Miskolc szempontjából is rendkívül fontos” – fogalmazott a képviselőjelölt. Hozzátette: „nagyon sokat fogunk tenni annak érdekében, hogy megerősítsük a közbiztonságot és a közrendet Miskolcon. Nemrég átadtunk egy új rendőrőrsöt Diósgyőr központjában, ahol megerősített járőrszolgálat lesz majd a következő időszakban. Ezen felül arra is törekszünk, hogy megerősítsük a rendőri, majd pedig a rendész jelenlétet is ebben a városrészben.

Magyarországon először, több mint tíz évvel ezelőtt Miskolcon jelentettük be az úgynevezett körzeti rendszert, vagyis a seriffrendszert.

Ez a rendszer tovább fog működni, és több önkormányzati választókörzetnek is lesz egy állandó, napi 8-10 órában elérhető körzeti rendésze, akivel meg lehet beszélni az ügyes-bajos dolgaikat” – mondta Hollósy András.

„Ezen a területen található Magyarország legnagyobb szegregátuma, a Lyukóvölgy, mintegy 4000 halmozottan hátrányos helyzetű emberrel. Nagyon fontos, hogy az itt élő embereknek segítsünk a felzárkóztatásban, programokat indítsunk, ugyanakkor fenntartsuk a rendet is.

A közösségi közlekedést támogatni kell, és a védelmét is el kell hogy lássuk, ezért vezettük be többek között a járatseriff, vagyis járatkísérő szolgálatot, ami az elmúlt időszakban nagyon jól vizsgázott” – mondta a politikus, aki úgy véli: „nagyon fontos, hogy a rendőrség mellett a miskolci önkormányzati rendészetet is támogassuk, ezért a városi költségebevetésben több mint 170 millió forinttal erősítjük ezt a metódust”.

Hangsúlyozta: országosan pedig a kormány támogatásával szeretnék tovább erősíteni a miskolciak tényleges és szubjektív biztonságérzetét is, ezért több úgynevezett rendészeti alközpontot szeretnének majd létrehozni. „Ezen felül pedig szeretnénk a polgárőrséget helyben is támogatni minél jobban, hatékonyabban és minél minőségibb eszközökkel, ahogy tettük az elmúlt időszakban is” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, párbeszéd ma Magyarországon, azt mondta: „sajnos a közéletben, elsősorban a közösségi médiafelületeken látható, hogy olyan agresszív, gyűlöletkeltő magatartás van a másik oldalról, tehát a magyar kormány ellenzéke oldaláról, ami sajnos legyűrűzik a társadalomba, ezt mélységesen el kell ítélni” – fogalmazott, hozzátéve: „most a konszolidált, higgadt hangnemnek van az ideje, nem pedig a hergelésnek és a gyűlöletkeltésnek, és a higgadt, nyugodt és hosszú távon is kiszámítható hangnemet szertnénk továbbvinni. Ez szerintem a legfontosabb, hiszen békére, biztonságra van szükség, mi vagyunk a biztos választás” – mondta.

A kérdésre, hogy győzelme esetén tervez-e együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, azt mondta: a győzelem mindenki győzelme lesz, hiszen mindenkit képviselni kell, függetlenül attól, kire tette le a voksát. „Hogy fejlődjön a városrész, én kész vagyok jobbkezet nyújtani, ha ők elfogadják. Például azon is fogok dolgozni, hogy egy olyan bevásárlóközpontot, bevásárlóudvart tudjunk megvalósítani ebben a városrészben, ami már régi hiátusa az itt élőknek, és bízom benne, ebben számíthatok majd az ellenfeleim támogatására is” – mondta Hollósy András, a Fidesz–KDNP jelöltje az InfoRádióban.

A Mi Hazánk jelöltje, Pakusza Zoltán

„A kormány teljesítménye az elmúlt ciklusban jelentősen romlott, és nem is az a lényeg, hogy én mit gondolok róla, hanem hogy mit mutatnak a tények” – mondta a Mi Hazánk jelöltje, hozzátéve:

„az ipari termelés zuhant, a termékenységi ráta csökkent, azaz egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon, a közbiztonság is romlik, és áramlanak Magyarországra a vendégmunkások”.

Ezek nagyon komoly problémák, és nyilván a borsodi választókörzetet is érintik – mondta, hozzátéve: „megkerülhetetlen az eddigi helyi képviselő, Kiss János tevékenysége, amiről nekem egy Gárdonyi-regény címe jut az eszembe, és nem az Egri csillagok, hanem A láthatatlan ember” – fogalmazott. A Mi Hazánk jelöltje szerint a fideszes képviselőnek rengeteg ígérete volt, többek között például egy bevásárlóközpont építése Diósgyőrben, vagy a Perecesi út felújítása.

„Igazából semmi sem valósult meg ezen ígéretekből, pedig a Perecesi út felújításával kapcsolatban írtam neki többször is levelet, amikre nem válaszolt. Ez egy több százmillió forintos beruházás, 800 millió forint fölött van valószínűleg a végösszege, és nyilván az önkormányzat képviselői keretből ez nem megvalósítható, hiszen az nyolcmillió forint per év” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, azt mondta: „az egyik a közbiztonság kérdése, és itt nemcsak a szubjektív biztonságérzetre gondolok, hanem arra is, amivel talán Magyarországon a magyarországi pártok közül csak a Mi Hazánk Mozgalom foglalkozik:

vannak olyan településrészek, ahol az emberek félnek attól, hogy ki fogja megvásárolni a szomszéd ingatlant, nem-e fog beköltözni melléjük vagy 2-3 házzal arrébb egy olyan nagy létszámú család, amelyik képtelen betartani a közösségi együttélés szabályait,

és ekkor egyrészt az életük minősége pokollá fog változni, másrészt az ingatlanjaik értéke felére, harmadára esik vissza. Ez egy nagyon komoly probléma” – mondta a képviselőjelölt, aki szerint „Miskolcon már vannak no-go zóna jellegű területek, ahol egyre több a bűncselekmény. A másik nagyon fontos kérdés, az infrastruktúra: az utak, a vízhálózat, vízvezeték-hálózat állapota, ami szintén komoly gond. A harmadik gond pedig az alacsony bérek, ami Miskolcon az elvándorlás egyik alapja. És nyilván

az elvándorlás mellett sajnos folyamatosan jönnek a vendégmunkások is, tehát kvázi egy lassú népességcsere indult el Miskolcon”

– mondta a Mi Hazánk képviselőjelöltje.

A kérdésre, hogy milyen javaslatai vannak a problémák megoldására, azt mondta: „a Mi Hazánk Mozgalomnak nem csak javaslatai vannak, hanem referenciáik is. A közbiztonság tekintetében a Bűnvadászok, amely egy országos tevékenységű csoport, és egyre népszerűbb.”

„A Mi Hazánk Mozgalom nemcsak beszél a rendteremtésről, hanem igyekszünk is részt venni benne. Jómagam önkormányzati képviselőként is rengeteget foglalkozom ezzel a kérdéssel. Ha valaki visszanézi az eddigi politikai életemet, akkor látja, hogy folyamatosan igyekszem ott lenni terepen. Első kézből kapok információkat a polgárőröktől, a rendészektől. Nagyon sokszor elkísérem őket a bejárásaikra, és ha a lakosok jelzik, hol van probléma, akkor akár személyesen is megmutatom a hatóság embereinek. Most ősszel például áramtolvajt, vagy körözött személyt is sikerült a polgárőrök segítségével rendőrkézre juttatni” – mondta Pakusza Zoltán, aki szerint a politikusoknak ilyen szempontból is jelentős a szerepük. Hozzátette: „folyamatosan mondom, hogy Miskolcon ne lehessen kiadni a lakcímkártyákat úgymond fáskamrákba, mert azt gondolom, hogy ez is a »lyukósodás« folyamatának az egyik melegágya, és ha valahol elindulnak ezek a folyamatok, akkor borzasztóan nehéz megállítani.”

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, párbeszéd ma Magyarországon, azt mondta:

„borzasztó rossz állapotban van a közbeszéd, teljesen megszűntek a politika szakmai viták, alapvetően sárdobálásból áll a politika”.

„A mozgalmunk a miniszterelnöki vitához kötné a választásokon való szereplést, és nyilván tudnánk támogatni a jelöltek közötti vitákat is” – tette hozzá. A kérdésre, hogy győzelme esetén tervez-e együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, úgy válaszolt: „egy megválasztott képviselőnek kutyakötelessége mindenkivel együttműködni”.

„Az eddigi politikai pályám során soha nem néztem, hogy melyik választó kire szavazott. Ha bárki bármilyen problémával megkeres, akkor igyekszem segíteni, és azokat a javaslatokat, amelyek jók a nemzet számára, azokat tudom támogatni. Én azt gondolom, hogy rám mindenki számíthat a választókörzetben” – mondta Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk képviselőjelöltje az InfoRádióban.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió állandó elemzője, Herczeg Sándor politológus elmondta, Miskolc mindegyik választókerülete érdekes eredményeket hozhat. A 2. választókerület nem változott 2022 óta, és akkor Kiss János nyert a Fidesz–KDNP jelöltjeként, de

rendkívül szoros volt a választási eredmény, hiszen kevesebb mint 500 voks döntött, ez éppen valamivel haladta meg az 1 százalékot.

„Akkor az ellenzéki pártszövetség jelöltje Varga László volt, egy akkori országgyűlési képviselő, ő lett a második, és a harmadik az a Pakusza Zoltán, aki most is a Mi Hazánk jelöltje. Ő az egyetlen, aki újraindul ebben a választókerületben Miskolcon, hiszen a Fidesznek is új jelöltje van, mégpedig Hollósy András, aki Miskolc alpolgármestere, és a helyi közélet szereplője is” – tette hozzá a politológus.

„Pakusza Zoltánról tudni kell, hogy ő a Mi Hazánk országos alelnöke, és viszonylag előkelő helyen szerepel a párt országos listáján, ő a nyolcadik, ami átlag fölötti szereplésnél akár mandátumot is érhet. Ő 2022-ben az országos átlag fölött teljesített Miskolcon, hiszen 8,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy helyben ő is ismert jelölt, ami nem véletlen, hiszen önkormányzati képviselőként is dolgozik, és a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltje is volt a Mi Hazánknak. Ott viszont már gyengébben szerepelt, elmaradt a 7 százaléktól” – mondta Herczeg Sándor.

A DK Mokrai Mihály önkormányzati képviselőt indítja, így az országos listát is állító pártok arra törekedtek, hogy olyasvalakit indítsanak a választókerületben, aki a helyi politikai életnek valamilyen szempontból szereplője – mondta, majd hozzátette: „Ez alól kivétel a Tisza Párt, melynek jelöltje Czipa András, aki egy akkreditált európai parlamenti asszisztens, tehát valószínűleg a Tisza EP-frakciója körül dolgozott eddig. Ő csak 177. az országos listán, ami azt jelenti, hogy ha egyéniben nem nyer mandátumot, akkor az országos listáról nem fog bekerülni.”

2022-ben hét jelölt volt, most viszont nyolc lesz. Ebben a választókerületben a kispártok jelöltjei talán egy picit beleszólhatnak az eredménybe, hiszen szoros eredményre lehet számítani”

– mondta a politológus, hozzátéve: indul egy független jelölt is, Dohány András, akiről nem nagyon lehet tudni, hány százalékot ér el. „Van még itt a Munkáspártnak is jelöltje, ebben a választókerületben a Jobbik is össze tudta szedni az 500 érvényes ajánlását, és még a Kutyapárt is ringbe száll, így aztán nagyon sokféle eredmény kialakulhat” – fogalmazott.

„Ha megnézzük a jelölteket, a helyi beágyazottságukat és az országos tendenciákat, akkor

arra lehet számolni, hogy ez a választás Hollósy András és Czipa András között fog eldőlni, tehát a Fidesz és a Tisza jelöltje között.

A kérdés az az, hogy a miskolci választók mennyire az országos politikai vonalat, vagy mennyire a helyi beágyazottságot követik” – vélekedett Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.