Csatatér: két, országosan ismert politikus küzd meg a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző nyilatkozott.

Ez a választókerület a VIII. kerületet és az V., valamint a IX. kerület egyes részeit foglalja magában. Az induláshoz szükséges aláírásokat hét jelöltnek sikerült megszereznie. A műsorban az előzetes felmérések szerint két legesélyesebb jelölt szólalt meg.

A Tisza Pártnak is felajánlotta az InfoRádió, hogy a műsorban megszólaltatja jelöltjét, Bódis Kriszta azonban nem kívánt élni a lehetőséggel.

Bódis Kriszta (Tisza Párt)

Csárdi Antal (független, ő a jelenlegi képviselő)

Ferencz Orsolya (Fidesz-KDNP)

Gergely Andrea (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Halmai Richárd (Demokratikus Koalíció)

Kvacskay Károly (Mi Hazánk)

Simon György (Szolidaritás Pártja–Munkáspárt)

Fidesz–KDNP: Ferencz Orsolya

Elsőként Ferencz Orsolyával, a kormánypártok jelöltjével beszélgetett az InfoRádió riportere.

„Nem független a kormány teljesítményének értékelése attól, hogy rendkívül nehéz nemzetközi gazdasági és biztonságpolitikai környezetben telt a ciklus” – mondta, hozzátéve: még éppen a Covidból próbált valahogy felállni a világ, amikor kitört a konfliktus Ukrajnában, és azóta folyamatosan problémákkal nézünk szembe.

„A magyar kormány ehhez a környezethez képest nagyon sok mindenben előre tudott lépni. Ilyen például a családpolitikai intézkedéscsomag”

– fogalmazott Ferencz Orsolya, aki szerint ez nagyon fontos eleme annak, hogy meg tudjunk küzdeni a felénk közeledő demográfiai problémákkal. De ilyenek az infrastrukturális és rezsivédelmi intézkedések és fejlesztések is, amelyek nagyon sok mindenben előrelépést jelentettek – vélekedett, hangsúlyozva: a feladatok, amik előttünk állnak a következő ciklusban, nem kisebbek. „Magyarországnak mindenképpen meg kell őriznie a saját nemzeti hatáskörben történő lépéseit, mozgásterét. Ez az egyik legfontosabb feladat, ami előttünk áll” – mondta.

A kérdésre, hogy itt Budapesten, részben a VIII. kerületben mit lát a legfontosabb problémának, azt mondta: „a választókerületem Józsefváros, Ferencváros, Belváros. Józsefvárosban 13 évig önkormányzati képviselőként is dolgoztam.

A legnagyobb probléma az egész területen belül, főleg József- és Ferencvárosban a közbiztonság, a köztisztaság romlása, illetve a parkolási problémák és a nagyberuházások lakosságot terhelő vonatkozásai.

A legfontosabb, hogy például a nagyberuházásoknál, a Károli Egyetem, a Pázmány Egyetem fejlesztésénél az ott élő lakosság szempontjai az elsődlegesek, mert ők nem vendégek, hanem ott élnek, ez az otthonuk. Ehhez olyan megfelelő, ha kell törvényi intézkedéscsomagot kell végrehajtani, vagy létrehozni, ami biztosítja ezt, és nem ad terepet semmilyen szinten sem a kormányzat, sem az önkormányzat számára, hogy a lakosság igényeit figyelmen kívül hagyja mondjuk valamilyen politikai aktivizmus szempontjából. Erre sajnos Józsefvárosban Pikóék többször mutattak példát. Ezeket a problémákat kell elsődlegesen kezelni” – mondta Ferencz Orsolya.

A társadalmi együttműködés és a párbeszéd lehetőségeiről a mai Magyarországon azt mondta: összességében nincs jó állapot, de mindenki felelős azért, hogy a közbeszéd a politikai térben hogyan zajlik. „Hozzáteszem, a párbeszéd, a kommunikáció minősége nem jelentheti azt, hogy elvtelen alkukba kelljen belemenni, tehát a politikai álláspontot, nézetet képviselni kell, de a minősége ennek meg kell hogy üssön egy magasabb színvonalat” – mondta. Úgy látja: a stílus, ami eluralkodott a magyar közbeszédben, rendkívül rossz, és biztos, hogy ezt javítani kell.

„Természetesen mindenkivel együtt kell működni, ez a kötelessége minden megválasztott politikusnak, aki a demokrácia játékszabályai szerint felhatalmazást, megbízatást kap a közéletben, legyen az országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő vagy akár polgármester. Egy kritérium azonban van, mindenkinek be kell tartania a jogszabályokat, a törvényeket, tehát csak olyanokkal lehet együttműködni, akik ezt teszik. Még egy olyan szempontom van: számomra kiemelten fontos, hogy értsünk egyet a magyar nemzet érdekének védelmében, tehát mindenki törekedjen arra a maga legjobb tudása szerint, hogy a magyar nemzet lelkeit képviselje és védelmezze itthon és külföldön egyaránt” – mondta Ferencz Orsolya, a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltje.

Csárdi Antal (független)

Csárdi Antal függetlenként induló jelölttel is beszélgetett az InfoRádió.

„Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor elérhető a rendszerváltás, ami értelemszerűen többet kell hogy jelentsen egy egyszerű kormányváltásnál” – fogalmazott, hozzátéve:

„azért indulok el ezen a választáson, mert annak a kockázatát sokan nem mérték föl, hogy egy effektív egypártrendszert, ami a Fidesz rendszerét jelenti, most a legnagyobb ellenzéki politikai erő egy másik effektív egypártrendszerre akarja lecserélni.”

„Pontosan tudhatjuk történelmi ismereteinkből, illetve a hétköznapi tapasztalatainkból, hogy ez nem működőképes. Ezt láttuk a Kádár-rendszer alatt, ezt láttuk az elmúlt 16 évben, és semmi nem igazolja, hogy működőképessé tud válni a következő években. Ezért azt gondolom, a rendszerváltás kulcsa, hogy olyan független őrszemek jelenjenek meg az Országgyűlésben, akik gátat és korlátot tudnak tartani a mindenkori hatalom túlmozgásának. Nem utolsósorban én zöldpolitikus vagyok, és nekem a legfontosabb a fenntarthatóság, a társadalmi, a gazdasági és ökológiai fenntarthatóság is, és jelen pillanatban nem látom, hogy ennek a súlya megjelenne a nagy pártok programjában” – mondta Csárdi Antal.

A kérdésre, hogy a budapesti 2. számú választókerületben miket lát a legfontosabb problémáknak, és milyen megoldások lehetnek ezekre, azt mondta:

„a lakhatási problémák az elsődlegesek, ezt Budapest belvárosában meg kell oldanunk.”

Hangsúlyozta: „erre vonatkozóan én rendelkezem is elkészített javaslatokkal. Vissza kellene állítani azt a városrehabilitációs programot, ami részben fővárosi, részben kerületi önkormányzati forrásból valósult meg, mert ha nem építünk önkormányzati bérlakásokat, a mai ingatlanárak mellett a fiataloknak minimális esélyük sem marad arra, hogy Budapesten folytathassák, vagy kezdhessék el az életüket. Ezért azt gondolom, hogy

az egyik legfontosabb, hogy legyen egy jól értelmezhető bérlakásépítési, bérlakásfelújítási program, és ezek akkor tudnak működővé válni, ha az Országgyűlés elfogad egy albérlettörvényt,

ami egyértelműen rögzíti a tulajdonosok, illetve a bérlők jogait és kötelezettségeit. Jelen pillanatban az egész ágazat szürke zónában működik, ami azt eredményezi, hogy senki nincs a jog által kellően védett biztonságban, sem a tulajdonos, sem az albérlő, és azt gondolom, hogy erre van megoldás. Ez a legfontosabb, a választókerületet közvetlenül érintő feladat a következő ciklusban”.

Mint mondta, ma rendkívül nagy igény van társadalmi párbeszédre, viszont ezt gyakorlatilag „születése pillanatában agyonveri” a nagy pártok stílusa, részben pedig az az agresszív kommunikációja, ami jellemzi a magyar közélet egészét.

„Meggyőződésem, hogy mindannyiunknak újra meg kell tanulnunk vitatkozni, politikusnak, állampolgárnak egyaránt.

A vita jó dolog, hiszen az érvek, ellenérvek ütköztetése, mely a végén egy konklúzióban teljesedik ki. Ezt ma nem látjuk sehol, ezért én nagyon szorgalmaznám, hogy az induló jelöltek között legyen vita” – fogalmazott.

Mint mondta, mindannyiunknak részben újra kell tanulnunk a demokráciát, aminek a lényege a kompromisszumról és az együttműködésről szól, hiszen ennek a kettőnek az együttese tud kiadni olyan eredményt, ahol senki nem érzi magát vesztesnek. „Eddig is mindig nyitott voltam minden olyan együttműködésre, ami érdemi eredményt tudott nyújtani, és ezután is nyitott leszek. Ne felejtsük el, hogy arra kérünk felhatalmazást egy választáson, hogy olyan hatékonysággal képviselhessük a választópolgárokat, aminek az eredménye kézzelfogható a végén, ehhez pedig együttműködésre és kompromisszumkészségre van szükség” – mondta Csárdi Antal független jelölt.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió állandó elemzője, Herczeg Sándor politológus bemutatta a budapesti kettes számú egyéni választókerületben várható politikai küzdelem legérdekesebb részleteit.

Mint mondta, ezt a választókerületet nemcsak a számában nevezték át, hiszen korábban a 6-os nevet viselte, hanem bizonyos területi változtatásokat is eszközöltek a választókerületek átalakítása kapcsán, hiszen a VIII. kerületi Józsefváros képezi a választókerület legnagyobb részét, ugyanakkor 2022-höz képest a IX. kerület egy része mellé még idekerült az V. kerületből egy kis szelet is. Kiemelte: tehát

átalakították egy kissé a választókerületet, ami alapvetően egy ellenzéki beállítottságú választókerület volt már korábban is,

hiszen a VIII. kerületben Jámbor András nyert, és nem is kicsi előnnyel, közel 7 százalékkal verte meg Sára Botondot. Ez egy viszonylag sima győzelem, ellenzéki túlsúly volt, ez teljesen egyértelmű. Elég kevés jelölt indult egyébként, mert 2022-ben csak 5 jelölt mérettette itt meg magát, és ez a két jelölt gyakorlatilag elvitte a szavazatok több mint 90 százalékát, és Jámbor András nyert.

„A két nagy párt között dőlhet el itt a verseny. Ferencz Orsolya lesz a Fidesz–KDNP jelöltje. Ő nagyon sokáig nem országgyűlési képviselő volt, hanem a nyolcadik kerületben tevékenykedett önkormányzati szinten, így ismert lehet a választókerületben, ezért mondom, hogy nem egyértelmű a történet vége. 2023 óta az elhunyt Bajkai István helyett országgyűlési képviselőként is tevékenykedik, illetve űrkutatásért felelős miniszteri biztos. A személye Kapu Tibor űrhajós küldetése kapcsán vált országosan ismertté, helyben inkább csak a VIII. kerületiek ismerik jobban.

Ez a választókerület, mint egyébként Budapesten az összes többi, sokkal inkább az ellenzék felé lejt, és itt is várhatóan Bódis Kriszta felé fog lejteni a végén, úgy néz ki.

A többi jelöltről sokat nem lehet különösebben tudni” – fogalmazott a politológus.

Arról, hogy a jelölteknek mi lehet fontos a kampányban, a szakértő elmondta: két fő szempont alapján lehet ezeket felsorolni.

Az első az országos szempont, a második pedig a helyi, vagyis a közbiztonsági kérdések, illetve a parkolás ügye, vagyis egész pontosan a kerület élhetősége.

„Hiszen hallottunk már olyan választókerületekről is Budapesten, például a bulinegyed kapcsán, ahol petíciót is gyűjtöttek, vagy társadalmi felháborodás volt. De Budapesten ez a kettős mérce jobban dominál, az országos politika egy kicsit jobban számít a budapesti választópolgároknak, mint a vidékieknek. De azt gondolom, hogy az a jelölt, aki nincs tisztában a választókerület jellegzetességeivel, és nem méri föl a választópolgárai közvetlen tájékoztatása alapján, hogy mi az, ami leginkább fontos nekik, az nem számíthat sikerre, még akkor sem, ha egyébként országosan ismert politikus. Ez alatt nem feltétlenül azokat értem, akik itt indulnak, de azért akár Bódis Kriszta, akár Ferencz Orsolya mégiscsak az országban jobban ismert politikus a többieknél. Tehát a két fő szempont itt is érvényesül, de

Budapesten a vidékinél jobban érvényesül, hogy mik az országos politikai trendek”

– értékelt Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.