Bódultan, jogsi nélkül törte be a kertkaput – nem gyalog

Az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a járművet a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül vitte el, ráadásul kábítószer hatása alatt ült volán mögé.

A férfit mintavételre kórházba, majd a rendőrségre állították elő. Őrizetbe vették, kihallgatását követően fogdába került – írja közösségi oldalán a Fejér vármegyei rendőrség.

Ellene szabálysértési és büntetőeljárás indult, a baleset miatt helyszíni bírságot is kiszabtak.

A rendőrök figyelmeztetnek: „a bódult vezetés nemcsak jogsértő, hanem életveszélyes is! A kábítószer élettani hatása kiszámíthatatlan, használata tragikus kimenetelű is lehet! ​Ne kockáztass!"