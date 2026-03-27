Az április 3-i magyarországi országgyûlési választások levélszavazatai Magyarország csíkszeredai fõkonzulátusán 2022. március 29-én. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ magyar állampolgárok jogosultak.
Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Megérkeztek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához (NVI), már több mint ezer levélszavazatot visszajuttattak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra – derül ki az NVI internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu pénteki adataiból.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-ei országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt több mint 497 ezren tették meg.

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, de kérhette a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. Az NVI pedig március 17-én tudatta, hogy megkezdte a szavazási levélcsomagok postázását.

Az NVI pénteki adatai szerint az első négy levélszavazat hétfőn érkezett vissza az NVI-hez, pénteken pedig további 1088 levélszavazat.

Az NVI-hez a szavazás előtt visszaérkezett szavazási iratok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését az iroda csak április 6-tól kezdheti meg.

Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, ezt – megjelölésük szerint – szombattól tehetik meg az öt kijelölt külképviseleten (Ungvár, Beregszász, Kolozsvár, Csíkszereda és Szabadka), majd hétfőtől további hét külképviseleten (Belgrád, Bukarest, Kassa, Pozsony, Eszék, Kijev, Lendva), az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településén, vagy a kijelölt határ menti településeken (Battonya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengersima, Fehérgyarmat, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugos, Putnok, Rajka, Rédics, Tiszabecs, Tompa, Tornyosnémeti, Vámosszabadi, Záhony).

Az NVI elektronikus úton küldi meg az érintett külképviseleti választási irodának azoknak a választópolgároknak a jegyzékét, akik a regisztrációnál jelezték, hogy a szavazási levélcsomagot a külképviseleten vagy a kijelölt, határ menti településen kívánják átvenni.

A szavazási levélcsomagot kizárólag a jegyzéken szereplő választópolgár veheti át, meghatalmazottja nem.

Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát. Annak, aki a válaszboríték leadására megjelenik a külképviseleten, személyazonossága ellenőrzése nélkül biztosítani kell, hogy a saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába.

A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-he.

A válaszborítékot feladhatja postán (bárhonnan ingyen), ebben az esetben a levélnek április 12-én 19 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához.

Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, a beérkezés határideje ilyenkor a külképviseleti szavazás vége.

A válaszboríték leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján 6 és 19 óra között, valamint bármely külképviseleten is a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, a külképviseletek általában 9 és 16 óra között vannak nyitva, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt.

