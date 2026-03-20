Nagy lezárások lesznek hétvégén Budapesten

A közlemény szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak.

Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Mint jelezték, vasárnap jelentős közúti korlátozásokra kell készülni az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is olvashatók.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni – javasolja a BKK.